জঙ্গলমহলে কুড়মি কার্ড ! জয়পুরে বিশ্বজিৎকে নামিয়ে বিজেপির 'মাস্টারস্ট্রোক'

বিশ্বজিৎ মাহাতো (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 20, 2026 at 4:50 PM IST

পুরুলিয়া, 20 মার্চ: জঙ্গলমহলের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ ! পুরুলিয়া লোকসভা এলাকার 9টি বিধানসভা আসনকে সামনে রেখে এবার সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাচ্ছে বিজেপি । 2021 সালের নির্বাচনে যেখানে 9টির মধ্যে 6টি আসন দখল করেছিল গেরুয়া শিবির, সেখানে এবার 'নাইন অন নাইন' লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে তারা । পালটা, এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ শাসক তৃণমূল কংগ্রেস । এই টানটান পরিস্থিতির মধ্যেই বিজেপির প্রার্থী তালিকায় বড় চমক—জয়পুর বিধানসভায় কুড়মি আন্দোলনের মুখ অজিত প্রসাদ মাহাতোর ছেলে বিশ্বজিৎ মাহাতোকে প্রার্থী ঘোষণা ।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্ত শুধুই প্রার্থী বদল নয়, বরং সুপরিকল্পিত সামাজিক সমীকরণ । জঙ্গলমহলের বড় অংশ জুড়ে প্রভাবশালী কুড়মি সমাজের ভোটব্যাঙ্কে সরাসরি প্রভাব ফেলতেই এই পদক্ষেপ । দীর্ঘদিন ধরে কুড়মি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দাবিকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে । সেই ক্ষোভকে পুঁজি করেই বিজেপি এবার তাদের ঘুঁটি সাজাচ্ছে বলে মত বিশ্লেষকদের ।

সম্প্রতি কুড়মি আন্দোলনের অন্যতম মুখ অজিত প্রসাদ মাহাতোর সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বৈঠক ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছিল । সেই বৈঠকের পরপরই জয়পুর কেন্দ্রে বিশ্বজিৎ মাহাতোর নাম ঘোষণা হওয়ায় রাজনৈতিক বার্তা আরও স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে । অনেকে বলছেন, জয়পুর আসনে 'নিজেদের' প্রার্থী না দিয়ে কার্যত কুড়মি সমাজের হাতে আসনটি ছেড়ে দিয়ে বিজেপি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করল ।

এই প্রেক্ষাপটে জঙ্গলমহলে নতুন করে গেরুয়া শিবিরের সংগঠন শক্তিশালী হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে । বিশেষ করে, গ্রামীণ এলাকায় যেখানে কুড়মি সম্প্রদায়ের প্রভাব বেশি, সেখানে এই প্রার্থী নির্বাচন ভোটের ফলাফলে বড় ভূমিকা নিতে পারে বলেই মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের । অন্যদিকে, এই আসনে তৃণমূল কংগ্রেস ভরসা রেখেছে যুব প্রার্থী অর্জুন মাহাতোর ওপর । স্থানীয় সংগঠন ও সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকে সামনে রেখেই লড়াইয়ে নামছে তারা । তবে বিজেপির এই কৌশল যে লড়াইকে আরও কঠিন করে তুলেছে, তা একান্ত আলোচনায় মানছেন তৃণমূলের নেতারাও ।

প্রার্থী ঘোষণার পর বিশ্বজিৎ মাহাতো আত্মবিশ্বাসী সুরেই জানিয়েছেন, "শুধু কুড়মি সমাজ নয়, সর্বস্তরের মানুষ আমাকে সমর্থন করবে । শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ পরিবর্তন চাইছে ।" তাঁর দাবি, বিপুল ব্যবধানে জয় নিশ্চিত । একইসঙ্গে তিনি বলেন, "এতদিন রাস্তায় থেকে কুড়মি সমাজের দাবির জন্য লড়াই করেছি, এবার বিধানসভায় গিয়ে সেই লড়াই চালিয়ে যাব ।"

সব মিলিয়ে, পুরুলিয়ার জয়পুর কেন্দ্র এখন জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক লড়াইয়ের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু । কুড়মি ভোট, স্থানীয় অসন্তোষ এবং দুই শিবিরের মরিয়া লড়াই—সবকিছু মিলিয়ে এই আসনেই নির্ধারিত হতে পারে বৃহত্তর সমীকরণ । ভোট যত এগোচ্ছে, ততই স্পষ্ট—জঙ্গলমহলের মাটিতে এবার লড়াই শুধু দলের নয়, প্রভাব ও প্রাধান্যের ।

