ফলতাকাণ্ড: 'সিংহম'কে সাসপেন্ড করা হবে না কেন? কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন কুণালের

ফলতাকাণ্ড: 'সিংহম'কে সাসপেন্ড করা হবে না কেন? কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন কুণালের
সোমবার রাজ্যের বাকি 293 আসনে গণনা হলেও ফলতা বাদ থাকবে । আগামী 21 মে ফলতার 285টি বুথে পুনর্নির্বাচন এবং 24 মে হবে ভোটগণনা ।
Published : May 3, 2026 at 1:42 PM IST
কলকাতা, 3 মে: ফলতা কাণ্ডে এবার কমিশন এবং বিজেপিকে এক বন্ধনীতে রেখে পালটা চাপ তৈরির পথে হাঁটল তৃণমূল ৷ শাসকদলের অভিযোগ, গোটা পদক্ষেপই 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' ।
গত 29 এপ্রিল রাজ্যের দ্বিতীয় দফা ভোটে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ ঘিরে ইভিএম কারচুপির অভিযোগ ওঠে । সেই প্রেক্ষিতেই শনিবার রাতে বিজ্ঞপ্তি জারি করে কমিশন জানায়, ওই কেন্দ্রের ভোট সম্পূর্ণ বাতিল করা হচ্ছে । ফলে সোমবার রাজ্যের বাকি 293 আসনে গণনা হলেও ফলতা বাদ থাকবে । কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী 21 মে ফলতার 285টি বুথে পুনর্নির্বাচন এবং 24 মে হবে ভোটগণনা ।
এই সিদ্ধান্ত ঘিরেই সরব তৃণমূল । এদিন দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এক ভিডিয়ো বার্তায় কমিশনের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন । তাঁর কটাক্ষ, "কমিশনের বজ্র আঁটুনি তাহলে কি ফস্কা গেরো ! যদি এত কড়া নিরাপত্তা ছিল, তাহলে কারচুপি হল কী করে ? আর যদি হয়ে থাকে, সেদিনই ধরা পড়ল না কেন ?" শ্লেষের সুরে তিনি আরও বলেন, "গণ্ডারকে সুড়সুড়ি দিলে নাকি তিনদিন পর লাগে, কমিশনের অবস্থাও তাই !"
ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত আইপিএস অজয়পাল শর্মার ভূমিকা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তুলেছে শাসক শিবির । কুণালের অভিযোগ, এত বাহিনী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও যদি রিগিং হয়ে থাকে, তবে দায় কার ? সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, তাও জানতে চেয়েছেন তিনি । কটাক্ষ করে 'মুজরো সিংহম' বলেও আখ্যা দেন ওই পুলিশ আধিকারিককে । কুণালের কথায়, "ফলতার ভোটে যদি রিগিং হয়ে থাকে, তাহলে তো ব্যর্থতার দায় বর্তাবে ওই পুলিশ পর্যবেক্ষকের ওপর ৷ তাহলে তো সবার আগে ওকে সাসপেন্ড করা উচিত ৷"
তৃণমূলের দাবি, কমিশনের এই পদক্ষেপ আসলে ভোট-পরবর্তী সমীকরণে প্রভাব ফেলতেই নেওয়া হয়েছে । যদিও একই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী সুরে কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন,"ওরা যতই ফন্ডি করুক না কেন, 230 এর বেশি আসন নিয়ে চতুর্থবারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্বেই তৃণমূল সরকার গঠন হবে ৷ কমিশনের এই সিদ্ধান্ত শুধুই পণ্ডশ্রম !"
অন্যদিকে বিরোধী শিবির এখনও এই বিষয়ে সরাসরি প্রতিক্রিয়া না দিলেও রাজনৈতিক মহলের মতে, ফলতা পুনর্নির্বাচন নিয়ে শেষ মুহূর্তে উত্তাপ বাড়বে আরও । গণনার আগে এই বিতর্ক যে নির্বাচনী আবহে নতুন মাত্রা যোগ করল, তা বলাই বাহুল্য ।
আরও পড়ুন: