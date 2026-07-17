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'আমি গদ্দার নই' বলা মদনও কেন দলবদলু ! বিস্ফোরক দাবি কুণালের

কুণাল বলেন, ভোটের আগে কারও দমবন্ধ লাগেনি । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কারও অক্সিজেনের অভাব হয়নি । ফল বেরোতেই উলটো সুর !

Kunal Ghosh
কুণাল ঘোষ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 17, 2026 at 4:30 PM IST

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কলকাতা: এক সময় প্রকাশ্যে বলতেন, "আমার জীবনে একটাই লক্ষ্য, আমাকে কেউ যেন গদ্দার না-বলে । আমার মৃতদেহের উপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতাকা থাকবে ।" সেই মদন মিত্রই আজ রাজনৈতিক অবস্থান বদলেছেন কেন ? এই প্রশ্ন তুলে কার্যত বিস্ফোরক দাবি করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ । তাঁর অভিযোগ, মতাদর্শের পরিবর্তন নয়, বরং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির চাপই মদন মিত্রের অবস্থান বদলের নেপথ্যে কাজ করেছে ।

শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল বলেন, "মদনদা অতীতে কাকে কী বলেছেন, তা সবাই জানেন । তিনিই বহুবার বলেছেন, তাঁকে যেন কেউ গদ্দার না বলে । সেই মানুষটাই আজ অন্য কথা বলছেন । কেন বলছেন, সেটাও মানুষ বুঝতে পারছেন ।"

কুণালের দাবি, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদন মিত্রের স্ত্রী ও দুই ছেলেকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করার পর থেকেই তাঁর অবস্থানে পরিবর্তন এসেছে । তৃণমূল নেতার কথায়, "মদনদার স্ত্রী এবং ছেলেদের ইডি নোটিশ পাঠিয়েছে । হয়তো সেই চাপটা উনি নিতে পারেননি ।"

এখানেই না থেমে কটাক্ষের সুর আরও চড়িয়ে কুণাল বলেন, "মদনদা শারীরিকভাবে হয়তো ওদিকে গিয়েছেন, কিন্তু মনটা এখনও এদিকেই পড়ে আছে । আমরা চাই উনি ভালো থাকুন । দু'-চার দিন যা মনে চায় বলুন । আমরা শুধু এটুকু জানি, আমাদের ভেতরের একজন লোক ওদের মধ্যে রয়েছে ।"

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মন্তব্যে একদিকে যেমন মদন মিত্রের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থানকে গুরুত্বহীন দেখানোর চেষ্টা হয়েছে, তেমনই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর মতাদর্শগত অবস্থান বদলায়নি ।

রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের ইস্তফা প্রসঙ্গেও কুণাল স্পষ্ট করে দেন, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে আগেই অবস্থান জানিয়েছেন । তিনি বলেন, "নেত্রী তো পরিষ্কার বলেছেন, যদি কারও মনে হয় দল ছাড়বেন, তিনি ছাড়তেই পারেন । 21 জুলাইয়ের আগে যাঁদের যাওয়ার, তাঁরা চলে যান । কে কী চাপে যাচ্ছেন, সেটা তাঁদের বিষয় ।"

সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক নেতার দলত্যাগ প্রসঙ্গ টেনে কুণালের অভিযোগ, বিরোধী শিবিরে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই একই ধরনের ভাষায় কথা বলছেন । প্রশ্ন তুলেছেন, "ভোটের আগে তো কারও দমবন্ধ লাগেনি । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বা দল ক্ষমতায় থাকাকালীন কারও অক্সিজেনের অভাব হয়নি । ভোটের ফল প্রকাশের পরই সবাই একই স্ক্রিপ্ট পড়ছেন । এর পিছনে বড় চক্রান্ত রয়েছে ৷"

২১ জুলাই নিয়েও বার্তা

কুণালের কথায়, "21 জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের প্রতীক । তাঁর ছবি ছাড়া সেই শহিদ তর্পণের কোনও অর্থ নেই । প্রকৃত তৃণমূল কর্মী সেখানে যাবেন না, যেখানে নেত্রীর অবদানকে অস্বীকার করা হয় ।"

তিনি আরও দাবি করেন, আজ যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরব, তাঁরাই একসময় নেত্রীকে ঘিরে থাকতেন এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছবি তুলতে ব্যস্ত থাকতেন । এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাতেই তাঁদের অবস্থানও বদলেছে বলে কটাক্ষ করেন কুণাল ।

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MADAN MITRA
WEST BENGAL TMC
WEST BENGAL POLITICS
কুণাল ঘোষ
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