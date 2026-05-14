এখনই বিরোধিতা নয় ! প্রথম দিনেই সংযমের বার্তা কুণালের, বিধানসভায় সৌজন্যের নয়া ছবি

এখনই বিরোধিতা নয় ! প্রথম দিনেই সংযমের বার্তা কুণালের, বিধানসভায় সৌজন্যের নয়া ছবি
Published : May 14, 2026 at 6:47 PM IST
কলকাতা, 14 মে: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর রাজনৈতিক উত্তাপ যে কিছুটা প্রশমিত হতে পারে, তারই ইঙ্গিত মিলল বিধানসভার প্রথম দিনেই । বিরোধী আসনে বসা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রথম সারির নেতা কুণাল ঘোষ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, নতুন সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম দিন থেকেই সরব হওয়ার পথে হাঁটতে নারাজ তিনি । বরং নতুন সরকারকে কাজের সুযোগ দেওয়ার পক্ষেই সওয়াল করলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক।
বৃহস্পতিবার নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণ পর্ব শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল বলেন, "এই ভোট নিয়ে, ইভিএম নিয়ে এবং গণনাকেন্দ্রে যা যা ঘটেছে, তা নিয়ে আমাদের নির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে । কিন্তু নতুন সরকার এসেছে, নতুন মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নিয়েছেন । তাঁদের কিছুটা সময় দেওয়া উচিত ।"
তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, বিরোধিতার রাজনীতি মানেই সর্বক্ষণ সংঘাত নয় । পরিস্থিতি বুঝে, মানুষের স্বার্থে গঠনমূলক সমালোচনার পথেই হাঁটতে চায় তৃণমূল । কুণালের কথায়, "যেখানে বিরোধিতা করার প্রয়োজন হবে, সেখানে নিশ্চয়ই করব । কিন্তু প্রথম দিন থেকেই আক্রমণাত্মক হলে সাধারণ মানুষের কাছে ভুল বার্তা যেতে পারে ।"
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন শাসকদলে থাকার পর আচমকা বিরোধী আসনে বসা তৃণমূলের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান পুনর্নির্মাণ করা । সেই জায়গা থেকেই কুণালের এই 'সংযত' বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ।
এদিন বিধানসভার অন্দরে আরও একটি দৃশ্য বিশেষভাবে নজর কাড়ে । শপথ নেওয়ার পর লবিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন কুণাল ঘোষ । সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । রাজনৈতিক সংঘাতের আবহ সরিয়ে রেখে দু'জনের মধ্যে সৌজন্য বিনিময় হয় । সূত্রের খবর, শুভেন্দু হেসে কুণালকে প্রশ্ন করেন, "কী, জিতে গেলেন তো?", জবাবে কুণালেরও হাসিমুখে উত্তর, "হ্যাঁ, জিতে গেলাম ।"
বিধানসভার অলিন্দে এই ছোট্ট কথোপকথনই এদিনের রাজনৈতিক পরিবেশের প্রতীক হয়ে ওঠে । তীব্র নির্বাচনী লড়াইয়ের পরেও ব্যক্তিগত সৌজন্য যে এখনও বাংলার রাজনীতিতে পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি, সেই বার্তাই যেন মিলল এই দৃশ্যে ।
শুধু কুণাল বা শুভেন্দুই নন, গোটা দিনজুড়েই শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে এক বিরল সৌহার্দ্যের ছবি দেখা গিয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর ভাই তথা এগরার তৃণমূল বিধায়ক দিব্যেন্দু অধিকারী বিধানসভায় প্রবেশের সময় বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে সামনে দেখতে পেয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন । বর্ষীয়ান নেতাও সেই আচরণে খুশি হয়ে মন্তব্য করেন, "এদের শিষ্টাচার আছে ।"
অন্যদিকে, তৃণমূলের মুখ্য সচেতক ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দিব্যেন্দু অধিকারীর হাসিমুখে কথোপকথনও নজর কাড়ে । বরানগরের বিধায়ক সজল ঘোষকেও দেখা যায় ফিরহাদ, কুণাল-সহ তৃণমূলের একাধিক নেতার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতে ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাংলার রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে যে তীব্র মেরুকরণ এবং সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছিল, তার মধ্যে বিধানসভার প্রথম দিনের এই ছবি খানিক আলাদা বার্তা দিচ্ছে । বিরোধিতার পাশাপাশি সৌজন্য এবং সংসদীয় সংস্কৃতির জায়গাটিও যে গুরুত্বপূর্ণ, তা যেন মনে করিয়ে দিলেন নবনির্বাচিত বিধায়কেরা ।
এখন অবশ্য নজর থাকবে আগামী অধিবেশনগুলির দিকে। প্রথম দিনের এই সৌহার্দ্য এবং 'গঠনমূলক বিরোধিতা'র বার্তা বাস্তবে কতটা টিকে থাকে, সেটাই দেখার ।