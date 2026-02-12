হুমায়ুনের মুখে বাবরি নিয়ে শ্রদ্ধার কথা মানুষ বিশ্বাস করছে না, দাবি কুণালের

হুমায়ুনের মুখে বাবরি নিয়ে শ্রদ্ধার কথা মানুষ বিশ্বাস করছে না, দাবি কুণালের
কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: নদিয়ার পলাশীর যুদ্ধের স্মারকের সামনে থেকে ‘বাবরি যাত্রা’র প্রথম পর্যায়ের মিছিল করে ফের শিরোনামে তৃণমূল কংগ্রেসের সাসপেন্ডেড বিধায়ক তথা জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর । আর তা ঘিরেই শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা । শাসকদল তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে অভিযোগ করেছেন, “হুমায়ুন বিজেপির হাতে তামাক খাচ্ছেন ।”
এখানেই থামেননি কুণাল । হুমায়ুনের রাজনৈতিক অতীত টেনে এনে তিনি বলেন, “এই হুমায়ুন 2019 সালে বিজেপির টিকিটে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন । যে বিজেপি বাবরি মসজিদ ভেঙেছে, সেই দলের প্রার্থী হয়ে নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ বলেছিলেন । এখন তাঁর মুখে বাবরি নিয়ে শ্রদ্ধার কথা মানুষ বিশ্বাস করছেন না !”
প্রসঙ্গত, বাবরি মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা ঘিরেই তৃণমূলের সঙ্গে হুমায়ুন কবীরের দূরত্ব চরমে ওঠে । পরে দল তাঁকে সাসপেন্ড করে। তবে সিদ্ধান্ত থেকে সরেননি হুমায়ুন। 2025 সালের 6 ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদে প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি । প্রায় 55 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ এই মসজিদে একসঙ্গে প্রায় 10 হাজার মানুষ নামাজ পড়তে পারবেন বলে দাবি করা হয়েছে । দু’বছরের মধ্যে নির্মাণ শেষ হওয়ার কথা। বুধবার ছেতিয়ানি এলাকায় মূল ফটকের ভিত ঢালাইয়ের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে।
এদিন ‘বাবরি যাত্রা’য় অংশ নিয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, “এই যাত্রা কেউ আটকাতে পারবে না । দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে মেদিনীপুর থেকে আসানসোল, তারপর আসানসোল থেকে কলকাতা পর্যন্ত কর্মসূচি হবে ।”
এ প্রসঙ্গে কুণালের অভিযোগ, বিজেপি কিছু ‘পুতুল’ নামিয়েছে, যাদের সুতো তাদের হাতেই । একই সঙ্গে কুণালের দাবি, “উগ্র ধর্মের কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ফায়দা নিতে চাইছে বিজেপি । তবে বাংলার মানুষ বিজেপির চরিত্র ভালো করেই জানেন, ওরা প্রত্যাখ্যাত হবে ৷” কটাক্ষের সুরে কুণাল আরও বলেন, প্রথমে ব্রিগেডে সমাবেশের কথা থাকলেও তা সরে গিয়ে বেলডাঙার একটি ছোট মাঠে হয়েছে । কুণালের কথায়, “175 কিলোমিটারের যাত্রা 22 কিলোমিটারে নেমে এসেছে । কখনও বাইকে, কখনও হেঁটে ছবি তোলা—লোক হবে না বুঝেই কর্মসূচি ছোট করা হয়েছে ।”
এমনকি হুমায়ুনের এক সমর্থকের কথাও উদ্ধৃত করে শ্লেষের সুরে তৃণমূলের মুখপাত্র বলেন, ‘‘আসলে ওর সুগার বেড়ে গিয়েছে, তাই ডাক্তারের পরামর্শে হাঁটাও হল আবার এদিকে আত্মপ্রচারের যাত্রাও হল!
রাজ্যের ভোট-রাজনীতি নিয়েও সতর্কবার্তা দেন কুণাল। তাঁর দাবি, বিজেপিকে হারাতে গেলে প্রতিটি ভোট তৃণমূলকে দিতে হবে । তৃণমূলের মুখপাত্রের কথায়, “একটা ভোটও যদি বিভ্রান্ত হয়ে অন্য দিকে যায়, বুঝবেন বিজেপির ফাঁদে পা দিচ্ছেন ৷”
এদিকে, গোঘাটে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে বিজেপি কর্মীদের প্রধানমন্ত্রী মোদির ছবি-সহ ক্যালেন্ডার বিলির অভিযোগও তুলেছে তৃণমূল । এই নিয়ে কুণালের কটাক্ষ, “পরীক্ষার আগে মানসিক প্রস্তুতির সময় ক্যালেন্ডার বিলি করার মানে কী? এই জন্যই বলা হয় বিজেপি মানুষের মন বোঝে না ।” তাঁর দাবি, ওই ক্যালেন্ডারেই মানুষ ভোটের দিন চিহ্নিত করে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেবেন । এমনকী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড় নন্দীগ্রাম থেকে এবারের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জয়ী হবেন বলেও দাবি করেন তিনি৷ সব মিলিয়ে হুমায়ুনের ‘বাবরি যাত্রা’ ঘিরে রাজনৈতিক পারদ চড়ছে । ভোট বাক্সে তার কোনও প্রভাব পড়ে কি না, সময়েই মিলবে সদুত্তর৷
