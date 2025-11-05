'আমার সোনার বাংলা'র পর রাজনীতির চর্চায় 'বন্দেমাতরম', বিজেপিকে বিঁধলেন কুণাল

'আমার সোনার বাংলা'র পর রাজনীতির চর্চায় 'বন্দেমাতরম', বিজেপিকে বিঁধলেন কুণাল
বন্দেমাতরমের সার্ধশতবর্ষ পালনে বিজেপির এক বছর ধরে নেওয়া কর্মসূচিকে কটাক্ষ করলেন কুণাল ঘোষ ৷
Published : November 5, 2025 at 8:08 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গান নিয়ে তরজা তো ছিলই, এবার বঙ্গ রাজনীতিতে চর্চা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দেমাতরম' গান নিয়ে ৷ এই গানের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে বিজেপির গৃহীত কর্মসূচিকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি তুলে ধরেছেন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের কথা ৷
1882 সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন তাঁর কালজয়ী আনন্দমঠ উপন্যাস ৷ সেই উপন্যাসেই তিনি লিখেছিলেন ‘বন্দেমাতরম’ গানটি ৷ 1896 সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানটি পরিবেশন করেছিলেন ৷ 1950 সালে বন্দেমাতরম ভারতের জাতীয় স্তোত্রের মর্যাদা পায় ৷ আগামী 7 নভেম্বর বন্দেমাতরমের সার্ধশতবর্ষ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৷ সেই উপলক্ষে বিজেপির তরফে এক বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে ৷
এই ইস্যুতে বুধবার বিজেপিকে একহাত নিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ বিজেপির পূর্বসূরীদের ব্রিটিশদের দালাল বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বন্দেমাতরম নিয়ে ভাবার অধিকার বিজেপির নেই ৷ এদিন কুণাল বলেন, “বন্দেমাতরম বাংলার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ৷ আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বন্দেমাতরম জড়িয়ে রয়েছে ৷ এই গানটি বাংলা-সহ গোটা দেশে ব্রিটিশ বিরোধী দেশাত্মবোধের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যে সময় বিজেপির পূর্বসূরীরা ব্রিটিশদের কাছে দাসখত লিখে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরে থেকেছে ৷ তাই বন্দেমাতরম বিজেপির সঙ্গে যায় না ৷"
কুণালের কথায়, "দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শহিদ ক্ষুদিরাম বোস থেকে শুরু করে একের পর এক স্বাধীনতার যোদ্ধারা বন্দেমাতরম বলে ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়েছেন ৷ তাঁদের পুজো করার মন্ত্র হল বন্দেমাতরম ৷ বিজেপির পূর্বসূরীরা জেল থেকে বেরোতে ব্রিটিশদের দাসখত লিখে দিতেন ৷ তাঁদের উত্তরসূরীদের বন্দেমাতরম নিয়ে কথা বলার কোনও অধিকার নেই ৷ তাঁরা যেন এনিয়ে কথা বলতে না আসেন ৷ বাংলা না-থাকলে দেশের স্বাধীনতা আসত না ৷ আগে বাংলার প্রতি তাঁদের উপেক্ষা, প্রতিহিংসা, বঞ্চনা বন্ধ করুন ৷ তারপর বন্দেমাতরম নিয়ে তাঁরা যেন কোনও কথা বলেন ৷ যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার তৃণমূল বন্দেমাতরম পালন করবে ৷”
কুণাল এদিন আরও বলেন, “এসআইআর নিয়ে সুকান্ত মজুমদাররা এখন চরম বেকায়দায় পড়েছেন ৷ মানুষকে ভয় দেখাতে তাঁরা এসআইআর ব্যবহার করেছিলেন ৷ সেই এসআইআরকেই এখন বিজেপি ভয় পাচ্ছে ৷ সুকান্তবাবুরা বুঝতে পারছেন, এনিয়ে মানুষ আতঙ্কিত, বিরক্ত ৷ রোটি, কাপড়া, মকান, নিজের অধিকার, পরিবার, সমাজ এসব নিয়ে মানুষ শান্তিতে থাকতে চায় ৷ সেখানে বিজেপি একটি আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে ৷ তাই এখন নজর ঘোরাতে সুকান্তবাবুরা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নানা মিথ্যে অভিযোগ তুলছেন ৷”
যে সময় দেশজুড়ে ধর্ম আর রাজনীতিকে মিলিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা চলছে, ঠিক তখন বাংলায় এক নাস্তিকবাদী সংগঠন তৈরি হয়েছে ৷ এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে কুণালের উত্তর, “আমাদের বাড়ির পাশেই তাদের একটি সম্মেলন হচ্ছে ৷ এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই ৷ তাই এনিয়ে মন্তব্য না করাই ভালো ৷ ধর্ম মানুষের কাছে একটা দর্শন, একটা বিশ্বাস ৷ গণতান্ত্রিক দেশে সবার আলাদা আলাদা ধর্ম হতে পারে ৷ তবে যাঁরা বলেন, আমরা কোনও ধর্ম মানি না, আমার মনে হয় তাঁরাও সুপ্তভাবে কোনও না কোনও ধর্ম পালন করেন ৷ তবে সব ধর্মেরই শেষ কথা, মানবধর্ম ৷”