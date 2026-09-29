মমতার 'সবুজসাথী' শুভেন্দু আমলে হল 'সারথি', নামবদল নিয়ে সরব কুণাল
Renaming of Sabuj Sathi Scheme to Sarathi: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজকে উপেক্ষা করার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ হাওড়ায় 'সারথি' প্রকল্পের সূচনা শুভেন্দু অধিকারীর হাতে ৷
Published : September 29, 2026 at 2:02 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে নানান সময়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদলের অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি ৷ এবার রাজ্যে সরকারে বিজেপি ৷ তবে, সেই নাম বদলের সংস্কৃতি বজায় রাখারই অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধেও ৷
যেমন মমতার আমলের 'কন্যাশ্রী' শুভেন্দু অধিকারীর শাসনে হয়েছে 'কন্যারত্ন' ৷ এবার সেই তালিকায় জুড়ল আরেকটি নাম ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের জনপ্রিয় প্রকল্প 'সবুজসাথী'র নাম বদল করে 'সারথি' রাখা হয়েছে ৷ যা নিয়ে সরব হলেন মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে সবুজসাথীর নাম বদল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ৷
কুণাল ঘোষ লিখেছেন, "বিজেপি সরকারের চক্ষুলজ্জাও নেই ? মমতা ব্যানার্জি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাইকেলের 'সবুজসাথী' প্রকল্প শুরু করেছিলেন ৷ বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী তার উপকার পেয়েছে ৷ দূরের স্কুলে যেতে কত সুবিধা ৷ আজ হঠাৎ 'সারথি' ? বিজ্ঞাপনের ভাষা দেখুন- নতুন গতি !!! মমতাদির তৈরি করা স্কিম নিয়ে বিজেপির বড় বড় কথা ৷ মমতাদি মানুষের স্বার্থে কাজ করেছেন, মেনে নিক বিজেপি ৷"
বিজেপি সরকারের চক্ষুলজ্জাও নেই? @MamataOfficial মমতা ব্যানার্জি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাইকেলের ' সবুজসাথী' প্রকল্প শুরু করেছিলেন। বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী তার উপকার পেয়েছে। দূরের স্কুলে যেতে কত সুবিধা। আজ হঠাৎ 'সারথি'? বিজ্ঞাপনের ভাষা দেখুন- নতুন গতি!!! মমতাদির তৈরি করা স্কিম… pic.twitter.com/lYNmOQy2hk— Kunal Ghosh (@KunalGhoshAgain) September 29, 2026
এনিয়ে বেলঘাটার বিধায়ক ইটিভি ভারতকে বলেন, "এভাবেই বিভিন্ন প্রকল্পের নাম বদলে দেওয়া হচ্ছে ৷ আসলে এই সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজকে উপেক্ষা করতে চাইছে ৷"
যদিও কুণাল ঘোষের সমালোচনার পালটা প্রতিক্রিয়া দিতে দেরি করেনি বিজেপি ৷ বিজেপি নেতা তথা বিধায়ক সজল ঘোষ বলেন, "কুণাল ঘোষ যে কথা বলছেন, তা হাস্যকর ৷ প্রকল্পটি ছিল রাজ্য সরকারের ৷ সাংবিধানিকভাবে সরকার বদলের পর যদি নতুন সরকার চায় প্রকল্পের নাম বদল করতে, তাতে কোনও বাধা নেই ৷ হঠাৎ এই নিয়ে বিতর্ক তৈরি করা ছাড়া ওদের আর কোনও কাজ নেই ৷"
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের তরফ থেকে হাওড়ায় সাইকেল বিতরণের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ আজ থেকেই নতুন রূপে এই 'সারথি' প্রকল্প আত্মপ্রকাশ করবে ৷ যেখানে 2026-27 অর্থবর্ষে 12 লক্ষ 59 হাজার ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল দেবে রাজ্য সরকার ৷ এর জন্য 508 কোটি টাকা খরচ হচ্ছে রাজ্য সরকারের ৷ কিন্তু, প্রকল্প নতুনরূপে শুরু হওয়ার আগেই এই নিয়ে রীতিমতো রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে গেল ৷