SIR নিয়ে মমতাবালা যখন অনশনে, তখন শান্তনু লন্ডনে ! মতুয়াদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা: কুণাল

SIR নিয়ে মমতাবালা যখন অনশনে, তখন শান্তনু লন্ডনে ! মতুয়াদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা: কুণাল
শান্তনু ঠাকুরের সোশাল মিডিয়ার পাতায় পোস্ট করা একটি ছবিকে ঘিরে বিতর্ক ৷ দেখা যাচ্ছে, টেমস নদীর ধারে সপরিবারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷
Published : November 18, 2025 at 8:08 PM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: চলছে এসআইআর । তা নিয়ে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস । মতুয়াদের একাংশকে নিয়ে আন্দোলন ও অনশন করেছেন মমতাবালা ঠাকুর । অনশনে অসুস্থ হয়ে তাঁকে হায়পাতালে ভর্তি হতে হয়েছে ৷ ঠিক সেই সময়ে শান্তনু ঠাকুরের একটি ছবির প্রসঙ্গ টেনে সরব হলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷
বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সোশাল মিডিয়ার পাতায় পোস্ট করা একটি ছবি নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে । ছবিটিতে দেখা গিয়েছে, তিনি পরিবারের সঙ্গে লন্ডন ভ্রমণে গিয়েছেন ৷ টেমস নদীর ধারে সপরিবারে ছবিটি তুলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । সেই ছবিটি কোন সময়কালে তোলা হয়েছে, ইটিভি ভারত তা যাচাই করেনি । তবে সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "ছবিটি যদি এই সময়কালে তোলা ছবি হয়, তাহলে মতুয়াদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন শান্তনু ঠাকুর ।"
কুণাল ঘোষ এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "এসআইআর করে মানুষকে একটা ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ফেলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ওরফে বিজেপির গণ সংগঠন ৷ মতুয়া সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ এর ফলে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে । আমরা এখন দুটো বিপরীত ধর্মী ছবি দেখতে পেলাম । একদিকে যখন একজনও মতুয়া সম্প্রদায়ের বৈধ ভোটারের নাম যাতে বাদ না-পড়ে তার জন্য মতুয়াদের একটা অংশ মমতাবালা ঠাকুরের সঙ্গে অনশন করছেন । তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বার্তা পাঠাচ্ছেন । অন্যদিকে, মতুয়াদের একাংশকে যিনি ভুল বুঝিয়ে, বিভ্রান্ত করে বিজেপির সাংসদ হয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছেন, তিনি ঘুরতে গিয়ে সপরিবারে টেমস নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন ।"
কুণালের কথায়, "তিনি সাংসদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, লন্ডন বেড়াতে যেতেই পারেন । তবে প্রশ্ন হচ্ছে সময়কাল । যদি সত্যি ছবিটা এই সময়ের হয়ে থাকে, তাহলে এটা মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা । এদিকে, এসআইআর নিয়ে মানুষের মনে অনিশ্চয়তা, উনি যাঁদের ভোটে সাংসদ, তাঁরা অনশন করছেন, অসুস্থ হচ্ছেন, আর শান্তনু ঠাকুর তাঁদের পাশে না-দাঁড়িয়ে লন্ডনে বেড়াতে গেলেন । এই ঘটনা বিজেপির মুখোশ খুলে দিয়েছে ।"
অন্যদিকে, এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন যে, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটিকে (6 ডিসেম্বর) তৃণমূল সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে । অতীতে এই সমাবেশটি তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেল দ্বারা অনুষ্ঠিত হত । এ বছর তা উদযাপন করবে তৃণমূল ছাত্র যুব শাখা ।