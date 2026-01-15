ইডি আসল ঘটনা বিকৃত করছে, আইপ্যাক-কাণ্ডে ফের তোপ কুণালের
আইপ্যাক-কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ প্রসঙ্গে এদিন কোনও মন্তব্য করতে চাননি কুণাল ৷
Published : January 15, 2026 at 8:07 PM IST
কলকাতা, 15 জানুয়ারি: আইপ্যাক তল্লাশি মামলায় বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের ক্ষোভে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে তৃণমূল ৷ ইডির তল্লাশির সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়েছে বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র ও বিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চ ৷ শুধু তাই নয়, এই মামলায় মুখ্যমন্ত্রী-সহ ডিজিপি রাজীব কুমার, পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা ও রাজ্য প্রশাসনের একাধিক কর্তাকে নোটিশ পাঠিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত ৷ আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে সবাইকে জবাবি হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷ তবে এই ঘটনায় আবারও ইডিকেই দুষেছেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইডি আসল ঘটনা বিকৃত করছে ৷
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ প্রসঙ্গে এদিন কোনও মন্তব্য করতে চাননি কুণাল ৷ তিনি বলেন, “সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি চলছে ৷ তাই এনিয়ে কোনও মন্তব্য করব না ৷ সেখানে আমাদের আইনজীবীরা রয়েছেন ৷ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বিষয়টিতে নজর রেখেছেন ৷ তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষণে আমরা বারবার বলছি, সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে ইডি বিজেপির নির্দেশে যে কাজ করেছে আর এখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যে আখ্যান তুলে ধরতে চাইছে, সেই দুটো এক নয় ৷ কহি পে নিগাহেঁ, কহি পে নিশানা ৷ 2020-21 সালের মামলা যদি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে 5-6 বছর বাদে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে আইপ্যাকের অফিসে তল্লাশি কেন ?”
কুণাল আরও বলেন, “মামলা শুরুর সময় আইপ্যাকের কর্তা ছিলেন প্রশান্ত কিশোর ৷ তাঁকে কিছু করা হয়নি ৷ এখন প্রতীক জৈনের কাছে যাওয়া হল ৷ যে সংস্থা আসন্ন নির্বাচনে আমাদের প্রচারের উপদেষ্টা বা সহযোগী সংস্থা ৷ বিজেপি ইডিকে অপব্যবহার করে ঘুরপথে তাদের কাছ থেকে আমাদের দলীয় তথ্য ভাণ্ডার তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল ৷ সেই কারণে আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলের তথ্য ভাণ্ডার রক্ষা করতে প্রতিবাদ করেছেন ৷ বিজেপির নির্দেশে ইডি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করে আইনি জট বাড়াতে আদালতে গিয়েছে ৷”
কুণালের বক্তব্য, “প্রধানমন্ত্রী যখন দলীয় মঞ্চে ভাষণ দিতে আসেন, তাঁর নিরাপত্তা অফিসাররা আসেন কেন ? বিজেপির ছোটখাটো নেতারাও এখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা পান ৷ তাঁরা যখন কোনও দলীয় কর্মসূচিতে যান, তাঁদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকে কেন ? এখানে দলনেত্রী নিজের দলের তথ্য ভাণ্ডার রক্ষা করতে গিয়েছেন ৷ মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিগতভাবে তিনিও জেড প্লাস নিরাপত্তা কভারেজে রয়েছেন ৷ তিনি কোথাও যাচ্ছেন শুনে পুলিশ তো তাঁর নিরাপত্তার স্বার্থেই যাবে ৷ কিন্তু ওখানে পুলিশের কোনও ভূমিকা ছিল না ৷”