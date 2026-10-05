নতুন বিমানবন্দর তৈরির নামে রাজনৈতিক প্রচার করছে কেন্দ্র-রাজ্য: কুণাল
Kunal Ghosh: অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের বিজেপিতে যোগদান ও রাজ্যসভায় প্রার্থী হওয়া নিয়েও কটাক্ষ করেছেন কুণাল ঘোষ৷
Published : October 5, 2026 at 11:15 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: রাজ্যে তৈরি হতে চলেছে আরও চারটি বিমানবন্দর ৷ সোমবারই কেন্দ্রের সঙ্গে এই নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে রাজ্য সরকার ৷ সেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু ৷ এই নিয়ে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করেছেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ নতুন বিমানবন্দর তৈরির নামে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রচারকে 'রাজনৈতিক' বলে আক্রমণ করেছেন তিনি ৷
মমতা তৃণমূলের এই নেতার দাবি, বাংলায় যেসব জায়গায় নতুন বিমানবন্দর তৈরির কথা বলা হচ্ছে, সেগুলির অনেকগুলিই আগে থেকে থাকা বিমানঘাঁটি । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলেই সেই পরিকাঠামো ব্যবহার করে যাত্রীবাহী বিমান চলাচলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ।
কুণাল ঘোষের আরও দাবি, দমদমের পাশাপাশি বাগডোগরা বিমানবন্দরকে যাত্রী পরিষেবার জন্য আরও কার্যকর করার ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের ভূমিকা রয়েছে । অন্ডাল বিমানবন্দরের ক্ষেত্রেও বাম আমলে কাজ শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে তার পরিকাঠামোগত উন্নয়নে মমতা সরকারের উদ্যোগ ছিল ৷
কোচবিহার, বালুরঘাট এবং মালদাতেও বিমান পরিষেবা চালুর উদ্যোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলেই নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেন কুণাল । মালদা বিমানবন্দরে আরও বড় বিমান নামানোর পরিকাঠামো তৈরির উদ্যোগও তৃণমূলের সরকারের সময়ে শুরু হয়েছিল বলে জানান তিনি ।
আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কলাইকুণ্ডার মতো জায়গাগুলির প্রসঙ্গও তোলেন কুণাল । তাঁর দাবি, এগুলি নতুন করে তৈরি হওয়া বিমানবন্দর নয়, আগে থেকেই প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিমানঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে এই বিমানঘাঁটিগুলিতে অসামরিক যাত্রীবাহী বিমান চলাচলের অনুমতি চেয়েছিলেন বলেও দাবি তাঁর ।
কুণাল ঘোষের আশঙ্কা, নতুন বিমানবন্দর তৈরির নামে পুরনো বিমানঘাঁটি বা প্রতিরক্ষা পরিকাঠামোকে ধাপে ধাপে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার রাস্তা তৈরি হতে পারে । আদানি-সহ বড় কর্পোরেট সংস্থাকে টেন্ডারের মাধ্যমে এই পরিকাঠামো ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি । তাঁর দাবি, “নতুন বিমানবন্দর যদি কেউ তৈরি করে থাকেন, তবে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।”
বিমানবন্দর বিতর্কের পাশাপাশি এদিন কোয়েল মল্লিকের বিজেপিতে যোগদান নিয়েও সরব হন কুণাল ঘোষ । চলতি বছরের মার্চে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন কোয়েল । জুলাইয়ে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর রবিবার তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসভা উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী করা হয় । সোমবার বিজেপিতে যোগ দেন তিনি ।
এই দলবদল নিয়েই মল্লিক পরিবারকে নিশানা করেন কুণাল ঘোষ । মল্লিক পরিবারকে কটাক্ষ করে এদিন তিনি বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন কোয়েল তৃণমূলকে পছন্দ করতেন । কিন্তু মমতা আর মুখ্যমন্ত্রী না থাকতেই তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান বদলে গেল । এই অবস্থান বদলকে কুণাল ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ বলে আখ্যা দিয়েছেন ।’’
কুণালের কটাক্ষ, “কোয়েল বড় মাপের অভিনেত্রী । সংলাপ একবার মাথায় ঢুকিয়ে নিলে আর ভোলেন না ।” তাঁর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যে ভাষায় কোয়েল তৃণমূলের প্রশংসা করতেন, এখন সেই একই ধরনের ভাষায় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করছেন ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোয়েলকে রাজ্যসভায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কুণাল । তাঁর বক্তব্য, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট মানুষকে জনপ্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়াই ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সৌজন্য । চিকিৎসক, খেলোয়াড়, গায়ক থেকে চলচ্চিত্র জগতের মানুষ — বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের রাজনীতিতে আনার সেই উদ্যোগেরই অংশ ছিলেন কোয়েল । কিন্তু কয়েকজনের পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থান বদল সেই নীতির পুনর্বিবেচনার প্রশ্ন তুলে দিয়েছে বলে দাবি কুণালের ।
মল্লিক পরিবারের প্রসঙ্গ টেনে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘রঞ্জিত মল্লিককে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার শেরিফ করেছিলেন এবং কোয়েলকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিলেন । অথচ ক্ষমতার পালাবদলের পর তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান বদলেছে ।’’ তাঁর মতে, এই ঘটনায় মল্লিক পরিবারের প্রতি মানুষের দীর্ঘদিনের শ্রদ্ধা ও সম্মানের জায়গাটিও প্রশ্নের মুখে পড়েছে ।
আরও পড়ুন -