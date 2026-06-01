বিরোধী বিধায়ক হতে ভয়! তৃণমূলের দুর্দিনে মমতার পাশেই থাকার বার্তা কুণালের
বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ সোমবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তৃণমূল বিধায়কদের একাংশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন৷
Published : June 1, 2026 at 4:57 PM IST
কলকাতা, 1 জুন: বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের এক মাস কাটতে না কাটতেই তৃণমূলের অন্দরে শুরু হয়েছে বিদ্রোহ ও দলবদলের জল্পনা। সই জাল সংক্রান্ত অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে যখন চাপানউতোর চলছে, ঠিক সেই সময়েই সোশাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ ও বিস্ফোরক পোস্ট করলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ।
দলের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেওয়ার পাশাপাশি, যাঁরা বর্তমানে দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছেন, তাঁদের 'কাপুরুষ' ও 'বেইমান' বলে তীব্র আক্রমণ করেছেন এই তৃণমূল নেতা। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি কোনোভাবেই তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ থেকে সরবেন না।
নিজের ফেসবুক পোস্টে কুণাল ঘোষ তাঁর বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান তুলে ধরেছেন। তিনি জানান, তৃণমূল কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্বের একাংশের প্রতি তাঁর বহু অভিযোগ এবং যন্ত্রণা রয়েছে। দলের কিছু নেতার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, লোক চেনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মীদের গুরুত্বহীন করে দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন৷
বেলেঘাটার বিধায়কের কথায়, তিনি বরাবরই সুবিধাবাদী এবং স্তাবকদের ঘোর বিরোধী। অতীতে তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল৷ সেই দুঃসময়ে তিনি জ্ঞানত কোনও অপরাধ না করলেও, দলের যে নেতারা আজ 'বিপ্লবী' সাজছেন, তাঁরা সেদিন তাঁর সমর্থনে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। এই সমস্ত ক্ষোভ ও অভিমান থাকা সত্ত্বেও দলের একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবেই তিনি লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন৷
কিন্তু ফল প্রকাশের এক মাস পার হতে না হতেই তৃণমূলে যেভাবে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তা নিয়ে তিনি চরম বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কুণাল প্রশ্ন তুলেছেন, "আজ দিদি মুখ্যমন্ত্রী হলে তো অনেকেই মন্ত্রী হওয়ার জন্য লবি করতেন। এখন হঠাৎ নানা কারণ দেখিয়ে দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করা হচ্ছে? এটা কাপুরুষতা।" তাঁর মতে, দলের কর্মপদ্ধতি নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে, তা দলের অভ্যন্তরীণ বৈঠকে বা প্রয়োজনে প্রকাশ্যে বলা উচিত, কিন্তু তা দলের পাশে থেকেই করতে হবে।
বিরোধী শিবিরে নাম লেখানোর জল্পনায় থাকা নেতাদের উদ্দেশ্যে কুণালের কটাক্ষ, দলের ভালো সময়ে যাঁরা ক্ষমতা, ছবি আর সেলফি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, আজ খারাপ সময়ে তাঁদের হাঁটু কাঁপছে কেন? সরকার পক্ষে থাকলে যাঁরা সাহসী, আজ বিরোধী বিধায়ক হতে তাঁদের এত ভয় কিসের? কয়েকজন তৃণমূল বিধায়কই যে সই জালের বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে, সেই ঘটনাকে কুণাল 'সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা' বলেছেন৷ কুণাল মনে করেন, তৃণমূল কর্মীরাই এই বেইমানির সঠিক বিচার করবেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের নতুন করে দল ঢেলে সাজাবেন।
অন্যদিকে, দলবদলের এই স্রোতের জন্য বিরোধী শিবির বিজেপিকে খুব একটা কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ তৃণমূলের এই নেতা। তাঁর মতে, বিজেপি যদি তৃণমূলের কাউকে প্রলোভন দেখিয়ে দলে টানার চেষ্টা করে, তাতে বিজেপির কোনও দোষ নেই। কারণ, অতীতে তৃণমূলও বিরোধীদের নিয়ে 'যোগদান মেলা' করেছে।
একই সঙ্গে কুণালের দাবি, যাঁরা আজ তৃণমূলের দুর্দিনে 'বিলম্বিত বিবেক জাগরণের' কথা বলে দমবন্ধ হওয়ার অভিযোগ তুলছেন, তাঁরা কেউই নিজেদের ক্ষমতায় নির্দল হিসেবে জেতেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ, প্রচার এবং তৃণমূলের প্রতীক ব্যবহার করেই তাঁরা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। তৃণমূলের লোক চেনার ক্ষেত্রে এবং রণকৌশলে যে বিরাট ভুল হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন৷
সবশেষে নিজের ব্যক্তিগত অবস্থানের কথা জানিয়ে কুণাল ঘোষ লিখেছেন, সদ্য বিধায়ক হওয়ার পরেই দলবিরোধী কোনও কাজ করলে বেলেঘাটার সাধারণ মানুষ তাঁকে 'গদ্দার' ভাববেন। একসময় বিপদে পড়ে তৃণমূল তাঁর পাশ থেকে সরে গেলেও, তৃণমূলের এই চরম দুঃসময়ে তিনি মমতার পাশ থেকে এক ইঞ্চিও সরবেন না। ভবিষ্যতে এর জন্য তাঁর উপর অনেক ঝড়, নিগ্রহ বা হয়রানি নেমে এলেও তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই অবিচল থাকবেন বলে জানিয়েছেন বেলেঘাটার বিধায়ক।