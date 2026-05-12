সিপিএম তো ইন্ডিয়া ব্লকের অংশ, তৃণমূলের সঙ্গে থাকব না বলার মূল্য কী : কুণাল

গত শনিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীদের এক হওয়ার প্রস্তাব দেন৷ তা খারিজ করে দেয় সিপিএম৷ তারই পালটা সিপিএম-কে বিঁধলেন তৃণমূলের কুণাল ঘোষ৷

Published : May 12, 2026 at 9:39 PM IST

কলকাতা, 12 মে: ক্ষমতাচ্যূত হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তিনি এখন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী৷ পশ্চিমবঙ্গের সরকারে এখন বিজেপি৷ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতাকে ভবানীপুরে হারানো শুভেন্দু অধিকারী৷ এই পরিস্থিতিতে বিজেপির বিরুদ্ধে বাম-অতিবাম-সহ সমস্ত বিরোধীদের একজোট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ কিন্তু সিপিএম জানিয়ে দিয়েছে যে তারা তৃণমূলের হাত ধরবে না৷ আলিমুদ্দিনের এই অবস্থানের প্রেক্ষিতে পালটা তোপ দাগলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কুণাল ঘোষ৷

রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের মুখপাত্র তথা বেলেঘাটা থেকে সদ্য জয়ী কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘এই যে বলছেন, জোটে যাব না৷ বিপ্লবীদের নানারকম মন্তব্য৷ আরে ভাই আপনারা জোটে আছেন৷ ইন্ডিয়া ব্লকে আছেন৷ সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস আছে, কংগ্রেস আছে, সিপিএমও আছে৷ সুতরাং আপনারা আছেন ইন্ডিয়া জোটে, ইন্ডিয়া ব্লকে৷ আপনারা তো আছেন৷ ফলে আমরা থাকব না, এই কথাটার মূল্য কী?’’

উল্লেখ্য, গত শনিবার ছিল রবীন্দ্রজয়ন্তী৷ সেদিনই কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন৷ সেদিনই কালীঘাটে নিজের বাড়িতে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানেই বিজেপির বিরুদ্ধে সকলকে একজোট হওয়ার বার্তা দেন তিনি৷

মমতার এই বার্তার পালটা জবাবও দেয় সিপিএম৷ সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম লেখেন, ‘‘না, একদম না ৷ অপরাধী, তোলাবাজ, দুর্নীতিগ্রস্ত ও সাম্প্রদায়িক পরিচয় আছে, এমন কাউকে কোনও মূল্যেই ঢুকতে দেওয়া হবে না। তবে সাধারণ মানুষ ও প্রান্তিক জনগণকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।’’ তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের নাম করেননি৷ রাজনৈতিক মহল বলছে যে সেলিমের এই পোস্টের লক্ষ্য ছিল তৃণমূলই৷

আরও কয়েকজন সিপিএম নেতা এই নিয়ে মুখ খোলেন৷ মমতার প্রস্তাবকে তাঁরা কার্যত নাকচ করে দেন৷ আর সেই প্রসঙ্গ তুলেই এদিন সিপিএমকে বেঁধেন কুণাল ঘোষ৷ পাশাপাশি মমতা সেদিন কেন এই আবেদন করেছিলেন, তার ব্যাখাও দেন কুণাল৷ বলেন, ‘‘এখানে যদি হিংসার বা অন্য কোনও পরিস্থিতি হয়, তখন যাতে একতা রাখা যায়, এই তো ছিল আবেদন৷’’

সেই আবেদন সিপিএম সাড়া না দেওয়ায় পালটা হুঁশিয়ারি দেন কুণাল৷ বলেন, ‘‘ক্ষমতা থাকলে ইন্ডিয়া ব্লক থেকে বেরিয়ে দেখা৷ ইন্ডিয়া ব্লকে যে তৃণমূল আছে, তার নেতৃত্ব, তৃণমূলেরই নেতৃত্ব৷ ইন্ডিয়া ব্লকে তৃণমূল ভালো৷ আর বাংলায় ঢুকলেই বিপ্লবী পোস্ট৷ কমরেডরা আর বদলাবে না৷’’

একই সঙ্গে সিপিএম কেন এখনও তৃণমূলকেই আক্রমণ করে যাচ্ছে, সেই প্রশ্নও তোলেন কুণাল ঘোষ৷ তিনি বলেন, ‘‘সিপিএমের নেতা, আধা-নেতা, কচি নেতা, সবই এখনও তৃণমূলকে আক্রমণ৷ ঘটনাচক্রে তৃণমূল আজ বিরোধী শিবিরে৷ আমি ওই পর্যালোচনায় ঢুকছি না৷ সিপিএম, এখনও তৃণমূল? কমরেড ভ্লাদিমির লেনিনের মূর্তি ভাঙা হয়ে গিয়েছে৷ তা নিয়ে তো কোনও মিছিল মিটিং...ওখানে তো 14 জন লোক মিলে, কে কোথায় হাঁটল? এটাতে যদি জেনে বা না জেনে তৃণমূল যুক্ত হতো, তাহলে কী হতো ভাবুন তো!’’

এই নিয়ে প্রবীণ সিপিএম নেতা রবীন দেব বলেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেসের চিহ্ন কী হবে, সেটা ঠিক করে দিয়েছিল আরএসএস। তার আবার দুটো নাম। টিএমসি আর এআইটিসি। আর সেই দলের হয়ে কুণাল ঘোষ বলছেন! তার কথার জবাব দেওয়ার কোনও মানে আছে কি? এ রাজ্যে কংগ্রেসও আছে। এবারের নির্বাচনে তাদের বিরুদ্ধেও আমরা লড়াই করেছি। তাদের কোনও আপত্তি নেই। যে তৃণমূল দুর্নীতি করলো, আমাদের শয়ে শয়ে কর্মীকে খুন করলো, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনও আপোষ নেই।"

