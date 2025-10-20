ভাঙবে জ্যোতি বসুর রেকর্ড, 2036 পর্যন্ত মমতাই মুখ্যমন্ত্রী ! কালীপুজোয় ভবিষ্যদ্বাণী কুণালের

ভাঙবে জ্যোতি বসুর রেকর্ড, 2036 পর্যন্ত মমতাই মুখ্যমন্ত্রী ! কালীপুজোয় ভবিষ্যদ্বাণী কুণালের
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে অভিষেকের মুখ্যমন্ত্রিত্ব শুরু হবে বলে দাবি করেন কুণাল ঘোষ ৷
Published : October 20, 2025
কলকাতা, 20 অক্টোবর: কালীপুজোর দিনে যখন বাড়ির পুজো নিয়ে ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তখনই তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় দাবি করে উৎসবের আবহে রাজনীতির পারদ চড়ালেন তাঁরই দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা দলীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষ । সোশাল মিডিয়ায় করা পোস্টে তিনি দাবি করেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2036 সাল পর্যন্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন । এখানেই শেষ নয়, মমতার উত্তরসূরী যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই হতে চলেছেন, সেই ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র ৷
কুণাল ঘোষ লিখেছেন, "জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বের রেকর্ড ভেঙে দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ওই সময়টার আগেপরে থেকে তাঁর আশীর্বাদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্ব শুরু হবে ।" উল্লেখ্য, রাজ্যে 23 বছরেরও বেশি সময় মুখ্যমন্ত্রী পদে ছিলেন জ্যোতি বসু ৷ 1977 সালের 21 জুন থেকে 2000 সালের 5 নভেম্বর পর্যন্ত তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ৷ পরে তাঁর 23 বছর 137 দিনের মুখ্যমন্ত্রীত্বের রেকর্ড ভেঙেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক ও সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী পবন কুমার চামলিং ৷ তবে দীর্ঘ মুখ্যমন্ত্রীত্বের তালিকায় এখনও তাঁদের পরেই রয়েছে জ্যোতি বসুর নাম ৷
এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা । কুণাল ঘোষ তাঁর পোস্টে বিরোধীদের উদ্দেশে তীব্র কটাক্ষ করে লিখেছেন, "জনভিত্তিহীন নাটকবাজ বিরোধীপক্ষ এবং ঈর্ষাকাতর, অবসাদগ্রস্ত, হতাশ কিছু কুৎসাকারীকে এক নাগরিক হিসেবে বলে রাখি - মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2036 পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন । যদি 2029 সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হন, তাহলে আলাদা কথা । বিরোধীরা মিডিয়া, সোশাল মিডিয়াতেই থাকুন । তৃণমূল নবান্নে সুন্দর, বিরোধীরা ফেসবুকে ।"
তৃণমূল মুখপাত্রের পোস্টে দলের ভেতরে যেমন উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে, তেমনই বিরোধীদের মধ্যে শুরু হয়েছে কটাক্ষের ঝড় । বিজেপি নেতাদের একাংশের মন্তব্য, "তৃণমূল এখন রাজনীতি নয়, ভবিষ্যদ্বাণীর চর্চায় মেতেছে । জনসমর্থন হারিয়ে এখন ফেসবুকেই জয়ের স্বপ্ন দেখছে তারা ।" অন্যদিকে, সিপিএম-এর এক নেতার দাবি, "এটা তৃণমূলের আত্মতুষ্টির বহিঃপ্রকাশ । গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে কেউ কারও মুখ্যমন্ত্রিত্বের মেয়াদ নির্ধারণ করে দিতে পারে না ।"
তবে তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশের মতে, কুণাল ঘোষের এই বক্তব্য আসলে দলের আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতার কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই মুহূর্তে বাংলার উন্নয়ন, শান্তি ও মানবিক রাজনীতির প্রতীক । তাঁর নেতৃত্বেই রাজ্য এগিয়ে চলেছে । কুণালবাবুর মন্তব্যে সেই অটল আস্থাই প্রকাশ পেয়েছে ।"
যদিও সোমবার সকালে কুণাল ঘোষের এই পোস্টকে বিরোধীরা অবাস্তব কল্পনা হিসেবে তুলে ধরছে ৷ তবে আপাতত এসবের বাইরে বেরিয়ে বাড়ির কালীপুজোয় ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী ৷ প্রতিবছরের মতো এবারও তাঁর বাড়িতে শ্যামা আরাধনার বিশেষ আয়োজন হয়েছে । নিয়ম ও নিষ্ঠা মেনে বহু বছর ধরে কালীঘাটে মমতার বাসভবনে কালীপুজো হয় । রবিবার রাতেই মুখ্যমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় নিজের বাড়ির মাতৃপ্রতিমার ছবি শেয়ার করেন । ছবিতে দেখা যায়, লাল পাড় হলুদ শাড়ি পরিহিতা, সোনার গয়নায় সজ্জিতা নীলবর্ণা দেবী ।
ছবিটি শেয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এটাই তাঁর বাড়ির মাতৃপ্রতিমা । প্রতিবছর যেমন নিজে মায়ের ভোগ তৈরি করেন, তেমনই পুজোর প্রতিটি আয়োজনে তাঁর থাকে সরাসরি নজর । মণ্ডপসজ্জা, আলপনা আঁকা, অতিথিদের আপ্যায়ন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন - সব ক্ষেত্রেই তাঁর ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ থাকে । সোমবার সকাল থেকেই তাঁর বাড়িতে শুরু হয়েছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। পুজোর সামগ্রী সাজানো থেকে শুরু করে ভোগ রান্নার প্রস্তুতি - সবই চলছে মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ।
প্রতিবছর মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কালীপুজোয় হাজির থাকেন তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতা, মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়করা । পাশাপাশি, কিছু বিশেষ অতিথিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয় । এবার তার অন্যথা হবে না ৷