মমতার ম্যাজিকাল ক্ষমতা আছে: কুণাল
আইপ্যাক মামলা প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, শুভেন্দু অধিকারী অতৃপ্ত আত্মার মতো চিৎকার করছে ।
Published : February 3, 2026 at 8:05 PM IST
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: আইপ্যাক মামলা নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগকে উড়িয়ে দিলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ বিরোধী দলনেতার দাবি, রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে মিথ্যে হলফনামা দিয়েছে ৷ তার পালটা জবাব দিতে গিয়ে শুভেন্দুকে ইডির পিআর বলে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র ৷
আইপ্যাক মামলায় রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা করেছেন মঙ্গলবার । তারপরে শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে । কারণ ইডি-ও সময় চেয়েছে পালটা হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য । অন্যদিকে, এই ঘটনার পর রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে হলফনামা জমা দিয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রী হলফনামায় যা তথ্য দিয়েছেন তা যে মিথ্যে, তা তিনি সেদিনের ভিডিয়ো ফুটেজ সামনে এনে প্রমাণ করবেন বলে হুঁশিয়ারি দায়িছেন শুভেন্দু ৷ তাঁর কটাক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী জেলে যাওয়ার ভয় পাচ্ছেন ।
এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের প্রতিক্রিয়া চাওয়া হলে তিনি বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী অতৃপ্ত আত্মার মতো চিৎকার করছে । সুপ্রিম কোর্টে যা হয়েছে সবই বিচার প্রক্রিয়ার অংশ ।" এদিন কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করে শুভেন্দু অধিকারীকে ইডির পিআরও বলেও সম্বোধন করেন । কুণাল ঘোষ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিয়েছেন । ইডি পালটা সময় চেয়েছে হলফনামা দেবে বলে । এটা তো বিচারপ্রক্রিয়ার একটা অংশ । এটা নিয়ে আমি কী বলব ! শুভেন্দু বাবুই অতৃপ্ত আত্মার মতো চিৎকার করছেন ।"
তবে মমতার হলফনামায় কী আছে তা খোলসা করেননি কুণাল । তবে আইপ্যাক দফতরে ইডি অভিযান নিয়ে আবারও একই ভঙ্গিতে বিজেপিকেই তিনি এক হাত নেন । তিনি বলেন, "পাঁচ বছর আগেকার মামলা । এতদিন কি ইডি ঘুমোচ্ছিল ? ভোটের মুখে তৃণমূলের স্ট্র্যাটেজি কী তা জেনে নিতেই ইডিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চেয়েছিল ।"
অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি গেলেই রাজ্যের অন্যান্য দলগুলি 'সেটিং'এর ইঙ্গিত দেয় । এদিন তা নিয়েও তৃণমূল নেতা মুখ খোলেন । তিনি বলেন, "কথায় কথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে যদি বলা হয় সেটিং করছে তাহলে মেনে নিন না যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যাজিক্যাল ক্ষমতা আছে । যদি সব জায়গায় আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখবেন, তাহলে লড়তে যাচ্ছেন কেন ? সবচেয়ে ভালো হয় আপনারা তাঁর চরণতলে আত্মসমর্পণ করুন ।" কুণালের দাবি, "সব রাজনৈতিক দলই বলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেটিং । আসলে যারা পাল্লা দিতে পারে না তারাই বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেটিং রয়েছে ।"