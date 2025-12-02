বিজেপি মঙ্গলগ্রহে ! তারা নিজেদের তৈরি SIR ফাঁদে পা দিয়েছে: কুণাল

বিজেপি মঙ্গলগ্রহে ! তারা নিজেদের তৈরি SIR ফাঁদে পা দিয়েছে: কুণাল
Published : December 2, 2025 at 8:09 PM IST
কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: এসআইআরের চূড়ান্ত সময়কাল এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বাকবিতণ্ডা চরমে উঠেছে । একদিকে মৃত ভোটারদের ভোটার তালিকায় রাখা নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বিদ্রুপ, 'দুয়ারে সরকার, কবরে ভোটার'। অপরদিকে, শমীককে কটাক্ষ করে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ওই মন্তব্যেই যোগ করলেন, 'বিজেপি মঙ্গলগ্রহে'।
হাসপাতাল থেকে ফিরেই তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ফের আক্রমত্মক ভঙ্গিতে । একদিকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের 15 বছরের কাজের খতিয়ান নিয়ে রিপোর্ট কার্ড পেশ করছেন । ঠিক তখনই এসআইআরে মৃত ভোটারদের কথা উল্লেখ ক'রে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে চূড়ান্ত কটাক্ষ ক'রে কাব্যিক মন্তব্য করেছেন ৷ তিনি বলেন, "দুয়ারে সরকার, কবরে ভোটার । ভোটের দিন কবর থেকে উঠে এসে ভোট দেবেন আর তারপর কবরে ফিরে যাবেন ।" এর প্রত্যুত্তরে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "আমি আরও এক লাইন যোগ করলাম তাতে । বিজেপি মঙ্গলগ্রহে ।"
কুণাল ঘোষের দাবি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, যা দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে মানুষের দরজায় নিয়ে যাওয়া হয়, তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয় । কুণালের প্রশ্ন, "বাংলায় বিজেপি বিএলএ কই ? যদি মৃত ভোটার লিস্টে আছে, তাহলে বিজেপির বিএলএ আপত্তি করছেন না কেন ? মৃত ভোটারের বাড়ির বাইরে গিয়ে বিএলওকে দেখিয়ে দিচ্ছেন না কেন ?" এসআইআর নিয়ে বলতে গিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, "বিজেপি নিজের তৈরি এসআইআরের ফাঁদে পা দিয়েছে, তাই তারা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিচ্ছে ।"
নির্বাচন কমিশনের সিইওর সঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং অন্যান্য বিজেপি নেতাদের বৈঠকেরও এদিন তীব্র সমালোচনা করলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ । অন্যদিকে, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচন কমিশনে আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে একগুচ্ছ অভিযোগ করেছেন । শুভেন্দুর অভিযোগ, 17 হাজারেরও বেশি বুথে বিএলওদের চাপ দিয়ে তাঁদের ওটিপি নিয়ে মৃত এবং বাংলাদেশি ভোটারদের নাম রেখে দেওয়া হয়েছে । এই ঘটনার সিবিআই তদন্ত করে দেখার দাবি জানিয়েছেন তিনি ৷ তিনি দাবি করেছেন, ইআরও যারা এসডিও র্যাঙ্কের নন, তাঁদের সরাতে হবে । তাঁর প্রশ্ন, আইপ্যাক ডাটা এন্ট্রিতে কেন থাকবে ? স্পেশাল অবজার্ভার আসার আগে যে 1 কোটি 25 লক্ষ এন্ট্রি হয়েছে, তার পেছনে আইপ্যাকের প্রভাব আছে বলে অভিযোগ করেন শুভেন্দু । এই বিষয়টিও নির্বাচন কমিশনকে দেখতে আবেদন করেছেন তিনি ৷