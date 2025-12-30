ETV Bharat / politics

খুনের মামলার আসামি অমিত শাহ! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিশানা কুণাল ঘোষের

মঙ্গলবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে দুর্নীতি ও নেতাদের জেলযাত্রা নিয়ে সরব হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ৷ তার পরই পাল্টা জবাব দিয়েছেন কুণাল ঘোষ৷

Amit Shah-Kunal Ghosh
অমিত শাহ (বাঁদিকে)৷ কুণাল ঘোষ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 30, 2025 at 2:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 30 ডিসেম্বর: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বঙ্গ সফর ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজ্য রাজনীতি। মঙ্গলবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে শাহ সরাসরি রাজ্যের শাসক দল এবং তৃণমূল নেতাদের নাম করে দুর্নীতির অভিযোগ তোলার পরেই নজিরবিহীন ভাষায় পাল্টা আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। অমিত শাহের অতীত প্রসঙ্গ টেনে কুণাল ঘোষ বলেন, “খুনের মামলার আসামি অমিত শাহ। যখন উনি জেলে ছিলেন, তখন খুনের মামলার আসামি। তার কাছ থেকে জেলের কথা শুনব?”

এদিন শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন অমিত শাহ। সাংবাদিক বৈঠকে অনুপ্রবেশ থেকে দুর্নীতি, একাধিক ইস্যুতে তিনি তোপ দাগেন। শাহ অভিযোগ করেন, “অনুপ্রবেশ ছাড়াও দুর্নীতিতে বাংলার মানুষ অতিষ্ঠ। রোজ ভ্যালি চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, সারদা কেলেঙ্কারি, এসএসসি (SSC) দুর্নীতি, পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি, গরু পাচার, রেশন দুর্নীতি, পিডিএস দুর্নীতি, মনরেগা দুর্নীতি, পিএম আবাস দুর্নীতি - এত এত কেলেঙ্কারি যে আমি পুরো তালিকা পড়লে প্রেস কনফারেন্সের সময় তাতেই চলে যাবে।”

Amit Shah
সাংবাদিক বৈঠকে অমিত শাহ (নিজস্ব ছবি)

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে শাহ বলেন, “এখন কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর জবাব দিতে পারবেন যে আপনার মন্ত্রীদের বাড়ি থেকে 27 কোটি টাকা নগদ পাওয়া যায়! টাকা গুনতে গুনতে মেশিন গরম হয়ে বন্ধ হয়ে যায়! বাংলার মতো গরিব রাজ্যে 27 কোটি, 20 কোটি, 15 কোটি নগদ পাওয়া যাচ্ছে - আপনার কোনও দায়বদ্ধতা নেই?” তৃণমূলের একাধিক নেতা ও মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করে শাহ বলেন, “পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলে, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জেলে, অনুব্রত মণ্ডল জেলে... ফিরহাদ হাকিম - তাঁকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে, শোভন চট্টোপাধ্যায় অভিযুক্ত।”

একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কুণাল ঘোষের জেলে থাকার প্রসঙ্গও তোলেন। তৃণমূল নেতাদের জেল খাটা প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, “আপনারা চোখ বন্ধ করে বসে আছেন দুর্নীতির জন্য। কিন্তু বাংলার জনতা চোখ বন্ধ করে বসে নেই।”

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই আক্রমণের পরেই পাল্টা জবাব দেন কুণাল ঘোষ। অমিত শাহের সফরকে ‘ব্যর্থ হতে চলা বঙ্গ সফর’ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, “শুনলাম খুব আক্রমণ করেছেন এবং আমার নামও উচ্চারণ করেছেন। আমি প্রথমেই বলি, এরা খুনের মামলার আসামি হয়ে জেলে ছিল। তার কাছ থেকে জেলের কথা শুনব?”

আইনি প্রক্রিয়া ও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, “মামলা কীভাবে এগিয়েছে, সেগুলো সারা দেশের লোক জানেন। তো সময় দিন না, তারপর দেখতে পাবেন। আর মানুষও জানেন, যাঁরা তদন্তকারী অফিসার তাঁরা জানেন, যাঁরা বিচারক ... যে আমি আদৌ অপরাধী না নিরাপরাধ, আমার একাধিক মামলা শেষ হতেও শুরু করেছে। ফলে এইসব কুৎসা গায়ে লাগছে না, যুক্তি দিয়ে কথা বলুন।”

দুর্নীতির অভিযোগ উড়িয়ে দিতে গিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে দলবদল এবং ‘ওয়াশিং মেশিন’ তত্ত্ব তুলে ধরেন কুণাল। তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, “যাঁদের দিকে আঙুল তুলেছেন দুর্নীতিগ্রস্ত বলে, ভিডিয়ো দেখিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে, আজকের যিনি বিরোধী দলনেতা, যাঁকে পাশে বসিয়ে আপনি সাংবাদিক বৈঠক করছেন, তাঁকেও ক্যামেরার সামনে টাকা নিতে দেখা গিয়েছে।’’

Kunal Ghosh
কুণাল ঘোষ (ফাইল ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘একই ঘটনা অন্য রাজ্যেও ঘটেছে। মহারাষ্ট্র, সারা দেশে, অসম, যাঁদের আপনারা দলে নিয়েছেন তাঁদের এগেনস্টে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি রয়েছে। তাঁদেরকেই ওয়াশিং মেশিন বিজেপিতে নিয়ে, তাঁদেরকেই পদ দিয়ে আবার বড় বড় কথা বলছেন? যাঁদের ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে টাকা নিচ্ছে, তাঁদের নিয়ে বসে আছেন, আপনি আবার অন্যদের দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন?”

পাশাপাশি, অনুপ্রবেশ ইস্যুতে অমিত শাহের তোলা অভিযোগের জবাবে কুণাল ঘোষ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ব্যর্থতাকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, “অনুপ্রবেশ? আপনি মশাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আপনার বিএসএফ। অনুপ্রবেশ হলে আপনি ব্যর্থ।” ত্রিপুরা প্রসঙ্গ টেনে তাঁর সংযোজন, “ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ নেই? মিথ্যা কথা বলছেন। কিছুদিন আগে রোহিঙ্গা ধরা পড়েছে, বাংলাদেশি ধরা পড়েছে। ত্রিপুরাতেও আছে অনুপ্রবেশ।”

সবশেষে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে এবং অমিত শাহকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র বলেন, “আমি কুণাল ঘোষ, জ্ঞানত কোনও অন্যায় করিনি। জেল খুনের মামলায় জেল খাটা মামলার আসামি, জেলে ছিলেন খুনের মামলায়, ঘটনাচক্রে আজকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন। কথা বলবেন, ভেবেচিন্তে কথা বলবেন।”

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, লোকসভা ভোটের পরবর্তী সময়ে রাজ্যে বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা ঢাকতে অমিত শাহ দুর্নীতির ইস্যুকে ঢাল করতে চাইছেন। অন্যদিকে, তৃণমূলও রক্ষণাত্মক না-হয়ে শাহের অতীত এবং বিজেপির ‘দ্বিমুখী নীতি’কে সামনে এনে পাল্টা রাজনৈতিক আক্রমণ শানাচ্ছে। মঙ্গলবারের এই বাদানুবাদ সেই সংঘাতকেই আরও উস্কে দিল।

আরও পড়ুন -

TAGGED:

AMIT SHAH
CORRUPTION
SCAM
কুণাল ঘোষ
KUNAL GHOSH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.