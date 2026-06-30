'শুধু চাপে রাখাই উদ্দেশ্য', শুভেন্দুর রূপক অর্থে 'কালি-দোয়াত-কলম'-এর জবাব কুণালের

'শুধু চাপে রাখাই উদ্দেশ্য', শুভেন্দুর রূপক অর্থে 'কালি-দোয়াত-কলম'-এর জবাব কুণালের
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য ফিরহাদ হাকিমকে নিয়ে তাঁর রক্ষণাত্মক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ বলে কটাক্ষ করলেন কুণাল ঘোষ ৷
Published : June 30, 2026 at 1:49 PM IST
কলকাতা, 30 জুন: তারাতলায় গুদাম বিপর্যয় এবং প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের উদ্দেশ্যে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর রূপক অর্থে 'কালী-দোয়াত-কলম' মন্তব্য করেছিলেন ৷ এবার সোশাল মিডিয়ায় তার জবাব দিলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ফিরহাদকে নিয়ে তাঁর রক্ষণাত্মক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ বলে কটাক্ষ করলেন কুণাল ৷ তাঁর অভিযোগ, শুভেন্দু অধিকারী তাঁর আগের অবস্থান থেকে সরে এসেছেন এবং তিনি চাপের রাখার কৌশল অবলম্বন করেছেন ৷
এই বিতর্কের শুরু গত সপ্তাহে বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন থেকে ৷ তারাতলায় গুদাম বিপর্যয়ের তদন্ত প্রসঙ্গে আলোচনার সময় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একটি নথি তুলে ধরে দাবি করেন, সেখানে প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সই রয়েছে ৷ তিনি অভিযোগ করেন, কালীচরণ নামে প্রাক্তন মেয়রের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া পুরসভায় কোনও বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন পেত না ৷ সেই সূত্রেই তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন, "কালীকে ধরলেই, কান টানলে মাথা আসবে ৷"
মুখ্যমন্ত্রীর সেই মন্তব্যের পর কুণাল ঘোষ প্রকাশ্যে দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই যখন বিধানসভায় প্রাক্তন মেয়রের সইয়ের কথা তুলছেন, তাহলে ফিরহাদ হাকিমকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না-কেন ? এর জবাব দিতেই গতকাল সোমবার গুন্ডাদমন বিলের আলোচনায় রূপক শব্দের আশ্রয় নেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "একজন বলছেন 'কালি' তো গেছে, তার 'দোয়াত' আর 'কলম' গেল না-কেন ? 'কালি'র কলম যদি ফিরহাদ হন, তাহলে দোয়াত হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ৷"
অধিবেশনে শুভেন্দু তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যুক্তি দেন, "কালির সঙ্গে পেন যদি যায়, তাহলে দোয়াতকেও যেতে হবে, একসঙ্গে সবাইকে ৷ এই সরকার প্রমাণ ছাড়া কিছু করবে না, জোগাড় করছি ৷ এভিডেন্স থাকলে কাউকেই ছাড়ব না ৷"
বিধানসভার অন্দরে মুখ্যমন্ত্রীর এই কটাক্ষের মুখে সেদিন সরাসরি জবাব দিতে পারেননি কালীঘাট তৃণমূলের কোনও বিধায়ক ৷ তাই মঙ্গলবার ফেসবুক পোস্টকেই পালটা জবাবের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করলেন কুণাল ঘোষ ৷ দীর্ঘ পোস্টে কুণাল লেখেন, "গ্রেফতারের দাবি আসলে একটি পরীক্ষা ছিল ৷ একটি সই মানেই অপরাধ, এটা আমরাও বিশ্বাস করি না ৷ কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বিষয়টি এমনভাবে তুলেছিলেন, যাতে মনে হয় সইয়ের পিছনে গল্প আছে ৷ তাই বলেছিলাম, যদি সই সত্যিই অপরাধের হয়, তাহলে বিকেল পাঁচটার মধ্যে গ্রেফতার করুন ৷" কুণালের দাবি, গ্রেফতার না-হওয়াই প্রমাণ করে সেই সই দোষের ছিল না ৷ বিধানসভায় নথি তোলা ছিল নিছক তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ শিবিরে রাজনৈতিক চাপ তৈরির কৌশল।
প্রাক্তন মেয়রের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে কুণাল ঘোষ পোস্টে আরও লেখেন, "মুখ্যমন্ত্রীর সোমবারের বিবৃতি আগের দিনের বক্তব্যের তুলনায় রক্ষণাত্মক এবং সেই কারণেই তিনি নিশ্চিত হয়েছেন তাঁর বিশ্লেষণ সঠিক ৷" তারাতলা ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিধানসভার মন্তব্য সোশাল মিডিয়ার পেজ পর্যন্ত গড়িয়ে আসা, নয়া বিতর্ককে জন্ম দিতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷