স্বাধীনতা দিবসে ঋতব্রতদের মঞ্চে কুণালের ‘সারপ্রাইজ ভিজিট’, কটাক্ষ বিরোধী দলনেতার
কলকাতার মেট্রোপলিটনে স্বাধীনতা দিবস পালন করে ঋতব্রত-তৃণমূল ৷ শনিবার সেখানেই হাজির হয়ে সকলকে অবাক করে দেন বেলেঘাটার বিধায়ক কালীঘাট-তৃণমূলের কুণাল ঘোষ ৷
Published : August 15, 2026 at 9:43 PM IST
কলকাতা, 15 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসের সকালে রাজ্য রাজনীতিতে নাটকীয় মুহূর্তের সাক্ষী থাকল কলকাতার মেট্রোপলিটন । বর্তমানে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের নিয়ন্ত্রণে থাকা তৃণমূল কার্যালয়ে আচমকাই হাজির হলেন কালীঘাটপন্থী বিধায়ক কুণাল ঘোষ । তখন মঞ্চে বক্তব্য রাখছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । সটান গাড়ি থেকে নেমে কুণাল কার্যালয়ে ঢুকে পড়ায় সাময়িক হতভম্ব হয়ে পড়েন উপস্থিত নেতারা । যদিও মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি সামলে তাঁকে স্বাগত জানানো হয় । সেখানে গিয়ে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন বেলেঘাটার বিধায়ক এবং মাইক হাতে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে জয়ধ্বনিও তোলেন ।
সেখান থেকেই বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন কুণাল । এই মুহূর্তে বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজের নেতাজিকে অপমান নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি । এদিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে অপমানের সেই প্রসঙ্গ টেনে কুণাল বলেন, ‘‘তাঁকে (অনন্ত মহারাজ) শুধুমাত্র লোক দেখানো ক্ষমা চাওয়া বা একটা এফআইআর করে ছাড়া যাবে না । গ্রেফতার করতে হবে। তাঁর সাংসদ পদ খারিজ করতে হবে এবং বিজেপি যদি সত্যিই নেতাজির প্রতি তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য দেখাতে চায়, তাহলে দয়া করে আপনারা আগে দল থেকে তাঁকে বহিষ্কার ঘোষণা করুন ।’’
একই সঙ্গে মমতার নেতৃত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি যোগ করেন, ‘‘আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস । এখানে যারা সবাই আছি বা ওখানেও যাঁরা সবাই ছিলেন, একটা পরিবারের মতো লড়াই চালাচ্ছি, চলবে ।’’
এই আকস্মিক সফর নিয়ে কুণালের যুক্তি, এটি তাঁর বিধানসভা এলাকার মধ্যেই পড়ে । তপসিয়ার দলীয় কার্যালয়ের অনুষ্ঠান সেরে ফেরার পথে পতাকা উত্তোলন হতে দেখে তিনি নেমে পড়েন । কুণাল বলেন, ‘‘আমি বিধায়ক এই এলাকার, আমার দলের নাম করে পতাকা তোলা হচ্ছে ৷ তাই আমি দাঁড়িয়ে গিয়েছি । আমি তো ওখানে যাব বলে যাইনি, আমি ওখান থেকে ফিরছিলাম আমি দাঁড়িয়ে গিয়েছি ।’’
অন্য শিবিরের সঙ্গে সখ্যের সম্ভাবনা উড়িয়ে তাঁর বক্তব্য, ‘‘আমি তো ওখানে গিয়ে বলছি মমতাদির নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস চলছে । ওরা তো সেটা বলছেন না বলেই বিরোধ । ফলে আমি কেন ওদের সঙ্গে যেতে যাব ?’’ বিষয়টিকে সৌজন্য হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন ঋতব্রত শিবিরের নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । তাঁর কথায়, ‘‘এটাই তো গণতন্ত্র যে, স্বাধীনতা দিবসে আমাদের এখানে সকলেই এসে শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে যেতে পারেন । উনিও তেমনই এসেছেন ।’’
যদিও এই ঘটনায় রাজনৈতিক ইঙ্গিত দেখছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । তখন রেড রোডের অনুষ্ঠানে থাকা ঋতব্রত বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, ‘‘কুণালবাবু আসলে তো বিভিন্ন জায়গায় মেসেজ করছেন, ফিলার পাঠাচ্ছেন, বার্তা পাঠাচ্ছেন, আমাদেরও অনেকের সঙ্গে কথা বলছেন । এবারে মনে হল আজকে যেন সরাসরি এসে ফিলার পাঠাতে চাইলেন ।’’
এর পরেই রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দলের বিরুদ্ধে সুর চড়ান বিরোধী দলনেতা । তাঁর দাবি, বিধানসভা ভোটের পর মাত্র 20 দিনে একটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে 360 কোটি টাকা জমা পড়েছে । রাজ্যজুড়ে চলা আর্থিক অনিয়ম ও সিএজি রিপোর্টের প্রসঙ্গ তুলে ঋতব্রতর তোপ, সংগঠিত লুট ভয়াবহ আকারে হয়েছে । সেই সময় রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান (মমতা) দায় সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারেন কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা ৷