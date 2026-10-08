নন্দীগ্রাম-রেজিনগর নিয়ে বিস্ফোরক কুণাল ! বিকাশরঞ্জনের বাড়িতে হামলায় বিজেপিকে নিশানা

নন্দীগ্রাম-রেজিনগর নিয়ে বিস্ফোরক কুণাল ! বিকাশরঞ্জনের বাড়িতে হামলায় বিজেপিকে নিশানা
Kunal Ghosh: কুণালের দাবি, এই উপনির্বাচনের ফলকে 'মানুষের রায়' বলে মেনে নেওয়া যায় না। ভোটার তালিকা সংশোধন থেকে ভোটগ্রহণ, এমনকি গণনাতেও কারচুপির আশঙ্কা রয়েছে ।
Published : October 8, 2026 at 9:29 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: ভোট শেষ । ফল ঘোষণা হবে 9 অক্টোবর । তার আগেই নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে । ভোটগ্রহণ থেকে গণনা, পুরো প্রক্রিয়াতেই অনিয়মের অভিযোগ তুলে বিজেপিকে নিশানা করলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ । তাঁর দাবি, এই উপনির্বাচনের ফলকে নিছক 'মানুষের রায়' বলে মেনে নেওয়া যায় না । ভোটার তালিকা সংশোধন থেকে শুরু করে ভোটগ্রহণ, এমনকি গণনা প্রক্রিয়াতেও কারচুপির আশঙ্কা রয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর ।
কুণালের কথায়, "এই ফলাফল মেনে নেওয়া মানে বিজেপির ভোট কারচুপি ও জালিয়াতির কাছে মাথা নত করা ।" নন্দীগ্রামে তৃণমূল-সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি । একই সঙ্গে গণনার সময় কারচুপির আশঙ্কা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশনের কাছে নজরদারি আরও কঠোর করার দাবি জানিয়েছেন তৃণমূলের এই নেতা ।
রেজিনগর নিয়েও একই সুর কুণালের । তাঁর বক্তব্য, রবিউল আলম চৌধুরী জিতলেও গণনা প্রক্রিয়ার ভিডিয়ো ফুটেজ প্রকাশ্যে আনা উচিত । নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বেলেঘাটার প্রসঙ্গ টেনে তাঁর অভিযোগ, গণনার সময় তৃণমূলের এজেন্টকে বের করে দেওয়া হয়েছিল । মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর থেকে গণনা শেষ হওয়া পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিয়ো প্রকাশ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন তিনি । তাঁর দাবি, ফুটেজ প্রকাশ্যে এলেই গণনা পর্বে কী ঘটেছিল, তা স্পষ্ট হবে ।
6 অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচনে প্রায় 80 শতাংশ ভোট পড়েছে । ভোটের দিন দুই কেন্দ্রেই বিরোধী দলগুলির তরফে রিগিং, এজেন্টকে বসতে না দেওয়া এবং ভোটারদের ভয় দেখানোর মতো একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছিল ।
এই ভোট-তপ্ত আবহের মধ্যেই কলকাতায় প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা ও আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে । বৃহস্পতিবার ভোরে পূর্ব যাদবপুরের বাড়িতে মুখ ঢাকা এক ব্যক্তি মোটরবাইকে এসে একের পর এক কাচের বোতল ছোড়েন বলে অভিযোগ । ভেঙে যায় জানলার কাচ, ক্ষতিগ্রস্ত হয় সিসিটিভি ক্যামেরাও । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।
সিসিটিভি ফুটেজে মুখ ঢাকা এক ব্যক্তিকে মোটরবাইকে করে এসে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বোতল ছুড়তে দেখা গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে । হামলাকারীর মোটরবাইকের নম্বরপ্লেটও ঢাকা ছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর । বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এই ঘটনার পিছনে 'হিন্দুত্ববাদী' দুষ্কৃতীদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন । বিজেপি অবশ্য সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে । ফলে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করেও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর ।
ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রাজনৈতিক ও আদর্শগত মতপার্থক্য থাকলেও কোনও বিরোধী কণ্ঠকে ভয় দেখানো বা আক্রমণ করা বরদাস্ত করা যায় না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি । বিকাশরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন মমতা । একই সঙ্গে আইনজীবী সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সংবিধান রক্ষায় ঐক্যের ডাক দিয়েছেন তিনি ।
এই ঘটনাকেই সামনে রেখে কুণালও রাজনৈতিক হিংসার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে । কিন্তু মতের অমিলের জেরে কারও বাড়িতে হামলা, ভয় দেখানো বা আক্রমণের সংস্কৃতি কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় । মুখ ঢাকা অবস্থায় বাইকে এসে হামলা এবং বোতল ছোড়ার অভিযোগ তুলে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ।
নিজের উপর বেলেঘাটায় হামলার পুরনো প্রসঙ্গও টেনে এনে কুণালের দাবি, রাজনৈতিক হিংসার এই পরিবেশ ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে । একই সঙ্গে সিপিআই(এম)-কেও পালটা বার্তা দিয়েছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, অতীতে তৃণমূলের উপর হামলার সময় যারা নীরব ছিলেন, তাঁদেরও বর্তমান পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত ।
তবে এখানেই শেষ নয়। নন্দীগ্রাম-রেজিনগরের ভোট এবং বিকাশরঞ্জনের বাড়িতে হামলা—দুই ঘটনাকে একই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেখছেন কুণাল । তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল, সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেসের রাজনৈতিক অবস্থান আলাদা হলেও গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার প্রশ্নে বিরোধী দলগুলির ইস্যুভিত্তিক সহযোগিতা প্রয়োজন ।
তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলকে রাজনৈতিক ভাবে কোণঠাসা করার যে কৌশল নেওয়া হচ্ছে, আগামী দিনে তার আঁচ অন্য বিরোধী দলগুলির উপরও পড়তে পারে । তাই মতাদর্শগত দূরত্ব বজায় রেখেও ভোটের অধিকার, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং হিংসার বিরুদ্ধে একসঙ্গে দাঁড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন তিনি ।
এক দিকে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের ফল নিয়ে তৃণমূলের প্রশ্ন, অন্য দিকে প্রবীণ বাম নেতা ও আইনজীবীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ, দুই ঘটনাতেই এখন নজর প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপে । 9 অক্টোবর উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক চাপানউতোর কোন দিকে গড়ায়, এখন সেটাই দেখার ।