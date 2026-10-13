এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? মমতার মিছিলের আগে রাজাবাজারে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে সরব কুণাল

এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? মমতার মিছিলের আগে রাজাবাজারে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে সরব কুণাল
Deployment of central forces in Rajabazar: বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়কের অভিযোগ, গণতান্ত্রিক প্রতিবাদকে দমন করতেই শক্তি প্রদর্শনের পথে হাঁটছে বিজেপি ।
Published : October 13, 2026 at 5:55 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ ও গ্রেফতারের দাবিতে রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও তৃণমূল কংগ্রেস । কিন্তু মিছিল শুরুর আগেই উত্তর কলকাতার রাজাবাজার এলাকায় বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল । নিরাপত্তার কড়াকড়ি এবং মিছিলের পথে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে বিজেপি সরকার ও পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ । তাঁর অভিযোগ, গণতান্ত্রিক প্রতিবাদকে দমন করতেই শক্তি প্রদর্শনের পথে হাঁটছে বিজেপি ।
তৃণমূলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন তার নিরপেক্ষতা হারিয়ে শাসক বিজেপির স্বার্থে কাজ করছে । ভোটার তালিকা সংশোধন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধী শিবির । সেই প্রেক্ষিতেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কর্মসূচি নিয়েছে তৃণমূল । রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত মিছিলের মাধ্যমে কমিশনের ভূমিকার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বার্তা দিতে চায় তারা ।
তবে মিছিলকে কেন্দ্র করে রাজাবাজার এলাকায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় । সকাল থেকেই এলাকায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি চোখে পড়ে । মিছিলের সম্ভাব্য পথ এবং সংযোগকারী রাস্তাগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানো হয় । এই মোতায়েন ঘিরেই শাসকদল ও প্রশাসনের মধ্যে সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছে । তৃণমূলের বক্তব্য, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘিরে এমন বিপুল বাহিনী মোতায়েন অপ্রয়োজনীয় এবং তা বিরোধীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা ।
কুণাল ঘোষের অভিযোগ, বিজেপি তৃণমূলের ছাত্র ও যুব সংগঠনের শক্তিকে ভয় পাচ্ছে । তাঁর বক্তব্য, দিল্লির নির্দেশে রাজাবাজারে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামিয়ে প্রতিবাদকারীদের উপর চাপ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে । পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সরব হয়েছেন কুণাল । তাঁর অভিযোগ, বিরোধীরা শান্তিপূর্ণ ভাবে কর্মসূচি পালন করতে চাইলে প্রশাসন বাধা সৃষ্টি করছে । তৃণমূলের দাবি, নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো কোনও অপরাধ নয় । বরং অভিযোগের জবাব দেওয়া এবং মানুষের উদ্বেগ দূর করাই প্রশাসনের দায়িত্ব ।
অন্যদিকে, বিজেপি শিবিরের তরফে মিছিলের সময় এবং উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে । তাদের বক্তব্য, উৎসবের মরসুমে এমন কর্মসূচির ফলে জনজীবন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত হতে পারে । ফলে মিছিলকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বেড়েছে ।