লিখে রাখুন, নন্দীগ্রাম আর ভবানীপুর, দুই কেন্দ্রেই শুভেন্দু হারবে: কুণাল

এবার বেলেঘাটা কেন্দ্র থেকে কুণালকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল ।

কুণাল ঘোষ (নিজস্ব চিত্র)
Published : March 17, 2026 at 9:10 PM IST

কলকাতা, 17 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে আত্মবিশ্বাসী বার্তা দিল তৃণমূল কংগ্রেস । মঙ্গলবার বিকেলে রাজ্যের 294টি আসনের মধ্যে 291টির প্রার্থী তালিকা (পাহাড়ের তিনটি আসনে অনিথ থাপার দলের সঙ্গে জোট হয়েছে) প্রকাশ করেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, 26 এর ভোটে তৃণমূল 226টির বেশি আসন পাবে ৷

নেত্রীর সেই দাবিকে ছাপিয়ে গেলেন দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ এবার বেলেঘাটা কেন্দ্র থেকে কুণালকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল । প্রার্থী হওয়ার পর দলনেত্রী ও অভিষেককে ধন্যবাদ জানিয়ে কুণালের সাফ দাবি, "এবার তৃণমূল আগের থেকেও বেশি আসন পাবে । আড়াইশোরও বেশি আসনে জয় নিশ্চিত ।" তাঁর কথায়, বাংলার মানুষ 'বঙ্গ অস্মিতা' রক্ষার লড়াইয়ে বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করবে ।

প্রার্থী তালিকায় একাধিক পুরনো বিধায়ক ও হেভিওয়েট নেতার নাম না থাকায় রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে । তবে এই বিষয়ে কোনও বিতর্কে যেতে নারাজ কুণাল । তিনি বলেন, "দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সবদিক বিবেচনা করেই সেরা প্রার্থী বেছে নিয়েছে । কে বাদ পড়লেন, তা নিয়ে মন্তব্য করার এক্তিয়ার আমার নেই ।" অর্থাৎ পরোক্ষে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার বার্তা দিয়েছেন কুণাল ৷

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকেও এদিন কাঠগড়ায় তোলেন কুণাল । তাঁর অভিযোগ, "বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করে বহিরাগতদের এ রাজ্যে ঢোকানো হচ্ছে । ব্যাকডোর দিয়ে বাংলা দখলের চেষ্টা চলছে ।" যদিও তাঁর দাবি, প্রশাসনিক পরিবর্তন আনা গেলেও মানুষের মন জয় করা সম্ভব নয় । কুণালের কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেছেন, বাংলার মানুষের সমর্থন তৃণমূলের সঙ্গেই রয়েছে ৷"

এবারে তামান্নার মাকে প্রার্থী করেছে সিপিআইএম ৷ তার জন্য সিপিআইএম পার্টি অফিসে ভাঙচুরও হয়েছে ৷ এ প্রসঙ্গে কুণালের প্রতিক্রিয়া, "যদি দুঃখজনক কোনও ঘটনাকে নিয়ে কেউ রাজনীতি করার চেষ্টা করে, সেখানে স্থানীয় মানুষের প্রতিক্রিয়া কী হবে তা নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই ৷ একটা বাচ্চা মেয়ে মারা গিয়েছে ৷ তার আবেগ আমাদেরও রয়েছে ৷ কিন্তু সেই ঘটনাকে যদি বিকৃত রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হয় সেখানে মানুষ প্রতিক্রিয়া দেখাবেই ৷" তাঁর বক্তব্য, আবেগকে সম্মান জানানো উচিত, তাকে হাতিয়ার করা নয় ।

প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর (নিজস্ব চিত্র)

রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে নন্দীগ্রামে বিজেপির একাংশের ভাঙন । সেখানকার নেতা পবিত্র কর এদিন তৃণমূলে যোগ দেন । তারপরই তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় নন্দীগ্রামে বিরোধী দলনেতার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পবিত্রর নাম সামনে আসে ৷ এই প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, "যাদের উপর বিজেপি এতদিন ভরসা করত, তাঁরাই এখন বিজেপির উপর আস্থা হারাচ্ছেন !" এখানেই না থেমে তাঁর আরও দাবি, নন্দীগ্রামে এবার তৃণমূল বড় ব্যবধানে জয়ী হবে ।

বিরোধী শিবিরের অন্যতম মুখ শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে কুণাল বলেন, "উনি কোনও উন্নয়ন করতে পারেননি । এবারের ভোটে মানুষ তাঁর জবাব দেবে ।" তাঁর দাবি, নন্দীগ্রামে অন্তত 18 হাজার ভোটে জিতবে তৃণমূল । ভবানীপুরেও ব্যবধান 50 হাজারের বেশি হবে বলে দাবি করেন তিনি । কুণালের দাবি, "লিখে রাখুন, নন্দীগ্রাম আর ভবানীপুর, দুটো কেন্দ্রেই শুভেন্দু অধিকারী পরাজিত হবেন ৷"

