জগন্নাথদেবের আশীর্বাদেই বিজেপিতে ফের স্বমহিমায় দিলীপ, মত কুণাল ঘোষের

জগন্নাথদেবের আশীর্বাদেই বিজেপিতে ফের স্বমহিমায় দিলীপ, মত কুণাল ঘোষের
ভোটের আগে দিলীপ ঘোষকে গুরুত্ব দিয়েও বিজেপির লাভ হবে না বলে বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন কুণাল ঘোষ৷
Published : January 1, 2026 at 9:29 PM IST
কলকাতা, 1 জানুয়ারি: বিজেপিতে ফের স্বমহিমায় দিলীপ ঘোষ৷ বুধবার অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে হাজির ছিলেন৷ বৃহস্পতিবার তিনি বিজেপি দফতরে গিয়ে দেখা করলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে৷ রাজ্য দফতরে সাংবাদিক বৈঠকও করেন তিনি৷ পঁচিশের শেষদিন ও ছাব্বিশের প্রথমদিন তাঁর এই প্রত্যাবর্তন আসলে জগন্নাথদেবের আশীর্বাদ, এমনটাই মনে করেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ৷
তিনি এদিন বলেন, ‘‘দিলীপদা যে আবার দলে ফিরে এলেন, এটা কিন্তু দিঘার জগন্নাথদেবের আশীর্বাদ৷ কারণ, মন্দির উদ্বোধনের দিন তিনি সেখানে গিয়ে সটান প্রণাম করেছিলেন৷ পারলে তিনি আরেকবার জগন্নাথদেবকে প্রণাম করে আসবেন৷”
উল্লেখ্য, গত এপ্রিলে দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হয়৷ সেদিনই বিকেলে সেখানে স্ত্রীকে নিয়ে হাজির হন দিলীপ ঘোষ৷ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে৷ সেই সাক্ষাতই যাবতীয় বিতর্কের জন্ম দেয়৷ যার জেরে বিজেপিতে কার্যত কোণঠাসা হয়ে যান বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি৷ তবে অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর থেকেই বিজেপি তথা রাজ্য রাজনীতিকে ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদ৷
এই নিয়ে কুণাল ঘোষের বক্তব্য, “দিলীপ ঘোষকে দলে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা বিজেপির বিষয়৷ আমরা কেন এনিয়ে কথা বলতে যাব৷ হয়তো ওই দলের নেতারা বুঝেছেন, দিলীপ ঘোষকে যারা কোণঠাসা করছিল, তাদের দ্বারা কিছু হবে না৷ তাই দিলীপবাবুকে যোগ করে কিছু একটা করতে চাইছেন৷ তবে বিজেপি দলটাই বাংলা থেকে প্রত্যাখ্যাত৷ তাদের বাংলা বিরোধী মনোভাবের জন্য বাংলার মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করছেন৷’’
এদিকে এদিন দিলীপ জানিয়েছেন, মেদিনীপুর থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার পরিণাম আজ পার্টিকে ভুগতে হচ্ছে৷ জনপ্রতিনিধি হতে তিনি ছাব্বিশের ভোটে লড়তে চান৷ এই নিয়ে কুণালের প্রতিক্রিয়া, “দিলীপ ঘোষের সঙ্গে আমাদের মতাদর্শগত যুদ্ধ চলে৷ কিন্তু তপন শিকদারের পর এ’রাজ্যে বিজেপির সবচেয়ে সফল সভাপতি ছিলেন দিলীপ ঘোষ৷ পরিসংখ্যানই সেই কথা বলছে৷ দিলীপবাবুকে সরিয়ে রাখলে আমাদের ভালো হতো৷ তবে দিলীপবাবু তাঁদের পার্টির মধ্যে ঝগড়াঝাটি করলেন, কিন্তু বাংলার মানুষের স্বার্থে কোনও কথা বললেন না৷ তাঁর লড়াইটা বিজেপি বনাম বিজেপি৷ কিন্তু বাংলার মানুষের স্বার্থে কোনও লড়াই লড়েননি৷ তাই দিলীপবাবুকে সামনে আনা হোক কিংবা না হোক, বিজেপি এখন আর লাভের জায়গায় নেই৷ এর জন্য তৃণমূলের কোনও চাপ নেই৷”
কুণালের দাবি, “বিজেপির অন্দরেই এখন আগুন লেগেছে৷ যার জন্য নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহকে এখানে আসতে হচ্ছে৷ তৃণমূলের সারা বছর কর্মসূচি হয়৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা বছর জেলা সফর করেন৷ তৃণমূলকে পরীক্ষার সময় রাত জেগে পড়াশোনা করতে হয় না৷ সারা বছর পড়াশোনা করে৷ দিলীপবাবু কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলেন৷ পরে যারা দলে এসেছে, তারাই বিজেপি দলটাকে হাইজ্যাক করে নিয়েছিল৷ কিন্তু সভাপতি থাকাকালীনই তো দিলীপ ঘোষ যোগদান মেলা করেছেন৷”
এদিন অমিত শাহকেও বিঁধেছেন তৃণমূলের মুখপাত্র৷ বলেছেন, “অমিত শাহ যদি বলে থাকেন, তৃণমূল গোটা দেশকে অশান্ত করছে, তাহলে দেশকে শান্ত করার দায়িত্বও তৃণমূলকে দিন৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী হতে দিন৷ কিন্তু তাঁর অভিযোগ প্রমাণ করছে, তৃণমূল কতটা শক্তিশালী৷ অমিত শাহ আসলে নিজের ব্যর্থতা অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছেন৷ একসময় যাঁদের চোর বলেছিল, তাদেরই বিজেপি নিজেদের দলে নিয়ে এসেছে৷ অমিত শাহ আগে আয়নায় মুখ দেখুন৷ বাংলা সবচেয়ে শান্ত জায়গা৷ বাংলা উন্নয়নের জায়গা৷ বাংলা সম্প্রীতির জায়গা৷ বারবার চেষ্টা করেও বাংলাকে অশান্ত করতে পারেননি বলে ধর্মীয় ভেদাভেদ, নানা ধরনের প্ররোচনা ও উস্কানি দিচ্ছেন অমিত শাহ ও তাঁর দল৷”
নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহের পর এবার বাংলায় আসছেন জেপি নাড্ডা৷ এই নিয়ে কুণালের কটাক্ষ, “ভোট আসছে৷ রাজনৈতিক পর্যটকরাও আসবেন৷ দু’চারটে বক্তৃতা দিয়ে চলে যাবেন৷ তাঁরা বাংলা ও বাঙালিকে নিয়ে বৈষম্যের কোনও উত্তর দেবেন না৷ তাই বাংলার মানুষও তাঁদের ভোট দেবেন না৷”
এদিন হুমায়ুন কবীরকে নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে না-চাইলেও কথায় কথায় কুণাল বলে দেন, “যে ব্যক্তি 2019 সালে মুর্শিদাবাদ লোকসভা আসনে বিজেপির প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ বলেছেন, সেই ব্যক্তি যদি এখন বিজেপি বিরোধী সেজে অন্য কোনও নাটক করতে যান, তাহলে মানুষের তো সন্দেহ হবেই যে বিজেপি এসব বি টিম, সি টিম তৈরি করে ভোট ভাগের খেলা খেলছে৷”