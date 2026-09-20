জোড়াফুলের থিম এবং প্রতীক মমতারই, স্রেফ প্রচার পেতেই...! শিল্পীকে কটাক্ষ কুণালের
Tmc's theme and symbol controversy: কুণালের বক্তব্য, প্রতীকের নকশা তৈরির কোনও পর্যায়ে কোনও শিল্পীর ভূমিকা থাকলেও তার পিছনের মূল ভাবনা বা 'থিম' ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।
Published : September 20, 2026 at 2:37 PM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচিত 'ঘাসের উপর জোড়াফুল' প্রতীককে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক । দলের প্রতীকটি নিজের হাতে আঁকা বলে দাবি করেছেন শিল্পী সোমনাথ চৌধুরী । তাঁর দাবি, 1998 সালে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরির সময় তৎকালীন কংগ্রেস নেতা অজিত পাঁজার অনুরোধে তিনি কয়েকটি ফুলের নকশা এঁকেছিলেন । সেই নকশাগুলির মধ্য থেকেই জোড়াফুল বেছে নেওয়া হয়েছিল । দীর্ঘ 28 বছরেও সেই কাজের স্বীকৃতি না মেলায় আক্ষেপও প্রকাশ করেছেন তিনি । সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন জোড়াফুল প্রতীকটি অন্তর্বর্তী ভাবে 'ফ্রিজ' করায় সেই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন শিল্পী । তাঁর বক্তব্য, এত দিন পরে অন্তত 'সঠিক বিচার' হয়েছে ।
শিল্পীর এই দাবি সামনে আসার পরই তীব্র বিরোধিতা করেছেন তৃণমূলের নেতা কুণাল ঘোষ । তাঁর বক্তব্য, প্রতীকের নকশা তৈরির কোনও পর্যায়ে কোনও শিল্পীর ভূমিকা থাকলেও তার পিছনের মূল ভাবনা বা 'থিম' ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । ফলে প্রায় তিন দশক পরে ওই শিল্পীর স্বীকৃতির দাবি তোলাকে কুণাল প্রচার পাওয়ার চেষ্টা হিসাবেই দেখছেন ।
সোমনাথের বক্তব্য অনুযায়ী, তৃণমূল গঠনের ঠিক আগে 1998 সালের গোড়ায় অজিত পাঁজা তাঁকে কয়েকটি ফুলের নকশা আঁকতে বলেছিলেন । সেই নির্দেশ মেনেই তিনি একাধিক নকশা তৈরি করেন । পরে টেলিভিশনে তিনি দেখতে পান, তাঁর আঁকা জোড়াফুলই নতুন দলের প্রতীক হিসেবে সামনে এসেছে । কিন্তু দলের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা সম্মান তিনি পাননি বলেই দাবি তাঁর ।
শিল্পীর বক্তব্যের পরেই পালটা যুক্তি দেন কুণাল । তাঁর ব্যাখ্যায়, প্রতীকটি শুধুমাত্র একটি ফুলের ছবি নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজনৈতিক ভাবনা । 'ঘাস'কে তিনি মাটির সঙ্গে যুক্ত থাকা বা 'গ্রাসরুট'-এর প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন । আর জোড়া ফুলের মধ্যে সম্প্রীতি এবং নারী-পুরুষের সমতার ভাবনা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি ।
কুণালের বক্তব্য, দলের একেবারে শুরুর পর্বে অজিত পাঁজা সক্রিয় ভাবে সংগঠনের নানা দায়িত্ব সামলাতেন । তাঁর ধারণা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া ভাবনার ভিত্তিতে অজিত পাঁজা একাধিক শিল্পীর কাছ থেকে প্রাথমিক নকশা বা রাফ স্কেচ করিয়ে থাকতে পারেন । কিন্তু কোনও শিল্পী প্রাথমিক নকশা তৈরি করলেই প্রতীকের মূল ভাবনার দাবিদার হয়ে যান না ।
এ প্রসঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেছেন কুণাল । তাঁর দাবি, তৃণমূল গঠনের সময় দলের ইস্তাহারের খসড়া তৈরির কাজেও তিনি যুক্ত ছিলেন । নিজের মতো করে লেখা হলেও পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা পরিমার্জন করে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন তিনি । সেই উদাহরণ টেনে কুণালের বক্তব্য, কোনও সৃষ্টির প্রাথমিক খসড়া এবং তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক ভাবনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ।
তবে এই বিতর্কের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সময় । প্রায় 28 বছর আগে তৈরি একটি রাজনৈতিক প্রতীকের নেপথ্যে কার ভূমিকা কতটা ছিল, তা নিয়ে এখন প্রকাশ্যে দাবি-পালটা দাবি উঠছে । শিল্পী যেখানে নিজের আঁকা নকশার স্বীকৃতি চাইছেন, সেখানে কুণালের বক্তব্য, মূল রাজনৈতিক ভাবনা মমতার এবং সেই ভাবনাকে কোনও শিল্পীর আঁকা প্রাথমিক নকশার সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক নয় ।
এদিকে নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের পর 'জোড়াফুল' নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তাৎপর্য পেয়েছে । ফলে প্রতীকের ইতিহাস নিয়ে পুরনো দাবি নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ফের আলোচনায় এসেছে । এখন প্রশ্ন, সেই সময়ের কোনও নথি, স্কেচ, চিঠিপত্র বা প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য কি সামনে আসে, যা দিয়ে জোড়াফুলের নকশা ও ভাবনার ইতিহাস স্পষ্ট করা যায় ? সেই উত্তর মিললেই হয়তো তিন দশক আগের বিতর্ক অনেকটাই পরিষ্কার হবে ।