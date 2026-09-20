ETV Bharat / politics

জোড়াফুলের থিম এবং প্রতীক মমতারই, স্রেফ প্রচার পেতেই...! শিল্পীকে কটাক্ষ কুণালের

Tmc's theme and symbol controversy: কুণালের বক্তব্য, প্রতীকের নকশা তৈরির কোনও পর্যায়ে কোনও শিল্পীর ভূমিকা থাকলেও তার পিছনের মূল ভাবনা বা 'থিম' ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

Kunal Ghosh
কুণাল ঘোষ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2026 at 2:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচিত 'ঘাসের উপর জোড়াফুল' প্রতীককে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক । দলের প্রতীকটি নিজের হাতে আঁকা বলে দাবি করেছেন শিল্পী সোমনাথ চৌধুরী । তাঁর দাবি, 1998 সালে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরির সময় তৎকালীন কংগ্রেস নেতা অজিত পাঁজার অনুরোধে তিনি কয়েকটি ফুলের নকশা এঁকেছিলেন । সেই নকশাগুলির মধ্য থেকেই জোড়াফুল বেছে নেওয়া হয়েছিল । দীর্ঘ 28 বছরেও সেই কাজের স্বীকৃতি না মেলায় আক্ষেপও প্রকাশ করেছেন তিনি । সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন জোড়াফুল প্রতীকটি অন্তর্বর্তী ভাবে 'ফ্রিজ' করায় সেই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন শিল্পী । তাঁর বক্তব্য, এত দিন পরে অন্তত 'সঠিক বিচার' হয়েছে ।

শিল্পীর এই দাবি সামনে আসার পরই তীব্র বিরোধিতা করেছেন তৃণমূলের নেতা কুণাল ঘোষ । তাঁর বক্তব্য, প্রতীকের নকশা তৈরির কোনও পর্যায়ে কোনও শিল্পীর ভূমিকা থাকলেও তার পিছনের মূল ভাবনা বা 'থিম' ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । ফলে প্রায় তিন দশক পরে ওই শিল্পীর স্বীকৃতির দাবি তোলাকে কুণাল প্রচার পাওয়ার চেষ্টা হিসাবেই দেখছেন ।

সোমনাথের বক্তব্য অনুযায়ী, তৃণমূল গঠনের ঠিক আগে 1998 সালের গোড়ায় অজিত পাঁজা তাঁকে কয়েকটি ফুলের নকশা আঁকতে বলেছিলেন । সেই নির্দেশ মেনেই তিনি একাধিক নকশা তৈরি করেন । পরে টেলিভিশনে তিনি দেখতে পান, তাঁর আঁকা জোড়াফুলই নতুন দলের প্রতীক হিসেবে সামনে এসেছে । কিন্তু দলের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা সম্মান তিনি পাননি বলেই দাবি তাঁর ।

শিল্পীর বক্তব্যের পরেই পালটা যুক্তি দেন কুণাল । তাঁর ব্যাখ্যায়, প্রতীকটি শুধুমাত্র একটি ফুলের ছবি নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজনৈতিক ভাবনা । 'ঘাস'কে তিনি মাটির সঙ্গে যুক্ত থাকা বা 'গ্রাসরুট'-এর প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন । আর জোড়া ফুলের মধ্যে সম্প্রীতি এবং নারী-পুরুষের সমতার ভাবনা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি ।

কুণালের বক্তব্য, দলের একেবারে শুরুর পর্বে অজিত পাঁজা সক্রিয় ভাবে সংগঠনের নানা দায়িত্ব সামলাতেন । তাঁর ধারণা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া ভাবনার ভিত্তিতে অজিত পাঁজা একাধিক শিল্পীর কাছ থেকে প্রাথমিক নকশা বা রাফ স্কেচ করিয়ে থাকতে পারেন । কিন্তু কোনও শিল্পী প্রাথমিক নকশা তৈরি করলেই প্রতীকের মূল ভাবনার দাবিদার হয়ে যান না ।

এ প্রসঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেছেন কুণাল । তাঁর দাবি, তৃণমূল গঠনের সময় দলের ইস্তাহারের খসড়া তৈরির কাজেও তিনি যুক্ত ছিলেন । নিজের মতো করে লেখা হলেও পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা পরিমার্জন করে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন তিনি । সেই উদাহরণ টেনে কুণালের বক্তব্য, কোনও সৃষ্টির প্রাথমিক খসড়া এবং তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক ভাবনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ।

তবে এই বিতর্কের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সময় । প্রায় 28 বছর আগে তৈরি একটি রাজনৈতিক প্রতীকের নেপথ্যে কার ভূমিকা কতটা ছিল, তা নিয়ে এখন প্রকাশ্যে দাবি-পালটা দাবি উঠছে । শিল্পী যেখানে নিজের আঁকা নকশার স্বীকৃতি চাইছেন, সেখানে কুণালের বক্তব্য, মূল রাজনৈতিক ভাবনা মমতার এবং সেই ভাবনাকে কোনও শিল্পীর আঁকা প্রাথমিক নকশার সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক নয় ।

এদিকে নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের পর 'জোড়াফুল' নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তাৎপর্য পেয়েছে । ফলে প্রতীকের ইতিহাস নিয়ে পুরনো দাবি নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ফের আলোচনায় এসেছে । এখন প্রশ্ন, সেই সময়ের কোনও নথি, স্কেচ, চিঠিপত্র বা প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য কি সামনে আসে, যা দিয়ে জোড়াফুলের নকশা ও ভাবনার ইতিহাস স্পষ্ট করা যায় ? সেই উত্তর মিললেই হয়তো তিন দশক আগের বিতর্ক অনেকটাই পরিষ্কার হবে ।

TAGGED:

KUNAL GHOSH DISMISSES ARTISTS CLAIM
MAMATA BANERJEE
জোড়াফুলের থিম এবং প্রতীক মমতারই
ঘাসের উপর জোড়াফুল
TMCS THEME AND SYMBOL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.