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বাগেশ্বর বাবার মন্তব্য নিয়ে শুভেন্দুর ক্ষমা চাওয়া উচিত, দাবি কুণাল ঘোষের

বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর মন্তব্য আসলে বাংলা ও বাঙালির অপমান । এমনটাই মনে করেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ ।

Kunal Ghosh-Bageshwar Baba
তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক কুণাল ঘোষ (বাঁদিকে)৷ বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী (ডানদিকে)৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 9:10 PM IST

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কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: হনুমান কথার অনুষ্ঠান করতে এসে করা বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী ওরফে বাগেশ্বর বাবার মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ তিনি দুর্গাপুজোর সময় আমিষ খাওয়া নিয়ে আপত্তি তুলেছেন ৷ যাঁরা এই সময় আমিষ খাবার খান তাঁদের পাখণ্ডী বা পাপী বলেও উল্লেখ করেছেন ৷ বাগেশ্বর বাবার এই মন্তব্য বাংলা ও বাঙালির অপমান । এমনটাই বলছেন তৃণমূল কুণাল ঘোষ ৷ তিনি এই ইস্যুতে সরাসরি তোপ দেগেছেন বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ তাঁর মতে, এই নিয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল বলেন, ‘‘যেভাবে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে বাংলা এবং বাঙালিকে অপমান করা হচ্ছে, সেটার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি । বিজেপি নেতৃত্ব এবং বিজেপির বন্ধুরা যেভাবে বাংলা, বাঙালিকে বেপরোয়াভাবে অসম্মান করছেন, অপমান করছেন, সেটার আমরা তীব্র নিন্দাও করছি ।’’ বেলেঘাটার বিধায়ক মনে করেন, মানুষ সবটাই দেখছে ৷ ফলে মানুষই বিচার করবে যে বাংলার শাসনভার কাদের হাতে দেওয়া হয়েছে ৷

সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক কুণাল ঘোষ (ইটিভি ভারত)

কুণাল বলেন, ‘‘বাংলার ইতিহাস স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস । তাকে অপমান করার কোনও অধিকার আপনাদের নেই ।’’ বিজেপি ক্ষমতায় এসে বাংলা ও বাঙালিকে অপমান করার অধিকার পেয়ে গিয়েছে মনে করছে, এমনটাই অভিযোগ তৃণমূলের এই বিধায়কের ৷ এরপর তিনি সরাসরি তোপ দাগেন বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে ৷ তিনি বলেন, ‘‘একজন এলেন, তিনি নাকি ধর্মগুরু । পাখণ্ডী বলে গেলেন । বাংলা এবং বাঙালিকে এত বছর বাদে দুর্গাপুজো সম্পর্কে এদের কাছ থেকে শিখতে হবে ? আর তার জন্য পাখন্ডী শব্দটা শুনতে হবে !’’

Kunal Ghosh
তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক কুণাল ঘোষ (ইটিভি ভারত)

পুলিশ কেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই মন্তব্যের জন্য বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন কুণাল ৷ এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বা রাজ্যের মন্ত্রীরা কেন প্রতিবাদ করলেন না, সেই প্রশ্ন তুলেও সরব হয়েছেন মমতা শিবিরের বিধায়ক ৷ তিনি বলেন, ‘‘ধারাবাহিকভাবে বাংলা এবং বাঙালির অভ্যাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির ভিতে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে । এতখানি সাহস বেড়ে গিয়েছে যে এখানে এসে বাংলা, বাঙালি নিয়ে আপত্তিকর শব্দ ব্যবহারও করা হচ্ছে ।’’

কুণালের প্রশ্ন, ‘‘কই ? শুভেন্দু অধিকারী তো প্রতিবাদ করলেন না । শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সেই সমস্ত সদস্যরা যাঁরা ওই ব্যক্তিকে নিয়ে মাতামাতি করলেন, তাঁরা তো একটা বিবৃতি দিয়ে বললেন না যে বাংলা এবং বাঙালিকে অপমান করে এই শব্দ ব্যবহার ঠিক হয়নি ।’’ কুণাল আরও বলেন, ‘‘শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের এই মন্তব্যের নিন্দা করা উচিত । বাংলা এবং বাঙালির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ।’’

Bageshwar Baba
বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী ওরফে বাগেশ্বর বাবা (ইটিভি ভারত)

তিনি অতীতের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলে করেন ৷ বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনটে টার্মে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন । মুখ্য়মন্ত্রী হিসেবে যতটা সম্ভব বাংলার সংস্কৃতি, বাংলা শিল্প এবং বাংলার কৃষ্টিকে প্রমোট করেছেন । দুর্গাপুজোর পাশাপাশি দুর্গাপুজোর অর্থনীতি প্রমোট করেছেন । কিন্তু আজ এরা এতটাই দুঃসাহসী এবং বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে বাংলা এবং বাঙালির অভ্যাস, ইতিহাস, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি এবং পরিচয়ে কুঠারাঘাত করছে । খারাপ শব্দ বলছে ।’’ কুণাল আরও বলেন, ‘‘আমি অন্য কোনও বিতর্কে ঢুকতে চাই না । শুধু একটাই কথা, বাংলা এবং বাঙালিকে এদের কাছ থেকে দুর্গাপুজো সম্পর্কে শিখতে হবে না । এই জ্ঞানটা নিতে পারলাম না ।’’

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BAGESHWAR BABA
বাগেশ্বর ধাম
ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী
KUNAL GHOSH

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