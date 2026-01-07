মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল উচ্চারণে বিকৃতি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর, কটাক্ষ কুণালের

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল উচ্চারণে বিকৃতি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর, কটাক্ষ কুণালের
কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল-এর জায়গায় মোহন বেগান, ইস্ট বেগান বলেছেন৷ তা নিয়েই চলছে বিতর্ক৷
Published : January 7, 2026 at 10:11 PM IST
কলকাতা, 7 জানুয়ারি: আইএসএল-এর জট কাটাতে এআইএফএফ পারেনি। অগত্যা আসরে নামতে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। আর ISL-এর দিনক্ষণ ঘোষণা করার সময় কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল-এর নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে হোঁচট খেলেন। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন মোহনবাগানের সহ-সভাপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ।
মঙ্গলবার সন্ধেয় ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে পাশে নিয়েই ISL-এর দিনক্ষণ ঘোষণা করতে বসেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী। কোন কোন দল খেলছে, সেই দলের নামের তালিকা বলতে গিয়েই তিনি উচ্চারণ করেন মোহন বেগান, ইস্ট বেগান।
এরপরেই শুরু হয় বিতর্ক। কুণাল ঘোষের মতে, দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী যদি এইভাবে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে কেঁদে কঁকিয়ে ওঠেন, তাহলে দেশের ফুটবলের কী উন্নতি হবে, সেটা বোঝাই যাচ্ছে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের কাছে তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত।
এদিন কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের নাম জানেন না? তিনি আবার ক্রীড়ামন্ত্রী, খেল মন্ত্রী! ফুটবল নিয়ে প্রেস কনফারেন্স করতে গিয়ে তিনি কেঁদে-কঁকিয়ে একশা হয়ে গিয়েছেন। কাগজ দেখে দেখে নাম পড়ছেন, তাতেও উচ্চারণ করছেন 'মোহনবেগেন! ইস্টবেগেন!' শতাব্দী প্রাচীন দুটো ক্লাব। জাতীয় ক্লাব মোহনবাগান। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক মোহনবাগান। লড়াইয়ের নাম ইস্টবেঙ্গল। দুটো ক্লাবই একে অপরের পরিপূরক। সেখানে দেশের ক্রীড়ামন্ত্রীকে কাগজ দেখে নাম পড়তে হচ্ছে। তাও আবার হোঁচট খাচ্ছেন। দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী, অথচ দেশের দুটো সেরা ক্লাবের নাম তিনি জানেন না। এরা বাংলার ইতিহাস, বাংলার মনীষী, বাংলার সংস্কৃতিকে অপমান করে যাচ্ছে। এদের বাংলার খেলাধূলা সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই।
মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ঐতিহ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘‘দেশের ফুটবলকে লিড করে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল৷ অথচ নাম উচ্চারণ করতে পারেন না। বেগুন মনে করেছেন নাকি, বারবার বেগেন বেগেন করছিলেন? বেগেন আবার কী? দেখে দেখেও পড়তে পারেন না। ক্ষমা চাওয়া উচিত। এইসব ক্রীড়ামন্ত্রী দেশের ফুটবলের কী উন্নতি করবেন? ফেডারেশনকে তো বিজেপির কল্যাণ চৌবে তুলে দিয়েছে। আর এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর নমুনা। যিনি মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের নাম জানেন না। শুধু বাংলার ফুটবল নয়, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মহামেডান দেশের ফুটবলে উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাদের নাম বলতে পারেন না-দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী। তার উচিত প্রকাশ্যে এইসব ক্লাবের কাছে ক্ষমা চাওয়া।’’
তিনি বলেন, ‘‘এতদিন তো মনীষীদের নাম ভুল বলছিলেন, এখন আবার ক্লাবের নামও ভুল বলছেন। বাংলা সম্পর্কে এদের না-জানা আর কতভাবে তারা অপমান করবে। এর তীব্র নিন্দা করছি।’’