বাংলায় বিজেপির সরকার! শাহের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে কুণালের খোঁচা, 'ফ্লপ জ্যোতিষী আবার সক্রিয়'

কুণালের যুক্তি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যতবার অনুপ্রবেশ নিয়ে বলবেন, ততবারই সেটা আত্মঘাতী গোল হিসেবে চিহ্নিত হবে । কারণ সীমান্ত সুরক্ষা কেন্দ্রের বিষয় ।

Kunal Ghosh
অমিত শাহ, কুণাল ঘোষ (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 26, 2026 at 9:48 PM IST

কলকাতা, 26 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন বিহারের আরারিয়ায় জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবি করেছেন, এবার বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন করবে । পাশাপাশি তাঁর হুঁশিয়ারি, ক্ষমতায় এলে রাজ্য থেকে প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে তাড়ানো হবে। এই মন্তব্যের পরই পালটা তোপ দাগলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ । তাঁর কথায়, এ ধরনের বক্তব্য বিজেপির কাছে 'আত্মঘাতী গোল' ছাড়া কিছু নয়।

কুণালের যুক্তি, অনুপ্রবেশ রোখা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের আওতায় পড়ে । আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে অবৈধভাবে কেউ এ দেশে ঢুকলে তা আটকানোর দায়িত্ব সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির। তিনি বলেন, "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যতবার অনুপ্রবেশ নিয়ে বলবেন, ততবারই সেটা আত্মঘাতী গোল হিসেবে চিহ্নিত হবে । কারণ সীমান্ত সুরক্ষা কেন্দ্রের বিষয় । সেখানে রাজ্যে কারা ক্ষমতায় আছে, তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নেই ।" তাঁর আরও দাবি, আগে সীমান্ত থেকে 15 কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা বিএসএফের অধীনে থাকলেও তা বাড়িয়ে 50 কিলোমিটার করা হয়েছে । ফলে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলেই অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে, এই যুক্তি অর্থহীন বলেই মন্তব্য তাঁর ।

ত্রিপুরার উদাহরণ টেনে কুণালের প্রশ্ন, "সেখানে বিজেপি ক্ষমতায় । তা হলে আগরতলা থেকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ল কীভাবে ? কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দল থাকা সত্ত্বেও যদি অনুপ্রবেশ ঘটে, তবে দায় কার ?" তাঁর অভিযোগ, বাংলা নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব ।

এ দিন আরও একটি বিতর্কও উস্কে দেন কুণাল । বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের একটি মন্তব্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন, "একদিকে অমিত শাহ অনুপ্রবেশ রোখার কথা বলছেন, অন্যদিকে তাঁর দলের সাংসদ বলছেন ক্ষমতায় এলে সীমান্ত তুলে দেওয়া হবে, দুই বাংলার অবাধ যাতায়াত হবে । তা হলে কোনটা দলের অবস্থান? "

তৃণমূলের বক্তব্য, বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া যাবে না এবং বাংলা ভাষায় কথা বললেই কাউকে বাংলাদেশি তকমা দেওয়া চলবে না । একই সঙ্গে অমিত শাহের 'এবার বাংলায় বিজেপির সরকার' গঠন মন্তব্য প্রসঙ্গে কুণালের কটাক্ষ, "এই ফাটা রেকর্ড আর কতদিন বাজাবেন? একুশে 'দুশো পার'-এর ডাক দিয়ে আটকে গেলেন সাতাত্তরে । তেইশে জেলা পরিষদ দখলের দাবি করেছিলেন, পারেননি একটিতেও । চব্বিশে বাংলায় তাঁদের সাংসদ কমেছে । বারবার ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হচ্ছে । তবু ফ্লপ জ্যোতিষী আবার সক্রিয় !" তাঁর সংযোজন, আত্মসমালোচনার বদলে বিজেপি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে ।

সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগে সীমান্ত, অনুপ্রবেশ ও নাগরিকত্ব— এই ত্রিমুখী ইস্যুই যে বাংলার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে, তা স্পষ্ট ।

