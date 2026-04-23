প্রথম দফাতেই 125-134 আসনে জিতবে তৃণমূল, দাবি কুণালের

প্রথম দফার ভোট নিয়ে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূলের কুণাল ঘোষ ও ব্রাত্য বসু৷

সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের কুণাল ঘোষ ও ব্রাত্য বসু (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 9:45 PM IST

কলকাতা, 23 এপ্রিল: প্রথম দফার ভোট শেষ৷ রাজ্যের 152টি আসনের ভোটারদের রায় ইভিএম বন্দি হয়ে গিয়েছে৷ এই আসনগুলির প্রায় 92 শতাংশ ভোটার এদিন ভোট দিয়েছেন৷ ভোটদানের এই উচ্চহার দেখে চতুর্থবারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠনের জন্য আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল কংগ্রেস৷

বৃহস্পতিবার কলকাতার তৃণমূল ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূল কংগ্রেসের দুই প্রার্থী কুণাল ঘোষ ও ব্রাত্য বসু৷ সেখানে তাঁরা জানান, এই বিপুল ভোটের হারই স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে রাজ্যের সাধারণ মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধে একযোগে রায় দিয়েছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আস্থা রেখেছেন। সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যাবর্তনকে আরও জোরালো করে তুলেছেন।

কুণাল ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

বেলেঘাটার তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘প্রথম দফার 152টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস কমপক্ষে 125 থেকে 134টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। বিরোধীরা বেশি ভোট পড়াকে ঘিরে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করছে। এসআইআর প্রক্রিয়ার কারণে বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, সেই ক্ষোভ থেকেই মানুষ বেশি সংখ্যায় ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন। বিজেপির পরিকল্পনা ছিল কম ভোটার মানেই কম ভোট৷ কিন্তু বাস্তবে তার উল্টো ছবি দেখা গিয়েছে। এই বিপুল ভোটদানই তৃণমূলের পক্ষে জনসমর্থনের প্রতিফলন৷’’

নির্বাচনের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া ভোটগ্রহণ মোটের উপর শান্তিপূর্ণ হয়েছে। দিল্লির বিজেপি নেতৃত্ব মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে এবং প্রথম দফার ভোটের ফলাফলেই স্পষ্ট যে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের আগের আসনের সংখ্যা বাড়াতে চলেছে, অন্যদিকে বিজেপির আসন কমবে।’’ বিশেষ করে নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র কর বিপুল ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন এবং নন্দীগ্রাম-1 ব্লক থেকে বড় লিড আসছে। নন্দীগ্রাম-2 ব্লকে বিজেপি কার্যত লড়াই ছেড়ে দিয়েছে৷’’

ব্রাত্য বসু (নিজস্ব ছবি)

কুণাল ঘোষ আরও বলেন, বিজেপি বারবার অশান্তি তৈরির চেষ্টা করেছে, কারণ তারা বুঝে গিয়েছে যে তাদের হার নিশ্চিত। তিনি অভিযোগ করেন, সীমান্তে থাকার কথা যেসব বাহিনীর, তারা রাজ্যে সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে ঘুরছে, অথচ অতীতে পহেলগাঁও বা পুলওয়ামার মতো ঘটনায় নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তবুও, বাংলার মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। হুমায়ুন কবীরের মন্তব্য নিয়েও কুণাল ঘোষ স্পষ্ট বার্তা দেন যে, তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই এবং সেটিকে তিনি একটি ‘চক্রান্তের প্রতীক’ বলে উল্লেখ করেন।

এদিকে, দমদমের তৃণমূল প্রার্থী ব্রাত্য বসু বলেন, “বুলেটের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ব্যালটে জবাব দিয়েছে।” তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতিসক্রিয়তা কিছু জায়গায় চোখে পড়েছে এবং এমনকি একজন জওয়ানের বিরুদ্ধে অন্যের হয়ে ভোট দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিকল্পনায় ব্যবহার করা হয়েছে।

অন্যদিকে ব্রাত্য বসু অভিযোগ করেন, বিজেপি এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে যাতে শীতলকুচির মতো ঘটনা আবার ঘটে, যেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে নিরীহ ভোটারের মৃত্যু হয়েছিল। তবে শত প্ররোচনা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিয়েছেন বলেই দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের।

