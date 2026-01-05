মমতাকে নকল করছেন বিরোধী দলনেতা, কমিশনকে চিঠি দেওয়ার প্রসঙ্গে কটাক্ষ কুণালের

মমতাকে নকল করছেন বিরোধী দলনেতা, কমিশনকে চিঠি দেওয়ার প্রসঙ্গে কটাক্ষ কুণালের
কমিশনকে দেওয়া শুভেন্দুর চিঠিতে কেন রোহিঙ্গাদের কথা উল্লেখ নেই, প্রশ্ন তুললেন কুণাল ঘোষ ৷
Published : January 5, 2026 at 8:44 PM IST
কলকাতা, 5 জানুয়ারি: এসআইআর-এর শুনানি পর্বে তৃণমূলকে নকল করছে বিজেপি ! এমনটাই দাবি করলেন তৃণমূল মুখপাত্র তথা রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে কুণালের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর দেখাদেখি শুভেন্দু অধিকারীও চিঠি দিয়েছেন কমিশনে ৷
অন্যদিকে, এসআইআর শুনানিতে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ আর সেই প্রসঙ্গেই বিজেপিকে কটাক্ষ করে কুণাল বলেন, তৃণমূলকে দেখে 'প্যানিক রিয়াকশন' হচ্ছে বিজেপির ৷ তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বলেন, "নির্বাচন কমিশনের অসংগতি তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন ৷ পালটা চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও ৷" এ নিয়ে শুভেন্দুকেও কটাক্ষ করেছেন কুণাল ৷ তিনি বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী কি নির্বাচন কমিশনের পিআরও নাকি ?"
এসআইআর নিয়ে কুণাল ঘোষের মন্তব্য, "বৈধ নাগরিকদের, অসুস্থ মানুষদের হয়রানি করা হচ্ছে ৷ বহু অসুস্থ মানুষকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যেতে হচ্ছে ৷ কত বৃদ্ধ মানুষ, বৈধ ভোটারকে শুনানিতে ডেকে অকারণে হয়রানি করা হচ্ছে ৷ বিহার বা অন্য রাজ্যে যা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে তার থেকে আলাদা রকমভাবে করা হচ্ছে কেন ? রাজ্যের প্রতি এত অবিচার কেন ?"
মতুয়ারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বলে অভিযোগ করেছেন কুণাল ঘোষ ৷ তাঁর প্রশ্ন, "বহু হিন্দু ভোটার এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পেয়েছে ৷ যাঁরা বৈধ ভোটার ৷ তাঁদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে, সেই সময় কেন বিজেপি নেতৃত্ব এবং বিরোধী দলনেতা চুপ ?"
কুণাল ঘোষের তোপ, "একজনও রোহিঙ্গাকে তো দেখাতে পারেননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি নির্বাচন কমিশনকে যে চিঠি দিয়েছেন, তাতে লিখছেন বাংলাদেশি মুসলমান ৷ তাঁর চিঠিতে রোহিঙ্গা শব্দটিও নেই ৷ এতদিন ধরে যে রোহিঙ্গা-রোহিঙ্গা বলে চিৎকার করা হচ্ছিল, তা কোথায় গেল ?" শুভেন্দু অধিকারীর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়েছেন কুণাল ৷
অন্যদিকে, গঙ্গাসাগরে মুড়িগঙ্গার উপর সেতু নির্মাণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছেন কুণাল ৷ মুড়িগঙ্গায় সেতুর শিলান্যাসের পর এমনই মন্তব্য করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ তাঁর মতে, এই পদক্ষেপ অতীতে কেউ নেয়নি ৷ অতীতের বাম সরকার, এমনকি কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত ভাবেনি বলে মন্তব্য করলেন তিনি ৷ সেখানে মমতার মাথায় প্রথম এই ভাবনা এসেছে বলে দাবি তাঁর ৷
তবে, গঙ্গাসাগরে এই সেতু তৈরি হলে, তা ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র ৷ তিনি বলেন, "অতীতে বাম সরকার এটা নিয়ে ভাবেনি ৷ কেন্দ্র সরকার কেন এক টাকাও দেয়নি ? সম্পূর্ণ সেটি নির্মাণ হবে রাজ্যের কোষাগার থেকে ৷ গঙ্গাসাগরের সামগ্রিক উন্নয়ন থেকে শুরু করে পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে সেটিকে উন্নতভাবে গড়ে তোলা, সবটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন ৷ পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের জন্য স্থলভাগকে জুড়ে দিতে গঙ্গাসাগরে মুড়িগঙ্গার উপরে এই সেতু নিশ্চিতভাবে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর ৷"