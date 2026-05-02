সুপ্রিম-রায়কে স্বাগত জানিয়ে কুণালের দাবি - বিজেপি এবার ভয়ঙ্করভাবে হারছে

সুপ্রিম-রায়কে স্বাগত জানিয়ে কুণালের দাবি - বিজেপি এবার ভয়ঙ্করভাবে হারছে
শনিবার কুণাল ঘোষ দাবি করেন, গণনায় কারচুপি করে বিজেপিকে জেতাতে চাইছে নির্বাচন কমিশন৷
Published : May 2, 2026 at 9:49 PM IST
কলকাতা, 2 মে: শনির বারবেলাতেই তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানিয়ে দিলেন, বিজেপি এবার ভয়ঙ্করভাবে হারছে৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চতুর্থবারের জন্য রাজ্যে তৃণমূলের সরকার গঠিত হতে চলেছে৷ গণনাকেন্দ্রে অফিসার নিয়োগ নিয়ে এদিন সুপ্রিম কোর্টের রায়কেও স্বাগত জানিয়েছেন তিনি৷
কুণাল এদিন বলেন, “বিজেপি এবার হারছে৷ ভয়ঙ্করভাবে হারছে৷ তৃণমূল ফের বিপুলভাবে জিতছে৷ যখন বাংলার মানুষের রায় স্পষ্টভাবে অনুভব করা যাচ্ছে, তখনও বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন গণনার সময় কারচুপি করার শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে৷ যাতে কোনও অনিয়ম করে বিজেপিকে সুবিধে পাইয়ে দেওয়া যায়৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘সেই অপচেষ্টা করতে গিয়ে তারা সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেয়েছে৷ সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল ফের প্রমাণ করে দিয়েছে, নির্বাচন কমিশন ও জ্ঞানেশ কুমার বিজেপির দালালি করতে গিয়ে কত বড় অন্যায় করছে৷ কিছু সংবাদমাধ্যমে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্যের অপলাপ৷ সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূলের আইনজীবী কপিল সিব্বল নিজেও জানিয়ে দিয়েছেন, এসব বিকৃত সংবাদ৷”
কুণাল এদিন রাজ্যের অ্যাডিশনাল চিফ ইলেকটোরাল অফিসারকেও একহাত নেন৷ তাঁর দাবি, বিজেপিকে সাহায্য করতে ওই অফিসার সমস্ত তালজ্ঞান হারিয়ে কাউন্টিং সুপারভাইজার ও কাউন্টিং অ্যাসিস্টেন্ট পদে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের নিয়োগ করার নির্দেশিকা জারি করেন৷ রাজ্যের কোনও কর্মীকে ওই দু’টি পদে নিয়োগ করা যাবে না৷ এর বিরুদ্ধে তৃণমূল সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করে৷ এই নির্দেশিকা নির্বাচনী নীতির বিরুদ্ধে৷ এদিন সুপ্রিম কোর্ট তৃণমূলের দাবিকে মান্যতা দিয়েছে৷ আদালত সাফ জানিয়েছে, এই নির্দেশিকা সঠিক নয়৷ দুই সরকারের কর্মীরাই গণনাকেন্দ্রে কাউন্টিং সুপারভাইজার ও কাউন্টিং অ্যাসিস্টেন্ট থাকবেন৷
বেলেঘাটার জোড়াফুল প্রার্থী এদিন আরও বলেন, “বিজেপি এবার কাউন্টিং টেবিলেও নানা ধরনের কারচুপি করতে পারে৷ তবে এসব করে ওরা তৃণমূলকে হারাতে পারবে না৷ আমরা এসব ষড়যন্ত্র সফল হতে দেব না৷ আমাদের নেতৃত্ব কর্মীদের কর্তব্য ও করণীয় বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করছেন৷ পরে তাঁরা দলের কর্মীদের বার্তা দেবেন৷”
একটি ফাইল খুলে কুণাল দাবি করেন, “কোনও একটি রাজনৈতিক দল তাদের অভ্যন্তরীণ শীর্ষ বৈঠকে এবারের ভোটে নিজেদের মূল্যায়ন করেছে৷ যে ছ’জন শীর্ষনেতা আলোচনায় বসেছিলেন, তাঁরা মূল্যায়ন করে দেখেছেন, তৃণমূল বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে রাজ্যের ক্ষমতায় ফিরছে৷’’
এর পর তাঁর সংযোজন, ‘‘বিজেপির মোট আসন 78টির বেশি উঠছে না৷ এটা কোন দলের মূল্যায়ন সেটা বলব না৷ তবে যে ছয় নেতা আলোচনায় বসেছিলেন, তাঁদের তিনজন এই রাজ্যের বাসিন্দা নন৷ সেই কারণে গত পরশু পর্যন্ত তাঁদের অনেক হাঁকডাক ছিল৷ গতকাল থেকে তাঁদের ভাষা বদলে গিয়েছে৷”