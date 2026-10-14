ঋতব্রতর বিরুদ্ধে 'ধর্ষণের' অভিযোগ ডিজি-কে খতিয়ে দেখতে বলেছে রাজ্য, দাবি কুণালের

ঋতব্রতর বিরুদ্ধে 'ধর্ষণের' অভিযোগ ডিজি-কে খতিয়ে দেখতে বলেছে রাজ্য, দাবি কুণালের
Kunal Ghosh: বুধবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বিষয়টি জানান কুণাল ঘোষ ৷ তিনিও এই নিয়ে ডিজি-কে চিঠি লিখবেন বলে জানিয়েছেন বেলেঘাটার বিধায়ক ৷
Published : October 14, 2026 at 7:32 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'ধর্ষণের' অভিযোগকারিণীর বক্তব্য নিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে খতিয়ে দেখতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ বুধবার সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে এমনই দাবি করেছেন মমতা তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷
ওই পোস্টে তিনি জানিয়েছেন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পুলিশে যে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত তথ্য় ও ছবি দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখেছিলেন ৷ সেই চিঠির কপি তিনি পাঠিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালকেও ৷
কুণাল ঘোষ লিখেছেন, ‘‘আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখেছিলাম । ছবি ও তথ্য দিয়ে । তিনি রাজ্য সরকারকে পাঠান । আমি মুখ্যসচিবকে তার কপি দিয়ে লিখি পুলিশকে বলা হোক কেস ফাইল খুলতে এবং জানাতে । এরপর রাজ্য সরকার ডিজিকে যথাযথ পদক্ষেপ করতে বলে চিঠি দিল । আমাকে কপি দেওয়া হয়েছে ।’’
বেলেঘাটার বিধায়ক আরও লিখেছেন, ‘‘আমি এবার ডিজিকে চিঠি দিচ্ছি । তদন্ত কোথায় আছে, কেন আটকে, মেয়েটি জীবিত না মৃত, গোটা তদন্তের খুঁটিনাটি রাজ্য জানাক ।’’ তাঁর আশা, রাজ্য পুলিশের ডিজি ফাইলটি ঠিকঠাকভবে খুলবেন ৷ একই সঙ্গে তিনি তোপ দেগেছেন ঋতব্রতর বিরুদ্ধেও ৷ ওই পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘‘একবার সিপিএম থেকে তৃণমূলে এসে বাঁচা, একবার বিজেপির বকলস পরে বাঁচা, এটা সবাই বুঝে গিয়েছে ।’’
উল্লেখ্য, কুণাল ঘোষ যে মামলাটি নিয়ে এখন সরব হয়েছেন, তা প্রায় বছর দশেক আগের ৷ সেই সময় এক মহিলা ঋতব্রতর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেছিলেন ৷ পরে হুমকিরও অভিযোগ তোলেন তিনি ৷ সেই মামলার কী অবস্থা, সেটা জানতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন কুণাল ৷
এই নিয়ে আগেও একাধিকবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন কুণাল ঘোষ ৷ বারবার ঋতব্রতর বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলার তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা জানতে চেয়ে সরব হয়েছেন ৷ এর আগে তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর চিঠির প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের তরফে রাজ্যকে বিষয়টি দেখতে বলা হয়েছে ৷ তারপর কুণাল নিজেই মুখ্যসচিবকে এই নিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন ৷ এবার রাজ্যের তরফে ডিজিপি-কে বিষয়টি দেখতে বলায়, তিনি ডিজিপি-কে চিঠি দেবেন বলে জানালেন ৷
রাজ্যের তরফে যে চিঠি ডিজিপি-কে পাঠানো হয়েছে, সেটাও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন কুণাল ঘোষ ৷ ওই চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে ব্যবহার করা বিশ্ববাংলার ‘ব’ লোগো রয়েছে ৷ এই নিয়ে যে প্রশ্ন উঠবে, তা কুণাল বিলক্ষণ জানেন ৷ তাই তিনি ওই পোস্টে লিখেছেন, ‘‘চিঠিতে কেন 'ব' লেখা আমি বলতে পারব না । আমি স্পিড পোস্টে চিঠি পেয়েছি । সব রাখা আছে । চিঠি ঠিক হলে ঠিক । ভুল হলে দফতর বিবৃতি দিক । এবং সচেতন থাকুক ওদের নাম করে কে বা কারা ভুয়ো চিঠি দিচ্ছে । আমি খাম দিয়ে তদন্তে সাহায্য করব ।’’
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