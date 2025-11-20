বিজেপি শাসিত রাজস্থানে কেন BLO নিজেকে শেষ করলেন, সিস্টেমেই গণ্ডগোল: কুণাল
কুণালের কটাক্ষ, নির্বাচন কমিশনের দফতর এখন যমরাজের দফতরে পরিণত হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে যে চিঠি লিখেছেন, সেটাই বাস্তব বলে দাবি কুণালের৷
Published : November 20, 2025 at 8:01 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: নির্বাচন কমিশনের দফতর এখন যমরাজের দফতরে পরিণত হয়েছে ৷ এসআইআর ঘোষণার পর রাজ্যে একাধিক মৃত্যুর ঘটনায় নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করে বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করলেন তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ তাঁর দাবি, এসআইআর-এর জন্য শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বিএলও-রাও নিজেদের শেষ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন ৷
এদিন কুণাল বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে যে চিঠি লিখেছেন, সেটাই বাস্তব ৷ নির্বাচন কমিশন এক ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে ৷ এতে সাধারণ নাগরিকদের মানসিক চাপ ও নিজেকে শেষ করে দেওয়ার মতো ঘটনা বাড়ছে ৷ অন্যদিকে, বিএলওদের উপর যেভাবে চাপ তৈরি করা হচ্ছে, হুমকি দেওয়া হচ্ছে, গ্রেফতার করার কথা বলা হচ্ছে, তাতে তাঁরাও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, নিজেদের শেষ করছেন ৷ বিজেপিকে রাজনৈতিক সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার যে অদূরদর্শী পদ্ধতিতে হঠকারী সিদ্ধান্তে এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করে অল্প সময়ের মধ্যে এই এসআইআর চাপিয়ে দিতে চাইলেন, তাতে নির্বাচন কমিশন যমরাজের দফতরে পরিণত হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, এই পদ্ধতিতে কোনও কাজ সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভব নয় ৷ এটাই বাস্তব ৷”
কুণাল আরও বলেন, “শুধু এই রাজ্যে নয়, কাজের চাপ নিতে না-পেরে রাজস্থানেও একজন বিএলও নিজেকে শেষ করেছেন ৷ যে বিজেপি নেতারা এই এসআইআর কিংবা অসুস্থতাজনিত আত্মহত্যার ঘটনায় রাজনৈতিক মন্তব্য করছেন, প্রয়াতকে অসম্মান করছেন, পরিবারের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করছেন, তাঁদের যদি ক্ষমতা থাকে তবে তাঁরা ওই পরিবারগুলির সামনে গিয়ে দাঁড়ান ৷ তাঁরা পার্টি অফিসে বসে বড় বড় কথা বলছেন কেন ? তাঁরা বলছেন, যাঁরা নিজেদের শেষ করে দিয়েছেন তাঁরা কোনও মানসিক চাপে ছিলেন না ৷ তাহলে ওই নেতা এক্স হ্যান্ডেল বা ঘরে বসে না থেকে ওই পরিবারগুলির সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে এই মন্তব্য করে দেখান ৷ রাজস্থান তো বিজেপি শাসিত রাজ্য ৷ সেখানে বিএলও নিজেকে শেষ করে দিলেন কেন ?”
কুণালের দাবি, “তৃণমূল যে সমস্যাগুলির কথা বলছে, সেসব পুরোপুরি সঠিক ৷ বিএলওদের কথায় কথায় হুমকি দেওয়া হচ্ছে, বিজেপির কাজ করতে হবে ৷ বিজেপির স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে হবে ৷ তাঁদের বিভিন্ন কাজ করতে বলা হচ্ছে, সেসব আপলোড করতে বলা হলেও নেটওয়ার্ক সমস্যায় তাঁরা সেটা করতে পারছেন না ৷ তাঁরা ঠিক সময়ে ফর্মও দিতে পারছেন না ৷ এই চাপ সহ্য করতে না পেরে তাঁরা নিজেদের শেষ করার পথ বেছে নিচ্ছেন ৷ এমনকি রাজস্থানেও ৷ তার মানে সিস্টেমেই কোনও গণ্ডগোল রয়েছে ৷”
এসআইআর চালু হওয়ার সময় রাজ্যে বসবাসকারী অনেক বাংলাদেশি সে’দেশে ফিরে গিয়েছেন ৷ এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিএসএফ-এর কোর্টে বল ঠেলে দিয়েছেন কুণাল ৷ তাঁর উত্তর, “এটা তো বিএসএফ-এর দেখার কথা ৷ এদের বেরোনোর সময় দেখা যাচ্ছে ৷ ঢোকার সময় দেখা গেল না ? নাকি কিছু কিছু জিনিসের বিনিময়ে তাদের এদেশে ঢুকতে দেওয়া হয় ? এখানে যদি একজন অবৈধ বাংলাদেশিও থেকে থাকে, তার দায় বিএসএফ-এর ৷ সীমান্ত তারা দেখে ৷ আত্মীয়তার সুবাদে অনেকে এদেশে আসতে পারে ৷ আগে দেখতে হবে, যাদের দিয়ে এসব বলানো হচ্ছে, সেটা আগে থেকেই তৈরি করা কোনও নাটক কি না ৷ গোটা বিষয়টিই পূর্ব পরিকল্পিত কি না ৷”