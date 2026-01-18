ETV Bharat / politics

সিঙ্গুরে মোদির ভাষণ 'মিথ্যার জমিদারি', কটাক্ষ কুণালের ! সরব বাম-কংগ্রেসও

রাজ্যের শিল্প, বিজেপি শাসিত রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের উপর আক্রমণ ও এসআইআর-এর নামে হেনস্তা নিয়ে চুপ কেন প্রধানমন্ত্রী, প্রশ্ন বাম ও কংগ্রেসের ৷

NARENDRA MODI SINGUR RALLY
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কুণাল ঘোষ ৷ (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 18 জানুয়ারি: সিঙ্গুরের মাটি থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণ ও রাজ্যে পালাবদলের বার্তাকে 'মিথ্যার জমিদারি' বলে নিশানা করলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ মোদির ভাষণে সিঙ্গুরের শিল্প নিয়ে কোনও বক্তব্য না-থাকার বিষয়টিকেও হাতিয়ার করেছে তৃণমূল ৷ অন্যদিকে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হামলার প্রতিবাদের সরব হল বিরোধী বাম ও কংগ্রেস ৷ পাশাপাশি, এসআইআর নিয়ে রাজ্যের মানুষকে হয়রানির বিষয়ে মোদি কোনও মন্তব্য না-করা নিয়েও সরব হয়েছে তারা ৷

রবিবার সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বহুচর্চিত সভার দিকে নজর ছিল গোটা রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির ৷ বিজেপি নেতারা মঞ্চ থেকে বারবার শিল্পের প্রতিশ্রুতি দিলেও, খোদ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে সিঙ্গুরে টাটাদের কারখানা বা নির্দিষ্ট কোনও ভারী শিল্পের ঘোষণা না-থাকায়, হতাশ হয়েছেন অনেকেই ৷ এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে আসরে নামলেন কুণাল ঘোষ ৷

এক ভিডিয়ো বার্তায় তিনি বলেন, "সিঙ্গুরে আজ প্রধানমন্ত্রী মোদি ভাষণ দিয়ে গেলেন ৷ একটি কথাই বলা যায়—মিথ্যার জমিদারি ৷ মিথ্যার জমিদারি করে গেলেন ৷ 'বলছে ঝুট, করছে লুট' নীতিরই প্রতিফলন ৷ গোটা বক্তৃতায় সিঙ্গুরের মানুষের জন্য একটিও সুনির্দিষ্ট ঘোষণা বা শব্দ খরচ করেননি প্রধানমন্ত্রী, যা রাজ্যের প্রতি তাঁর উদাসীনতাই প্রমাণ করে ৷"

সিঙ্গুর আন্দোলন এবং টাটাদের বিদায় নিয়ে বিজেপি নেতাদের লাগাতার আক্রমণেরও কড়া জবাব দিয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র ৷ তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনটা ছিল কৃষি জমি রক্ষার অধিকার ৷ কৃষক, কৃষিজীবী এবং খেতমজুরের বাঁচার লড়াই ছিল ৷ শিল্প অবশ্যই হবে এবং তা একশোবার হবে ৷ কিন্তু, তার জন্য নির্দিষ্ট জমিতে শিল্প হতে হবে ৷ জোর করে উর্বর কৃষি জমি দখল করে মানুষের সর্বনাশ করা যাবে না—এটাই ছিল তৃণমূলের ঘোষিত নীতি ৷"

এদিনের ভিডিয়ো বার্তায় দুর্গাপুজোর ইউনেস্কোর কালচারাল হেরিটেজের স্বীকৃতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যেরও তীব্র বিরোধিতা করেছেন কুণাল ঘোষ ৷ তিনি দাবি করেন, "ইউনেস্কোর স্বীকৃতির জন্য যাবতীয় নথিপত্র তৈরি করা, তা যথাযথভাবে উপস্থাপন করা এবং জমা দেওয়ার কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারই করেছে ৷ এর পূর্ণ কৃতিত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷"

অন্যদিকে, মোদি এ দিনের সভা থেকে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে কোনও কথা না-বলায়, তাঁর সমালোচনা করেছে বাম রাজনৈতিক দলগুলি ৷ সিঙ্গুরে ভারী শিল্প নিয়ে মোদির কোনও কথা না-বলা নিয়েও সরব হয়েছে তারা ৷

সিপিআই (এম এল) লিবারেশন রাজ্য কমিটির সদস্য পার্থ ঘোষ বলেন,"নরেন্দ্র মোদি 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ডানলপ এসেছিলেন, ডানলপ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়েছে ৷ 2026 সালে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে এবার মোদি সিঙ্গুরের মাটিতে; বলতে চাইলেন সোনার বাংলা গড়তে চান। হুগলির মাটিতে ডানলপ থেকে হিন্দমোটর, জুটশিল্প- বন্ধ, রুগ্ন শিল্প কারখানা নিয়ে এপর্যন্ত কি ভূমিকা কেন্দ্রীয় সরকার রেখেছে,সে জবাব নেই। সিঙ্গুরের পরিযায়ী শ্রমিক সইদুল্লাকে বিজেপি শাসিত উঃ প্রদেশে কেন খুন হতে হয়,জবাব নেই।এসআইআরের নামে বাংলার মানুষকে যে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে দিনের পর দিন,তার জবাব নেই। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে 100 দিনের কাজ কেন বন্ধ আছে জবাব নেই।"

সিপিএম নেতা কলতান দাশগুপ্ত বলেন, "বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোর আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি কী ? মণিপুরে ডাবল ইঞ্জিন সরকার, অসমে ডাবল ইঞ্জিন সরকার ওড়িশা ডাবল ইঞ্জিন সরকার । মণিপুরে এমনভাবে বিভাজনের রাজনীতি করা হয়েছে যে মানুষ বাধ্য হয়ে বিজেপি নেতার বাড়ি পুড়িয়ে দিল । এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি । বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের যে খুন হতে হচ্ছে সে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কি বললেন ? পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা ঠিক নেই তৃণমূলের পক্ষে ঠিক করা সম্ভব নয় সে তো সকলেই জানে । এ রাজ্যের চুরি দুর্নীতি ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআইকে তদন্তে লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত দোষীদের শাস্তি গ্রহণের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কী করলেন ? তাঁর মন্ত্রীরা কী করলেন ? বরং তৃণমূলকে সেফ প্যাসেজ দেওয়া হয়েছে । ফলে তৃণমূল যে দোষে দোষী, সেই একই দোষে দোষী বিজেপিও ।"

অন্যদিকে, এ দিন কলকাতায় বিজেপি এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে ৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কুশপুতুল পোড়ানো হয় ৷ সেখানে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা বলেন, "মোদির নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে সরকারি কলকারখানা, শিল্প সংস্থানের বেসরকারীকরণ করে কর্মসংস্থানের পথ সংকুচিত করছে কেন্দ্র ৷ বিগত 45 বছরে রেকর্ড বেকারত্ব নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে ৷ তাই আমরা বলতে চাই যে, বিজেপি দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করছে, সংবিধানকে লঙ্ঘন করছে, তারা বাংলার বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন কী করে ? বাংলার মানুষদের সম্পূর্ণভাবে বোকা বানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গ বিজেপি ৷"

