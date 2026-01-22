রাজ্যে SIR-বিক্ষোভের দায় নির্বাচন কমিশনের, দাবি কুণাল ঘোষের

রাজ্যে SIR-বিক্ষোভের দায় নির্বাচন কমিশনের, দাবি কুণাল ঘোষের
তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্রের দাবি, মানুষ হেনস্তার শিকার হচ্ছেন বলেই ক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে আসছে৷ তিনি সাধারণ মানুষকে ভোটে এই হেনস্তার জবাব দেওয়ার আহ্বান জানান৷
Published : January 22, 2026 at 9:29 PM IST
কলকাতা, 22 জানুয়ারি: এসআইআর ইস্যুতে আগুন নিয়ে খেলছে নির্বাচন কমিশন৷ বৃহস্পতিবার সেই মন্তব্যই করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ৷ জানালেন, এসআইআর-এর মাধ্যমে মানুষকে হয়রান করে বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার খেলায় নেমেছে নির্বাচন কমিশন৷ হয়রানির শিকার হওয়া মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তৃণমূল সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে৷ তবু কোনও কোনও জায়গায় সেই ক্ষোভ একটু বেরিয়ে আসছে৷
কুণাল ঘোষ এদিন বলেন, “আমাদের দল এবং জনপ্রতিনিধিরা মানুষকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে চলেছেন৷ তৃণমূল কখনও কোনও অশান্তি চায় না৷ এত বড় রাজ্যে দু’একটি জায়গায় বিশৃঙ্খলা ছাড়া কোথাও কিছু হয়নি৷ এটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ঘটনা৷ আমরা মানুষকে বলেছি, ভোটে এর জবাব দেবেন৷ কিন্তু এসআইআর-কে কেন্দ্র করে যাই ঘটে থাকুক, তার দায় নির্বাচন কমিশনের৷”
এদিন এসআইআর বিরোধী বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেওয়া মনিরুল ইসলামকে মালা পরিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া প্রসঙ্গে কুণালের বক্তব্য, “এসব ঘটনাগুলিতে রাজনৈতিক মামলার বিষয় চলে আসে৷ সহকর্মীকে সমর্থন জানানোর জন্যই এসব হয়ে থাকে৷ গুজরাতে বিলকিসকে গণধর্ষণ এবং তাঁর পরিবারকে গণহত্যা করার পর যাবজ্জীবন সাজা পাওয়া মানুষগুলোকে যখন জেলের গেট খুলে সেখানকার বিজেপি সরকার মুক্ত করে দিয়েছিল এবং মালা পরিয়ে তাদের বীরের সংবর্ধনা দিয়ে বের করেছিল, তখন সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করে তাদের আবার জেলে ফিরিয়ে এনেছিল৷ তাই সব ঘটনাকে এক করে দেখা ঠিক নয়৷”
তৃণমূল কংগ্রেসের এই মুখপাত্রের প্রশ্ন, “এসআইআর-এর নামে নির্বাচন কমিশন আগুন নিয়ে খেলছে৷ তাদের বিরুদ্ধে কে ব্যবস্থা নেবে? বিজেপিকে রাজনৈতিক সুবিধে দিতে তাদের নির্দেশে নাম বাদের খেলা, মানুষকে হয়রানি করার খেলায় নেমেছে কমিশন৷ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রমাণিত, নির্বাচন কমিশন আমাদের কথা শুনছিল না৷ তাই এত মানুষকে হয়রান করার জন্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন৷”
এদিন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকেও কটাক্ষ করেন কুণাল ঘোষ৷ বলেন, “তাঁর স্মৃতি বিভ্রাট ঘটেছে৷ তাঁর উচিত, সকালবেলায় আয়ুর্বেদের চিকিৎসা করা৷ যখন গুজরাতে বিলকিসের গণধর্ষণকারী ও তাঁর পরিবারের গণহত্যাকারীদের যাবজ্জীবন সাজা হয়েছিল, তখন তাদের জেলের গেট খুলে এই সুকান্তবাবুদের বিজেপি সরকার মুক্ত করে মালা পরিয়ে সংবর্ধনা দিয়ে জয়ধ্বনি দিয়ে মিছিল করে নিয়ে গিয়েছিল৷ সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করে তাদের ফের জেলে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল৷ সেই কথা ভুলে গিয়েছেন? এখন সুকান্ত মজুমদার বড় বড় কথা বলছেন৷”