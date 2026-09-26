'এটা কি জঙ্গলরাজ চলছে ?' বেলেঘাটায় 'আক্রান্ত' কুণাল, 'দলের কোন্দল' তত্ত্ব বিজেপির

'এটা কি জঙ্গলরাজ চলছে ?' বেলেঘাটায় 'আক্রান্ত' কুণাল, 'দলের কোন্দল' তত্ত্ব বিজেপির
Kunal Ghosh alleges attack by BJP: কুণালের অভিযোগ, পরে বিজেপির দুষ্কৃতীরা সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলা স্থানীয়দের হুমকি দেয় এবং মারধর করে ।
Published : September 26, 2026 at 2:41 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: অসুস্থ এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হামলার চেষ্টার মুখে পড়ার অভিযোগ তুললেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ । শুক্রবার রাতে বেলেঘাটার 35 নম্বর ওয়ার্ডে গোপাল পোড়েলের বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি । কুণালের অভিযোগ, সেখান থেকে বেরোনোর সময় বিজেপির এক কর্মী তাঁর উপর হামলার চেষ্টা করেন । হামলা ব্যর্থ হলে ওই ব্যক্তি পালিয়ে যায় । পরে তিনি এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর তাঁর সঙ্গে কথা বলা স্থানীয় বাসিন্দাদেরও মারধর ও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ বিধায়কের । বিষয়টি বেলেঘাটা থানায় জানানো হয়েছে বলেও দাবি তাঁর ।
গোপাল পোড়েলের চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়েই তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন কুণাল । বিধায়কের দাবি, বিষয়টির সঙ্গে দুটি অস্ত্রোপচারের প্রসঙ্গ জড়িত । তাঁর বক্তব্য, আগেই বিষয়টি শুভেন্দু অধিকারীকে জানিয়েছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে গোপালের চিকিৎসার জন্য সাহায্যের ব্যবস্থাও করেছিলেন ।
গোপালের সঙ্গে দেখা করার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন বিধায়ক । কুণালের দাবি, এলাকার রাস্তা ও পুকুর সংস্কারের মতো স্থানীয় সমস্যা নিয়ে বাসিন্দারা তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন ৷ সেই সময় তাঁকে কাশফুলও দেওয়া হয় । এর পর গাড়ির দিকে যাওয়ার সময়ই হামলার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ কুণালের । তাঁর দাবি, বিজেপির এক কর্মী আচমকা তাঁর দিকে এগিয়ে এসে হামলার চেষ্টা করেন । যদিও সেই চেষ্টা সফল হয়নি এবং ওই ব্যক্তি পালিয়ে যায় । ঘটনার প্রতিবাদ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা, এমন দাবিও করেছেন বিধায়ক ।
কুণালের অভিযোগ, তিনি এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও পরিস্থিতি শান্ত হয়নি । তাঁর দাবি, বিজেপির কয়েক জন দুষ্কৃতী সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলা স্থানীয়দের হুমকি দেয় এবং মারধর করে । অসীম নামে এক সাধারণ মানুষকে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁর । আরও এক ব্যক্তিকে খুঁজছিল ওই ব্যক্তিরা, এমন অভিযোগও করেছেন বিধায়ক ।
ঘটনার পর বেলেঘাটা থানায় বিষয়টি জানান বলে দাবি কুণালের । পুলিশকে দ্রুত ঘটনাস্থলে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি । সমাজমাধ্যমে দীর্ঘ পোস্টে কুণালের প্রশ্ন, "অসুস্থ কোনও মানুষের সঙ্গে দেখা করতে গেলেই কি তাঁকে পরিকল্পিত হামলার মুখে পড়তে হবে ? এটা কি জঙ্গলরাজ চলছে নাকি ?"
তৃণমূল বিধায়কের এই অভিযোগ ঘিরে পালটা জবাব দিয়েছে বিজেপি । দলের মুখপাত্র ওফেলিয়া সিনহার বক্তব্য, কুণাল ঘোষ কী বলছেন, তাতে সাধারণ মানুষের কিছু এসে যায় না । কুণালের নিজের বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর দাবি, "উনি নিজেই বলছেন, সরকারের তহবিল থেকে ওই ব্যক্তি টাকা পেয়েছেন । মানে সরকার জনদরদী, এটা তো উনি নিজেও মানছেন ।"
হামলার অভিযোগ নিয়েও কুণালকে পালটা নিশানা করেছেন বিজেপির মুখপাত্র । ওফেলিয়ার বক্তব্য, "গুন্ডামির কথা বলতে হলে, ওনার চেয়ে বড় গুন্ডামির শিক্ষা আর কে দিতে পারে ।" তাঁর দাবি, কুণালের উপর হামলার নেপথ্যে বিজেপি নয়, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলও থাকতে পারে । ওফেলিয়ার কথায়, "ওদের দল তো এখন একাধিক ভাগে বিভক্ত । তাঁদেরই কেউ হামলা করেছে কি না, দেখুন ।" বিজেপির মুখপাত্র আরও বলেন, "গুন্ডামি করা বিজেপির কালচার নয় ।"
এ ব্যাপারে বেলেঘাটা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে পুলিশের এক আধিকারিক জানান, শুক্রবার রাতে টেলিফোনে কুণাল ঘোষ হামলার বিষয়টি জানান ৷ তার ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার খোঁজখবরও শুরু করেছে ৷ তবে এ ব্যাপারে বিধায়কের তরফে শনিবার দুপুর পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বলে পুলিশের দাবি ৷
এক দিকে বিধায়কের সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ, অন্য দিকে তা অস্বীকার করে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের দিকে আঙুল বিজেপির- দু'পক্ষের বক্তব্যে শুক্রবার রাতের বেলেঘাটার ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে । এখন দেখার, পুলিশি তদন্তে কী তথ্য উঠে আসে ৷