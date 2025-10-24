প্রয়োজনে আদালতকে অমান্য ! মিঠুনকে মিথ্যেবাদী বলে নিশানা কুণাল ঘোষের

প্রয়োজনে আদালতকে অমান্য ! মিঠুনকে মিথ্যেবাদী বলে নিশানা কুণাল ঘোষের
মিঠুন এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে বেআইনি চিটফান্ড সংস্থার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ ৷
Published : October 24, 2025 at 9:28 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: মিঠুন সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় তিনি আদালতের নির্দেশ অমান্য করতেও তৈরি রয়েছেন, শুক্রবার জানিয়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ তিনি এদিন বলেন, "মিঠুন চক্রবর্তী মিথ্যাচার করছেন, কুৎসা করছেন ৷ আদালতে মামলা রয়েছে বলে তাঁর ছেলে এবং স্ত্রীর বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের যে অভিযোগ রয়েছে, তা নিয়ে আজ আমি কিছু বলছি না ৷"
কুণাল আরও বলেন, "মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে ৷ একাধিক চিটফান্ডের সুবিধাভোগী তিনি ৷ তাঁর বিরুদ্ধে পরিবেশ আইন লঙ্ঘন করে রিসর্ট তৈরির অভিযোগ ছিল ৷ সেই রিসর্ট ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ অভিযোগ রয়েছে, তাঁর স্কুলের কোনও বৈধতা ছিল না-বলে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল ৷ তিনি আজ হঠাৎ রাতারাতি বিজেপি হয়ে গিয়েছেন ৷ তাঁর কথার উত্তর দেওয়াও সমস্যা ৷"
মিঠুন চক্রবর্তীকে দলবদলু বলে নিশানা করে কুণালের মন্তব্য, "2025 সালের অক্টোবর মাসে তাঁর একটি কথার উত্তর দিলে, আগামী বছর অক্টোবর মাসে তিনি কোন দলে থাকবেন, এই দলবদলু নিজেই জানেন না ৷ ছোটবেলায় তিনি নাকি নকশাল ছিলেন ৷ পালিয়ে গেলেন, তারপর সুভাষ’দা আর জ্যোতি আঙ্কেল ৷ সিপিআইএম হয়ে গেলেন ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আমার সঙ্গে রাইটার্সে গিয়েছিলেন ৷ মমতা’দি আর মিঠুন’দার বৈঠকে আমিই ছিলাম তৃতীয় ব্যক্তি ৷ মমতাদি তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠালেন ৷ তখন তিনি বললেন, তিনি সারাজীবন বোনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন ৷ এই সম্মান সারা জীবনে তাঁকে কেউ দেয়নি ৷ এতগুলো কেলেঙ্কারি সামনে আসার পর তিনি বিজেপি হয়ে গেলেন ৷ আমার নামে তিনি মামলা করেছেন ৷ মামলায় ভরে দেব ৷ যা-যা বলছি, সবকিছুর প্রমাণ-সহ আদালতে বিচারককে দেব ৷"
তৃণমূল মুখপাত্রের বক্তব্য, "শুনেছি বিচারক আমাকে বলেছেন, কিছু বিষয়ে বলা যাবে না ৷ যদি মিঠুন চক্রবর্তী আমার দলের বিরুদ্ধে বলে, আমি তো তার উত্তর দেবই ৷ আর উত্তর দিতে গেলে বিষয়গুলি এনেই বলতে হবে, তিনি কেন বিজেপিতে গিয়েছেন ৷ তাতে যদি আদালত আমার উপর রুষ্ট হয়, আমি আদালতে গিয়ে যা-যা দেওয়ার দেব ৷ তারপর আদালতে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে নেব ৷ বিচারককে বলব, আপনি মিঠুন চক্রবর্তীকে মামলা চলাকালীন এবিষয়ে কথা বলতে বারণ করুন ৷ তিনি যদি কথা বলেন, আমাকে বলতেই হবে ৷’’
মিঠুনের বিরুদ্ধে চিটফান্ডের টাকা নেওয়ার অভিযোগে কুণাল বলেন, "মিঠুন চক্রবর্তী পাঁচটি চিটফান্ড, সারদা, রোজভ্যালি, অ্যালকেমিস্ট, প্রয়াগ ও যুগান্তর থেকে টাকা নিয়েছেন ৷ আমি আমার হলফনামায় এসব প্রমাণ-সহ উল্লেখ করব ৷ তাঁর স্ত্রী পাপারাৎজি প্রোডাকশন নামে একটি কোম্পানি খুলে রোজভ্যালির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন ৷ সেই চুক্তি কিন্তু শিল্পী হিসাবে মিঠুন’দার নয়, ব্যবসায়িক চুক্তি ৷ তাহলে তদন্তে এঁদের ডাকা হয়নি কেন ? সেই কারণেই কি মিঠুনদা বিজেপিতে গিয়েছেন ? আমি সেই প্রশ্নগুলোই তুলেছি ৷"