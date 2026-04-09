'প্রথমবার পরিবর্তনের হাওয়া বইছে', কুমারগ্রাম বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী মনোজ ওরাওঁ

'প্রথমবার পরিবর্তনের হাওয়া বইছে', কুমারগ্রাম বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী মনোজ ওরাওঁ
আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম বিধানসভা পাহাড়-নদী-বন্যপ্রাণী, চা-বাগান নিয়ে ৷ এই সবকিছু নিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিজিৎ বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কথা বললেন বিজেপি প্রার্থী মনোজ ওরাওঁ ৷
Published : April 9, 2026 at 8:52 PM IST|
Updated : April 9, 2026 at 8:59 PM IST
জলপাইগুড়ি, 9 এপ্রিল: একদিকে ভারত-ভুটান সীমান্ত, অন্যদিকে বাংলা-অসম সীমানা ৷ উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম বিধানসভার বিশেষত্ব এটাই ৷ আলিপুরদুয়ার লোকসভার অন্তর্গত চা-বাগান অধ্যুষিত এই বিধানসভার মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে সনকা নদী ৷ রয়েছে ডুয়ার্স ব্যাঘ্র প্রকল্প ৷ পাহাড়ি এলাকায় বন্যপ্রাণীর সঙ্গে বাস সাধারণ মানুষের ৷
সাতের দশকের শক্তিশালী বামগড়ে 2016 সালে ঘাসফুল ফুটেছিল জেমস কুজুরের হাত ধরে ৷ পরের বার একুশের নির্বাচনে একদা বামপ্রার্থী মনোজ ওরাওঁ দল বদলে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন কুমারগ্রাম বিধানসভা থেকে ৷ এবারও তাঁকেই প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ তাঁর বিপরীতে তৃণমূলের রাজীব তিরকে, কংগ্রেসের সুধাম লামা ৷ প্রথম দফার ভোট হবে 23 এপ্রিল ৷ ভোটগণনা 4 মে ৷
2021 সালের নির্বাচনের ফলাফল
2014 সালে রেভোলিউশনারি সোশালিস্ট পার্টি (আরএসপি)-র প্রার্থী হয়ে কুমারগ্রাম বিধানসভায় জয়ী হন ৷ 2021 সালে তিনিই বিজেপি প্রার্থী হয়ে এই বিধানসভা থেকে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন ৷ সেবার বিধানসভার 2 লক্ষ 72 হাজার 924 জন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন ৷
বিজেপি প্রার্থী মনোজ কুমার ওরাওঁ 1 লক্ষ 11 হাজার 974 সংখ্যক ভোট পেয়েছেলিনে, যা মোট ভোটের 48.16 শতাংশ ৷ 43.43 শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন লিওস কুজুর ৷ তিনি পেয়েছিলেন 1 লক্ষ 9টি ভোট ৷ আরএসপি প্রার্থী কিশোর মিঞ্জ মাত্র 4.84 শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন ৷ তাঁর ঝুলিতে পড়েছিল 11 হাজার 253 ভোট ৷
ইটিভি ভারত: এবারের নির্বাচনী লড়াই কঠিন, কী বলবেন ?
মনোজ ওরাওঁ: পাঁচ বছর ধরে আপদে-বিপদে সবার পাশে থাকার চেষ্টা করেছি ৷ সারা বছর মানুষের পাশে থেকেছি ৷
ইটিভি ভারত: কুমারগ্রাম বিধানসভা কতটা চ্যালেঞ্জের ?
মনোজ ওরাওঁ: কুমারগ্রাম বিধানসভা আমার কাছে চ্যালেঞ্জের নয় ৷ প্রথমবার পরিবর্তনের হাওয়া বইছে ৷ এখানে কাজের প্রচুর জায়গা আছে ৷ আলিপুরদুয়ার জেলার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে ৷ তাই পরিবর্তন খুব দরকার ৷
ইটিভি ভারত: কুমারগ্রাম বিধানসভার পাহাড়-জঙ্গল অধ্যুষিত ৷ প্রায় দিনই বন্যপ্রাণী হানা দেয় ৷
মনোজ ওরাওঁ: এই বিধানসভায় একাধিক গ্রামপঞ্চায়েতে হাতি বা বন্যপ্রাণী আক্রমণ প্রায় দিনের ঘটনা ৷ আমি একাধিকবার বন দফতরের সঙ্গে বৈঠক করেছি ৷ চিঠি দিয়েছি ৷ বিধানসভায় বিষয়টি উত্থাপন করেছি ৷ বনমন্ত্রী বলেছেন, সমস্যার সমাধান করে দেবেন ৷ কিছুই করলেন না ৷ তাই পরিবর্তন খুব জরুরি ৷ খুব অল্প ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে ৷ ফেন্সিং দিয়ে বন্যপ্রাণী আটকানোর কোনও চেষ্টাই হচ্ছে না ৷
ইটিভি ভারত: চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি এখনও লাগু হল না ৷ কী বলবেন ?
মনোজ ওরাওঁ: পনেরো বছর পর তৃণমূল কংগ্রেসের পাপ্পু (অভিষেক) কালচিনিতে বলে গিয়েছে সরকার হলে চা-শ্রমিকদের মজুরি 250 টাকা থেকে 300 টাকা করা হবে ৷ তাহলে এতদিনে হল-না কেন ৷ ভোটের আগে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে ৷ এখন বলছেন 300 টাকা করা হবে ৷ আমার বাড়ি থেকে 5-7 কিলোমিটার দূরে অসম ৷ সেখানে 280 টাকা মজুরি পাচ্ছেন চা শ্রমিকরা ৷ সেখানে বিজেপির সরকার ৷ আর এখানে চোরেদের সরকার ৷
ইটিভি ভারত: কুমারগ্রাম-সহ এই চত্বরে ফ্লাশ-ফ্লাড একটা বড় ইস্যু ৷ প্রতি বছর বন্যা হয় ৷
মনোজ ওরাওঁ: আমি ধাপে ধাপে সরকারকে একাধিক চিঠি দিয়েছি ৷ বিধানসভায় বলেছি ৷ এখানে নদী থেকে বালি, পাথর চুরি হচ্ছে ৷ নদীর গতিপথ পাল্টে যাচ্ছে ৷ সরকার মদত দিচ্ছে ৷ ওভার লোডিং হচ্ছে, অবৈধ খনন হচ্ছে ৷ নদীতে খাল কাটা হচ্ছে ৷ তাই বন্যা হচ্ছে ৷ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের কথা বলছেন ৷ নিজেরাই লুট করছে ৷ এই সমস্যা আরও বাড়বে ৷
ইটিভি ভারত: তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক আপনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন ৷ আপনিও তাঁকে আক্রমণ করেন ৷ রাজনীতিতে কি এটা কাম্য ?
মনোজ ওরাওঁ: তিনি ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন ৷ আমি মুখ্যমন্ত্রী, জেলাশাসক, পুলিশ সুপারকে চিঠি দিয়েছি ৷ আপনি (প্রকাশ চিক বরাইক) কেন বালি, পাথর, চুরি বন্ধ করতে পারছেন না ? তাহলে তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ? আমি বলেছিলাম, আপনি এর বিরুদ্ধে নামুন ৷ আমি আপনার আশে থাকব ৷ আজ পর্যন্ত বন্ধ হয়নি ৷ ঘুরে ফিরে আক্রমণ করে ৷ আমার কিছু যায়-আসে না ৷
ইটিভি ভারত: বিজেপি ক্ষমতায় এলে কি বালি, পাথর চুরি, ডাম্পার সব বন্ধ করবেন ?
মনোজ ওরাওঁ: সব বন্ধ করব ৷ নদী থেকে কোনও ডাম্পার নামবে না ৷ নদীকে আগে বাঁচাব তারপর অন্য কিছু। যা একমাসের মধ্যে হতে চলেছে ৷
ইটিভি ভারত: জেতার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী ?
মনোজ ওরাওঁ: পাঁচ বছর মানুষের পাশে থেকেছি ৷ আমার যতটুকু ফান্ড ছিল, সব শেষ করেছি ৷ এবার মানুষ বলছে, পাল্টানো দরকার ৷ আমরাও বলছি একবার ভারতীয় জনতা পার্টিকে আনুন ৷ যদি তারা ঠিকঠাক কাজ না-করে, তাহলে ফের বদলে দেবেন ৷