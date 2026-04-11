প্রচারে মানুষের চোখের জল দেখছি, কাজের খতিয়ান দিয়েও কেন আক্ষেপ বিজেপি প্রার্থীর

প্রচারে মানুষের চোখের জল দেখছি, কাজের খতিয়ান দিয়েও কেন আক্ষেপ বিজেপি প্রার্থীর
কুলটিতে থেকে এবার বিধানসভা ভোটে পুনরায় বিজেপি প্রার্থী অজয় পোদ্দার । নিজের গত পাঁচ বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরলেন ইস্তাহারে ৷
Published : April 11, 2026 at 2:04 PM IST
আসানসোল, 11 এপ্রিল: গত বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের তিনবারের বিধায়ক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে কুলটি বিধানসভা দখল করেছিলেন বিজেপির অজয় পোদ্দার । পেশায় চিকিৎসক অজয় প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়েই তাক লাগিয়েছিলেন কুলটির মানুষকে । জেতার পর পাঁচ বছর পেরিয়েছে । এবারের বিধানসভা ভোটে পুনরায় বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন অজয় পোদ্দার । তাঁর কাছে কুলটির মানুষ গত পাঁচ বছরে কী পেলেন, নিজেই বা কতটা সন্তুষ্ট অজয় পোদ্দার, তা জানতে বিজেপি প্রার্থীর কাছে হাজির হয়েছিল ইটিভি ভারত ।
অজয় পোদ্দার নিজের গত পাঁচ বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেছেন ইস্তাহারে ৷ সেখানে নিজের বিধায়ক ফান্ড থেকে 90 শতাংশ টাকা খরচ করেছেন বলে দাবি তাঁর । এছাড়াও ইসিএল, ডিভিসি, রেলের কাছ থেকে বহু প্রকল্প কুলটির জন্য তিনি আদায় করে এনেছেন । তারপরও তাঁর আক্ষেপ থেকে গিয়েছে । আন্তরিকভাবেই তিনি বললেন, "কুলটির মানুষকে জল দিতে পারলাম না । প্রচারে বেরিয়ে মানুষের চোখের জল দেখছি । এর চেয়ে আর বড় কী হতে পারে? বাকি যা কিছু করেছি সবই তো ফ্যালাসি ।"
কী কী করলেন গত পাঁচ বছরে ?
কুলটির বিদায়ী বিধায়ক অজয় পোদ্দার বলেন, "যদি স্বাস্থ্যের কথা বলেন, দুটো অ্যাম্বুলেন্স দিতে পেরেছি । শিক্ষার কথা বললে দশটা স্কুলকে কম্পিউটার দিয়েছি । অন্যদিকে বরাকরে হরিহর বিদ্যালয় আর মিঠানি হাইস্কুলকে উন্নয়নের জন্য পাঁচ লাখ টাকা করে ডিভিসি থেকে মঞ্জুর করিয়েছি । দু’টি অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে একটা অ্যাম্বুলেন্স মিঠানিকে দেওয়া হবে ।"
অজয় পোদ্দার আরও বলেন, "প্রাচীন সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে কোনও নিকাশি ছিল না । পুরনিগমকে বারবার বলেছি । কিছু করেনি । আমি শিবের আশীর্বাদ নিয়ে ওই সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করতে পেরেছি ।"
রেল স্টেশন উন্নয়ন
কুলটির বিদায়ী বিধায়ক বলেন, "তিনটি রেলওয়ে স্টেশনকে সীতারামপুর, কুলটি ও বরাকরকে ইলুমিনেশন অফ দ্য রেলওয়ে স্টেশন করা হয়েছে । লাইটিং সিস্টেম, ট্রেনের স্টপেজ, লিফট-সহ নানা সুযোগ-সুবিধা করা হয়েছে । সীতারামপুর স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় এনে আমূল পরিবর্তন ও উন্নতি করা হয়েছে ।"
রাস্তা-সহ অনান্য উন্নয়ন
অজয় পোদ্দারের কথায়, "19 নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে বরাকরকে জুড়ে দেওয়ার যে রাস্তা, সেটা আমার বহুদিনের স্বপ্ন ছিল । সেই রাস্তা করানো গিয়েছে । এছাড়াও-ইসিএলের ফান্ড থেকে আলডিহি এবং মিঠানিতে দুটি বড় রাস্তা করা হয়েছে । বেশ কয়েকটি হাই মাস্ট লাইট কুলটি বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় আমি লাগাতে পেরেছি । এছাড়াও প্রচুর সোলার স্ট্রিট লাইট গোটা কুলটি এলাকায় আমি লাগিয়েছি । হাতিনলের শ্মশান ঘাট করতে পেরেছি । মনবেড়িয়ায় শ্মশান ঘাট হয়েছে । শিবপুর রোডে ছটঘাটের নির্মাণ । এছাড়াও আরও বহুকাজ বাকি রয়ে গিয়েছে । যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সীতারামপুরের সূর্য মন্দির । আমি পুনরায় জয়ী হলে সেই কাজ করে যেতে চাই ।"
বিধায়ক ফান্ড থেকে কত টাকা খরচ ?
কুলটির বিদায়ী বিধায়ক অজয় পোদ্দার বলেন, "যেহেতু রাজ্যের তৃণমূল সরকার, সেহেতু আমাদের কাজ করার ক্ষেত্রে বহু বাধাবিপত্তি সম্মুখীন আমরা হয়েছি । আপনারা জানেন যে বিধায়ক ফান্ডের টাকা খরচ করতে হয় বা কাজ করতে হয় রাজ্য সরকারের এজেন্সিকে দিয়েই । সেক্ষেত্রে প্রচুর দেরি হয়েছে কাজগুলি করতে । তবে আমি আমার বিধায়কের 90 শতাংশ টাকা মানুষের কাজের জন্য খরচ করেছি ।"
কী স্বপ্ন বাকি?
আক্ষেপের সঙ্গে কুলটির বিজেপি প্রার্থী অজয় পোদ্দার বলেন, "স্বপ্ন তো পুরোটাই বাকি রয়ে গেল । মানুষকে জলই দিতে পারলাম না, তো আর কী দেব? প্রচারে বেরিয়ে মানুষের চোখে জল দেখছি । বাকি সবই তো ফ্যালাসি । আমি যতক্ষণ অবধি মানুষকে জল দিতে পারব না, ততক্ষন চোখের জল মুছতে পারব না । বিজেপির সরকার যদি আসে একজন বাড়ি এমন থাকবে না, যেখানে জল নেই ।"