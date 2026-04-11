প্রচারে মানুষের চোখের জল দেখছি, কাজের খতিয়ান দিয়েও কেন আক্ষেপ বিজেপি প্রার্থীর

কুলটিতে থেকে এবার বিধানসভা ভোটে পুনরায় বিজেপি প্রার্থী অজয় পোদ্দার । নিজের গত পাঁচ বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরলেন ইস্তাহারে ৷

কুলটির বিজেপি প্রার্থী অজয় পোদ্দার (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 11, 2026 at 2:04 PM IST

আসানসোল, 11 এপ্রিল: গত বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের তিনবারের বিধায়ক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে কুলটি বিধানসভা দখল করেছিলেন বিজেপির অজয় পোদ্দার । পেশায় চিকিৎসক অজয় প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়েই তাক লাগিয়েছিলেন কুলটির মানুষকে । জেতার পর পাঁচ বছর পেরিয়েছে । এবারের বিধানসভা ভোটে পুনরায় বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন অজয় পোদ্দার । তাঁর কাছে কুলটির মানুষ গত পাঁচ বছরে কী পেলেন, নিজেই বা কতটা সন্তুষ্ট অজয় পোদ্দার, তা জানতে বিজেপি প্রার্থীর কাছে হাজির হয়েছিল ইটিভি ভারত ।

অজয় পোদ্দার নিজের গত পাঁচ বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেছেন ইস্তাহারে ৷ সেখানে নিজের বিধায়ক ফান্ড থেকে 90 শতাংশ টাকা খরচ করেছেন বলে দাবি তাঁর । এছাড়াও ইসিএল, ডিভিসি, রেলের কাছ থেকে বহু প্রকল্প কুলটির জন্য তিনি আদায় করে এনেছেন । তারপরও তাঁর আক্ষেপ থেকে গিয়েছে । আন্তরিকভাবেই তিনি বললেন, "কুলটির মানুষকে জল দিতে পারলাম না । প্রচারে বেরিয়ে মানুষের চোখের জল দেখছি । এর চেয়ে আর বড় কী হতে পারে? বাকি যা কিছু করেছি সবই তো ফ্যালাসি ।"

কী কী করলেন গত পাঁচ বছরে ?

কুলটির বিদায়ী বিধায়ক অজয় পোদ্দার বলেন, "যদি স্বাস্থ্যের কথা বলেন, দুটো অ্যাম্বুলেন্স দিতে পেরেছি । শিক্ষার কথা বললে দশটা স্কুলকে কম্পিউটার দিয়েছি । অন্যদিকে বরাকরে হরিহর বিদ্যালয় আর মিঠানি হাইস্কুলকে উন্নয়নের জন্য পাঁচ লাখ টাকা করে ডিভিসি থেকে মঞ্জুর করিয়েছি । দু’টি অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে একটা অ্যাম্বুলেন্স মিঠানিকে দেওয়া হবে ।"

অজয় পোদ্দার আরও বলেন, "প্রাচীন সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে কোনও নিকাশি ছিল না । পুরনিগমকে বারবার বলেছি । কিছু করেনি । আমি শিবের আশীর্বাদ নিয়ে ওই সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করতে পেরেছি ।"

রেল স্টেশন উন্নয়ন

কুলটির বিদায়ী বিধায়ক বলেন, "তিনটি রেলওয়ে স্টেশনকে সীতারামপুর, কুলটি ও বরাকরকে ইলুমিনেশন অফ দ্য রেলওয়ে স্টেশন করা হয়েছে । লাইটিং সিস্টেম, ট্রেনের স্টপেজ, লিফট-সহ নানা সুযোগ-সুবিধা করা হয়েছে । সীতারামপুর স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় এনে আমূল পরিবর্তন ও উন্নতি করা হয়েছে ।"

কুলটির বিদায়ী বিধায়ক অজয় পোদ্দার (নিজস্ব ছবি)

রাস্তা-সহ অনান্য উন্নয়ন

অজয় পোদ্দারের কথায়, "19 নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে বরাকরকে জুড়ে দেওয়ার যে রাস্তা, সেটা আমার বহুদিনের স্বপ্ন ছিল । সেই রাস্তা করানো গিয়েছে । এছাড়াও-ইসিএলের ফান্ড থেকে আলডিহি এবং মিঠানিতে দুটি বড় রাস্তা করা হয়েছে । বেশ কয়েকটি হাই মাস্ট লাইট কুলটি বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় আমি লাগাতে পেরেছি । এছাড়াও প্রচুর সোলার স্ট্রিট লাইট গোটা কুলটি এলাকায় আমি লাগিয়েছি । হাতিনলের শ্মশান ঘাট করতে পেরেছি । মনবেড়িয়ায় শ্মশান ঘাট হয়েছে । শিবপুর রোডে ছটঘাটের নির্মাণ । এছাড়াও আরও বহুকাজ বাকি রয়ে গিয়েছে । যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সীতারামপুরের সূর্য মন্দির । আমি পুনরায় জয়ী হলে সেই কাজ করে যেতে চাই ।"​

ইস্তাহার প্রকাশ অজয় পোদ্দারের (নিজস্ব ছবি)

বিধায়ক ফান্ড থেকে কত টাকা খরচ ?

কুলটির বিদায়ী বিধায়ক অজয় পোদ্দার বলেন, "যেহেতু রাজ্যের তৃণমূল সরকার, সেহেতু আমাদের কাজ করার ক্ষেত্রে বহু বাধাবিপত্তি সম্মুখীন আমরা হয়েছি । আপনারা জানেন যে বিধায়ক ফান্ডের টাকা খরচ করতে হয় বা কাজ করতে হয় রাজ্য সরকারের এজেন্সিকে দিয়েই । সেক্ষেত্রে প্রচুর দেরি হয়েছে কাজগুলি করতে । তবে আমি আমার বিধায়কের 90 শতাংশ টাকা মানুষের কাজের জন্য খরচ করেছি ।"​

ইস্তাহারে গত পাঁচ বছরে কাজের উল্লেখ অজয় পোদ্দারের (নিজস্ব ছবি)

কী স্বপ্ন বাকি?​

আক্ষেপের সঙ্গে কুলটির বিজেপি প্রার্থী অজয় পোদ্দার বলেন, "স্বপ্ন তো পুরোটাই বাকি রয়ে গেল । মানুষকে জলই দিতে পারলাম না, তো আর কী দেব? প্রচারে বেরিয়ে মানুষের চোখে জল দেখছি । বাকি সবই তো ফ্যালাসি । আমি যতক্ষণ অবধি মানুষকে জল দিতে পারব না, ততক্ষন চোখের জল মুছতে পারব না । বিজেপির সরকার যদি আসে একজন বাড়ি এমন থাকবে না, যেখানে জল নেই ।"

