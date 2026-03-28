ভুল বুঝে ছ'মাসেই বিজেপি ছেড়েছি, মানুষ আবারও গ্রহণ করেছে: কৃষ্ণ কল্যাণী
এক সময় বিজেপির টিকিটে জয়ী হলেও, ছ'মাসের মধ্যেই দলবদল করে তৃণমূলে যোগ ৷ ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী ।
By Sanjib Guha
Published : March 28, 2026 at 9:12 PM IST
রায়গঞ্জ, 28 মার্চ: ঠান্ডা ঘরে বসে নয়, রোদ-ধুলো মেখে মাঠে নেমেই ভোটের লড়াই লড়ছেন রায়গঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক তথা এবারের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী । হাঁটতে হাঁটতেই প্রচার, আর সেই ফাঁকেই প্রশ্নোত্তরে খুলে দিলেন তাঁর রাজনৈতিক পথচলা, উন্নয়নের খতিয়ান এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোপ ।
2021 সালের জানুয়ারিতে বিজেপিতে যোগ দেন উত্তর দিনাজপুরের প্রতিষ্ঠিত উদ্যোগপতি কৃষ্ণ কল্যাণী ৷ একুশের ভোটে রায়গঞ্জ থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন । ওই বছরেরই অক্টোবরে দল বদলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন । 2024 সালে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে লোকসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হন ৷ লোকসভায় হেরে গেলে রায়গঞ্জ থেকে বিধানসভা উপ নির্বাচনে ফের তৃণমূল তাঁকে টিকিট দেয় এবং বিজেপিকে 50 হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করে জয়ী হন । এবারেও তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হয়েছেন ৷
এক সময় বিজেপির টিকিটে জয়ী হলেও, ছ'মাসের মধ্যেই দলবদল করে তৃণমূলে যোগ, সেই সিদ্ধান্তকেই আজ 'ভুল সংশোধন' বলেই ব্যাখ্যা করছেন তিনি । নীচে রইল সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার৷
প্রশ্ন: বিধায়ক হিসেবে এলাকায় কেমন কাজ করেছেন ?
কৃষ্ণ কল্যাণী: সারা বছর কাজ করেছি । গত পাঁচ বছরে 550 কোটির বেশি টাকার উন্নয়ন করেছি । প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ সরাসরি পরিষেবা পেয়েছেন । বাকিটা মানুষ বিচার করবে । আমি শুধু কাজ করেছি, তার হিসেব দিয়েছি ।
প্রশ্ন: প্রতিপক্ষ বিজেপিকে নিয়ে কতটা চিন্তিত ?
উত্তর: চিন্তার কিছু নেই । বিজেপি সারা বছর মানুষের পাশে থাকে ? কেউ কি দুটো কারণ দেখাতে পারবে কেন বিজেপিকে ভোট দেবে ? শুধু হিন্দুত্বের সুড়সুড়ি দিয়ে ভোট চাইছে । আর আমরা ? আমাদের 'মা-মাটি-মানুষ' এর সরকার 100-র বেশি প্রকল্প দিয়েছে, যা মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে । কেন্দ্র একটা প্রকল্প দেখাক, যেখানে সাধারণ মানুষ সত্যিই উপকৃত হয়েছে !
প্রশ্ন: সামাজিক প্রকল্পের উদাহরণ দেবেন ?
উত্তর: ধরুন একটি পরিবারে ছ’জন সদস্য । তিনজন মহিলা থাকলে তাঁরা 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' থেকে দেড় হাজার টাকা করে পাবেন । দুই যুবক ‘যুবসাথী’ প্রকল্পে দেড় হাজার করে পাবেন । পরিবারের প্রবীণ ব্যক্তি পাবেন বার্ধক্য ভাতা । সব মিলিয়ে মাসে প্রায় 9 হাজার টাকা পাবে একটা পরিবার । সঙ্গে মাথাপিছু 5 কেজি করে রেশন । এখন বলুন, কেন্দ্র কী দিয়েছে ?
প্রশ্ন: তা হলে উত্তরবঙ্গে বিজেপির এত বাড়বাড়ন্ত কেন ?
উত্তর: বিজেপি শুধু ধর্মের রাজনীতি করে । এবার উত্তরবঙ্গেও ওরা মুখ থুবড়ে পড়বে ৷ একটা বড় মন্দির তৈরি করেছে ? আমরা দিঘায় জগন্নাথ ধাম করেছি, তারাপীঠে সংস্কার করেছি, কালীঘাটে স্কাইওয়াক হয়েছে । কিন্তু আমরা এসব নিয়ে ঢাক পেটাই না । আমরা কাজ করি, রিপোর্ট কার্ড দিই । আমি প্রতিটি অঞ্চলে কী কাজ হয়েছে, তার হিসেব মানুষের সামনে রেখেছি ।
প্রশ্ন: বিজেপির হিন্দুত্ব রাজনীতি নিয়ে কী বলবেন ?
উত্তর: বাংলায় এত পুজো হয়, বিজেপি কোনও পুজো কমিটিকে অনুদান দিয়েছে ? দেয়নি । আমাদের সরকার দুর্গাপুজোয় ক্লাবগুলিকে অনুদান দেয় । ওরা একদিকে গো-মাংস নিয়ে রাজনীতি করে, অন্যদিকে গো-মাংস রফতানিতে দেশকে উপরে নিয়ে যায়, এই দ্বিচারিতা মানুষ বুঝে গেছে ।
প্রশ্ন: মোদি সরকারের আমলে দেশের উন্নয়ন নিয়ে আপনার মত ?
উত্তর: উন্নয়ন কোথায় ? পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় 26 জন মারা গেলেন । সবাই চেয়েছিল যোগ্য জবাব । সেনা প্রস্তুত ছিল । এমনকী পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধারের পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছিল ৷ তখনই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 'সিজ ফায়ারে'র কথা বললেন, আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চুপ করে গেলেন ! তেল কেনার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা । মনে হচ্ছে, ভারত নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না । এটা স্বাধীন দেশের লক্ষণ নয় ।
প্রশ্ন: আপনি তো বিজেপিতেও ছিলেন ! সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এই উপলব্ধি ?
উত্তর: অবশ্যই । আমি ছ'মাস বিজেপিতে ছিলাম। কিন্তু ভুল বুঝতে পেরে সংশোধন করেছি । রাজনীতিতে আসার সময় ভুল দল বেছে নিয়েছিলাম, এটা মানতে দ্বিধা নেই । তাই ছ'মাসের মধ্যেই বেরিয়ে এসে তৃণমূলে যোগ দিই । উপনির্বাচনে 50,077 ভোটে জিতিয়ে মানুষ প্রমাণ করেছে, তারা আমাকে গ্রহণ করেছে ।
প্রশ্ন: উদ্যোগপতি হওয়ায় কি ভোটে সুবিধা হয় ?
উত্তর: একেবারেই না । ভোট জিততে হলে মানুষের পাশে থাকতে হয় । উন্নয়ন করতে হয় । বিপদে-আপদে পাশে থাকতে হয় । আমি সেটা করেছি বলেই মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছে ।
প্রশ্ন: পাঁচটি কারণ বলুন, কেন মানুষ আপনাকে ভোট দেবে?
উত্তর: প্রথমত, উন্নয়ন- 550 কোটি টাকার কাজ করেছি।
দ্বিতীয়ত, আমার বিধায়ক অফিস 365 দিন সব সময় মানুষের জন্য় খোলা থাকে ।
তৃতীয়ত, সরকারি প্রকল্প— লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, বাংলার বাড়ি সহ একাধিক পরিষেবা ।
চতুর্থত, প্রতিটি বুথে কাজের হিসেব রয়েছে ।
পঞ্চমত, মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ।
এই যে এখন যে এলাকা দিয়ে হাঁটছি, 193-194 নম্বর বুথ। এখানে 165 জন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেয়েছেন, 149 জন স্বাস্থ্যসাথী, 223 জন বাংলার বাড়ি । মোট 815 জন বিভিন্ন প্রকল্পে উপকৃত । রাস্তা নির্মাণে 3 কোটি 80 লক্ষ, জল প্রকল্পে 10 লক্ষ, সোলার প্রকল্পে 10 লক্ষ, স্যানিটেশন ও স্কুল উন্নয়ন মিলিয়ে আরও কয়েক লক্ষ ৷ সব মিলিয়ে দুটো বুথেই 4 কোটি 40 লক্ষ টাকার কাজ করেছি ।
(হেসে) একজন বিধায়ক বছরে 70 লক্ষ টাকা পান । পাঁচ বছরে সাড়ে তিন কোটি । আমি শুধু দুটো বুথেই তার চেয়েও বেশি কাজ করেছি ! এটাই আমার রিপোর্ট কার্ড ।
প্রশ্ন: বাংলায় পোলারাইজেশনের রাজনীতি নিয়ে আপনার কী মত ?
উত্তর: যারা বাংলার সংস্কৃতি বোঝে না, বাংলা তাদের গ্রহণ করবে না । বিজেপির দিল্লির নেতারা বাংলায় এসে রবি ঠাকুরকে বলেন রবি স্যান্যাল আর স্বামী বিবেকানন্দ বলেন কমিউনিস্ট, আরএসএস এর হার্মাদরা এসে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙে ! আর আমাদের ভায়েরা বিজেপি শাসিত বাইরের রাজ্যে কাজে গেলে, বাংলা ভাষায় কথা বললে তাঁদের ওপর অত্যাচার করে ৷ এরা বাংলা দখল করতে চায়, কিন্তু বাংলার মানুষ এদের প্রত্যাখ্যান করবে ৷
প্রশ্ন: এবারের ভোটে আপনার পূর্বাভাস কী ?
উত্তর: গতবারের চেয়ে তৃণমূলের আসন আরও বাড়বে । এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই । মানুষ উন্নয়নের পক্ষে ভোট দেবে, বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে রায় দেবে ।
রাস্তায় পায়ে হেঁটে প্রচারের মধ্যেই সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন কৃষ্ণ কল্যাণী । মাঝেমধ্যে থেমে লোকজনের সঙ্গে কথা, কারও অভিযোগ শোনা, আবার হাঁটা ! যেন প্রচার আর সাক্ষাৎকার একসঙ্গে চলছে ৷
রাজনীতির ময়দানে দলবদল তাঁর অতীতের অংশ । কিন্তু বর্তমানের লড়াইটা তিনি স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, "কাজ করেছি, তাই ভোট চাইছি ।"
