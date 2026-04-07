হলফনামায় 'নারদ' কাঁটা, আয়-সম্পত্তিতে কোটিপতি ফিরহাদকে বহুগুণে টেক্কা দিলেন স্ত্রী

হলফনামায় 'নারদ' কাঁটা, আয়-সম্পত্তিতে কোটিপতি ফিরহাদকে বহুগুণে টেক্কা দিলেন স্ত্রী
Published : April 7, 2026 at 8:09 PM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: রাজ্য রাজনীতির অন্যতম হেভিওয়েট নেতা তিনি । গত পাঁচ বছর ধরে রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি তিনি কলকাতার মেয়রও । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত আস্থাভাজন সেই ফিরহাদ হাকিম আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 158 নম্বর কলকাতা পোর্ট (সাধারণ) কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ।
সেই মনোনয়নের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা থেকেই প্রকাশ্যে এল বিদায়ী মন্ত্রীর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এবং আইনি ঝামেলার বিস্তারিত খতিয়ান । উল্লেখযোগ্যভাবে, রাজনৈতিক ময়দানে তিনি দাপুটে নেতা হলেও, আর্থিক প্রতিপত্তি এবং আয়ের নিরিখে তাঁকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী ইসমাত হাকিম ।
নির্বাচনী হলফনামায় পেশ করা আয়করের তথ্য অনুযায়ী, 2024-25 আর্থিক বছরে 67 বছর বয়সি ফিরহাদ হাকিমের মোট আয় ছিল 1 কোটি 71 লক্ষ 62 হাজার 824 টাকা । সেখানে ওই একই আর্থিক বছরে তাঁর স্ত্রী ইসমাত হাকিমের আয় দেখানো হয়েছে 2 কোটি 10 লক্ষ 94 হাজার 377 টাকা । পেশা হিসেবে ফিরহাদ নিজেকে ব্যবসায়ী, সমাজকর্মী এবং রাজনীতিক হিসেবে তুলে ধরেছেন । অন্যদিকে, তাঁর স্ত্রীর আয়ের মূল উৎসও ব্যবসা ও ব্যাংকের সুদ । হলফনামায় উল্লেখ আছে, 2020-21 আর্থিক বছরে ফিরহাদের আয় ছিল 76 লক্ষ 4 হাজার 800 টাকা ৷ আর তাঁর স্ত্রী-র আয় ছিল 1 কোটি 34 লক্ষ 59 হাজার 400 টাকা ৷ অর্থাৎ গত পাঁচ বছরে সস্ত্রীক ফিরহাদের আয়ের পরিমাণ অনেকটাই বেড়েছে ৷
ব্যাংক ব্যালেন্স, শেয়ার বা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেও 'মন্ত্রীমশাই'-এর থেকে যোজন এগিয়ে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী । হলফনামা বলছে, 31 মার্চ 2025 পর্যন্ত ফিরহাদ হাকিমের নিজস্ব অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 7 কোটি 27 লক্ষ 56 হাজার 976 টাকা । এর বিপরীতে ইসমাত হাকিমের নামে থাকা অস্থাবর সম্পত্তির মোট বাজার মূল্য 9 কোটি 21 হাজার 183 টাকা । তৃণমূল প্রার্থীর গ্যারেজে 27 লক্ষ 18 হাজার 203 টাকা মূল্যের একটি বিলাসবহুল 'হোন্ডা সিআরভি' গাড়ি থাকলেও, তাঁর স্ত্রীর নামে নিজস্ব কোনও গাড়ি নেই । তবে সোনার গয়নার ক্ষেত্রে স্ত্রীর পাল্লাই ভারী । ফিরহাদের কাছে 17 লক্ষ 97 হাজার টাকা মূল্যের 209 গ্রাম সোনা থাকলেও, স্ত্রীর ভল্টে রয়েছে 45 লক্ষ 83 হাজার 61 টাকা মূল্যের 951 গ্রাম সোনার গয়না ।
জমি-বাড়ি বা স্থাবর সম্পত্তির খতিয়ানেও দেখা যাচ্ছে একই চিত্র । ফিরহাদ হাকিমের নামে থাকা স্থাবর সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য 2 কোটি 51 লক্ষ টাকা । এর বিপরীতে তাঁর স্ত্রীর নামে থাকা স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 3 কোটি 78 লক্ষ 75 হাজার টাকা । হলফনামা থেকে জানা যাচ্ছে, দক্ষিণ 24 পরগনার রাসপুঞ্জে দু’জনের নামেই অকৃষি জমি রয়েছে । এছাড়া চেতলা ও গোপাল নগর রোড সংলগ্ন এলাকায় ফিরহাদের নামে একাধিক বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন রয়েছে । পিছিয়ে নেই স্ত্রী ইসমাতও ৷ তাঁর নামেও বিটি রোড এবং হাওড়ার পাঁচলায় বাণিজ্যিক ও আবাসিক সম্পত্তির উল্লেখ রয়েছে । অর্থাৎ, ব্যাংক ব্যালেন্স থেকে শুরু করে জমি-বাড়ি - সব ক্ষেত্রেই স্বামীর থেকে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে রয়েছেন ইসমাত হাকিম ।
তবে বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের সবচেয়ে বেশি নজর থাকে শাসকদলের নেতাদের আইনি খতিয়ানের দিকে । সেই নিরিখে ফিরহাদ হাকিমের হলফনামায় রয়ে গিয়েছে অস্বস্তিকর 'নারদ-কাঁটা'। হলফনামায় তিনি জানিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে বর্তমানে দুটি ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন রয়েছে, যেগুলি কলকাতার বিচার ভবনে স্পেশাল জজ (সিবিআই) কোর্টে চলছে । এর মধ্যে একটি হল 2017 সালের সিবিআই মামলা, যা ম্যাথু স্যামুয়েলের স্টিং অপারেশনে বেআইনি সুবিধা নেওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছিল । অন্য মামলাটি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি-র দায়ের করা 2021 সালের প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (PMLA) মামলা । তবে, আইনি রক্ষাকবচ হিসেবে তিনি এও জানিয়েছেন যে, এই দুটি মামলার কোনওটিতেই এখনও তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়নি এবং তিনি কোনও ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্তও হননি ।
আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতা পোর্ট কেন্দ্রে শাসকদলের এই শীর্ষ নেতার রাজনৈতিক ওজন যে তাঁর এই বিশাল আর্থিক ও আইনি খতিয়ানের মতোই ভারী, তা বলাই বাহুল্য ।