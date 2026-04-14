'খিদিরপুর-গার্ডেনরিচ উড়ালপুল হল না কেন ?' প্রশ্ন ফিরহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফৈয়াজের
কলকাতা বন্দরে ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে সিপিআই(এম) প্রার্থী ফৈয়াজ আহমেদ খান, ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মনোজিৎ দাসের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে মনের কথা খুলে বললেন ৷
Published : April 14, 2026 at 5:26 PM IST
কলকাতা, 14 এপ্রিল: কখনও বাম তো কখনও কংগ্রেসের দখলে ছিল কলকাতা বন্দর বিধানসভা ৷ 2011 সালে তৃণমূলের ঢেউয়ে এই কেন্দ্রে ঘাসফুল ফোটান ফিরহাদ হাকিম ৷ পরে তিনি কলকাতা পুরনিগমের মেয়র হয়েছেন এবং মন্ত্রিত্বও পেয়েছেন ৷ সেই থেকে এই কেন্দ্রটি ঘাসফুলের দখলে রেখেছেন ববি ফাকিম ৷
2026 সালের বিধানসভা ভোটে এই প্রথম এই আসনে সিপিআই(এম) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৷ অতীতে বাম জমানা ছিল শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকের হাতে এবং বিধায়ক ছিলেন কলিমুদ্দিন শামস ৷ তাঁর ছেলে নিজামুদ্দিন শামস পরে দল বদলে তৃণমূলে যোগ দেন । বর্তমানে তিনি 75 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ৷ বাম জমানার পর বাম-কংগ্রেস জোট করে ভোটে লড়েছিল ৷ এবার কলকাতা বন্দরে প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে প্রথম বন্দর কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে সিপিআই(এম) ৷
পেশায় আইনজীবী ফৈয়াজ আহমেদ খান ছাত্র থেকেই বাম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ৷ কলকাতা বন্দর বিধানসভার 75 নম্বর ওয়ার্ড থেকে একাধিকবার সিপিআই(এম)-এর কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছেন তিনি ৷ একদা মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কলকাতা কর্পোরেশনের বাম বোর্ডে তিনি উদ্যান বিভাগের মেয়র পরিষদ ছিলেন ৷ গত কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে তিনি দাঁড়ালেও পরাজিত হন ৷ এবার তিনি বন্দর কেন্দ্র থেকেই সিপিআই(এম)-এর টিকিটে বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৷
2021 সালের নির্বাচনী ফলাফল
কলকাতা পুরনিগমের 75, 76, 78, 79, 80, 133, 134, 135 ওয়ার্ড নিয়ে কলকাতা বন্দর বিধানসভা ৷ 2 লক্ষ 35 হাজার 933 সংখ্যক ভোটার ভোট দেন ৷ 69.23 শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম ৷ তিনি 1 লক্ষ 5 হাজার 543 সংখ্যক ভোট পেয়েছেন ৷ বিজেপি প্রার্থী আওয়াধ কিশোর গুপ্তা পেয়েছিলেন মাত্র 24.26 শতাংশ ভোট ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট 36 হাজার 900 ৷ কংগ্রেস প্রার্থী মহম্মদ মুকতার 5 হাজার 590 সংখ্যক ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন, তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার 3.67 শতাংশ ৷
2026 সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী ফের ফিরহাদ হাকিম ৷ তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সিপিআই(এম)-এর ফৈয়াজ আহমেদ খান ৷ বাম জমানায় তিনি মেয়র পারিষদ সদস্য ছিলেন ৷ এছাড়া বিজেপির রাকেশ সিং এই আসনে প্রার্থী হয়েছেন ৷ একটি মামলায় তিনি কারাগারে ছিলেন ৷ ভোটে লড়ার জন্য শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কংগ্রেসের আকিব গুলজার এবং জনতা উন্নয়ন পার্টির রফিকুল হাসানও এই কেন্দ্রে লড়ছেন ৷ আগামী 29 এপ্রিল এই আসনে ভোট ৷ কে জয়ী হল, তা জানা যাবে আগামী 4 মে ৷
ইটিভি ভারত: প্রচার কেমন চলছে ?
ফৈয়াজ আহমেদ খান: সকাল বিকাল প্রচার হচ্ছে ৷ মানুষের কাছে যাচ্ছি ৷ মাঠে নামলে ওয়ার্ম আপ করতে হয়, সেই কাজটা চলছে ৷
ইটিভি ভারত: আপনার বিরোধী তৃণমূলের ফিরহাদ হাকিম, যিনি কলকাতার মেয়র ও রাজ্যের মন্ত্রী ৷ তাই এখানে প্রচার করতে গিয়ে অনুন্নয়নের কথা কিছু শুনছেন ? নাকি উন্নয়নের কথা ?
ফৈয়াজ আহমেদ খান: টেলিভিশনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের জোয়ারের কথা বলছেন শুনছি ৷ বাস্তবে রাস্তায় নেমে মানুষের কাছে 15 বছরে এলাকা আরও গর্তে পড়েছে ৷ রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, গণ-পরিবহণ ব্যবস্থা সবকিছু নিয়ে অভিযোগ ৷ এলাকায় তোলাবাজি, মস্তানি, মাদক কারবার চলছে ৷ খিদিরপুর থেকে গার্ডেনরিচ রাস্তাঘাটের হাল দেখুন ৷ খিদিরপুর থেকে গার্ডেনরিচ যেতে হলে কোনও সরকারি বাস নেই, বেসরকারি বাসও খুব কম ৷ মানুষকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় ৷
বন্দর এলাকা থেকে সরকারের প্রচুর আয় হয় ৷ কিন্তু রাস্তা ঠিক করা হয় না ৷ তীব্র যানজট ৷ একটা উড়ালপুল এই সরকার আসার পর তৈরি হয়েছিল ৷ সেটা এলাকার বিধায়ক তাঁর বাড়ি থেকে গার্ডেনরিচ যাওয়ার জন্য তৈরি করেছেন ৷ এলাকার মানুষের কোনও কাজে লাগে না ৷
খিদিরপুর থেকে গার্ডেনরিচ পর্যন্ত কেন একটা উড়ালপুল হবে না ? মানুষ মুক্তি পাবেন যানজট থেকে ৷ দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে ৷ গার্ডেনরিচে কোনও হাসপাতাল নেই ৷ সেটা নিয়ে মানুষের বিরাট ক্ষোভ রয়েছে ৷ রাজ্য সরকার এলাকার একটি ছেলে-মেয়েকেও স্থায়ী চাকরি দেয়নি ৷ গত 15 বছরে বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ছে ৷ এদিকে মাদকের রমরমা । থানাগুলো দখল করছে সমাজ বিরোধীরা ৷ ওখানে থানায় দাঁড়িয়ে বড়বাবু-মেজবাবুদের সঙ্গে জন্মদিনের কেক কাটছে ৷ সাধারণ মানুষ প্রয়োজন পড়লে থানায় যেতে ভয় পায় বা গেলেও কোনও সুরাহা হয় না ৷ পুরো বন্দর এলাকার এই অবস্থা ৷ মানুষের ক্ষোভ, বিধায়ককে এলাকায় দেখা যায় না ৷
মানুষ নির্বাচিত করলে সরকারিভাবে তাদের প্রাপ্য তাদের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা রাখি ৷ দুয়ারে সরকার হল শুধু ঘোষণা, সরকারকে প্রয়োজনে দুয়ারে পাওয়া যায়নি ৷ করোনাকালে লকডাউনের সময় দুয়ারে সরকার ছিল না ৷ রেড ভলান্টিয়াররা ছিল ৷ আমি নিজে মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দিয়েছি, অক্সিজেন পৌঁছে দিয়েছি ৷
এসআইআর নিয়ে ভুক্তভোগী মানুষ ৷ সংখ্যালঘু ভোট যেভাবে কেটে দেওয়া হয়েছে, তাতে সবাই চিন্তিত ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এস আই আর হতে দেব না। যেগুলো উনি বলেন হবে না সেগুলি হয়। রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার কারণেই মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে ৷
আমাদের আইনজীবীরা রাজ্যজুড়ে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন ৷ তাঁদের ফোন নম্বর চুরি করে তৃণমূল নিজেদের বলে দাবি করছে ৷ মানুষের স্বার্থে আমার এই এলাকায় লড়াই করছি ৷ বাড়তি সুবিধা হল আমি এখানকার কাউন্সিলর ছিলাম, কলকাতা কর্পোরেশনে মেয়র পারিষদে ছিলাম ৷ ছাত্র যুব আন্দোলন থেকে মূল রাজনীতির ময়দানে এলাকা জুড়ে কাজ করেছি ৷
তৃণমূল ভয় পাচ্ছে ৷ তাই তারা প্রচারে বলছে ভোট ভাগাভাগি হলে নাকি বিজেপি চলে আসবে ৷ বিজেপির ভয় দেখানো হচ্ছে ৷ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রুটি, রুজি, বাসস্থানের কথা কেউ বলছে না ৷ বিজেপি বলছে ডবল ইঞ্জিন সরকার করব ৷ একটাও মডেল দেখাতে পারছে না ৷ বাংলায় শিক্ষকদের যেমন লাঠিপেটা করা হয়, উত্তরপ্রদেশেও তেমনটা হয় ৷
আমরা গর্বের সঙ্গে কেরলের উদাহরণ দিতে পারি ৷ সেখানে বামপন্থী সরকার ৷ স্নাতক পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা ৷ বামেরা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এই রাজ্যে শিক্ষা অবৈতনিক করেছিল ৷ মহিলাদের সুরক্ষা, 18 বছরে ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করেছিল ৷ তাই তো বলছি, লাল ফেরাও হাল ফেরাও ৷ কোন সরকারি প্রকল্প বন্ধ হবে না ৷ আমরা বলেছি প্রত্যেক পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরি দেওয়া হবে ৷ মহিলা সুরক্ষা বাহিনী তৈরি করব ৷ 100 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেব ৷ গ্রামেগঞ্জে সাধারণ মানুষকে ঋণের জালে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে ৷ আমরা স্বনির্ভর গোষ্ঠী করে তাদের আত্মনির্ভর করে তুলব ৷
ইটিভি ভারত: আপনি এখানে কাউন্সিলর হয়েছিলেন ৷ আবার মানুষ আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ৷ এটাও তো ঠিক ৷ সেই জায়গায় থেকে কী মনে হয়, এবার এলাকাবাসী আপনাকে সমর্থন করবে ?
ফৈয়াজ আহমেদ খান: কলকাতা বন্দর বিধানসভায় সিপিআই(এম) প্রথম বার প্রার্থী দিয়েছে ৷ কাস্তে হাতুড়ি তারা চিহ্ন পতাকা দেখছে এলাকার মানুষ ৷ এর আগে আমি এখানে বিধানসভায় লড়িনি ৷ পুরভোটে দাঁড়িয়ে ছিলাম ৷ মানুষ একচেটিয়া সমর্থন করছিল ৷ সেটা তৃণমূল সহ্য করতে পারেনি ৷ পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে বাইরের গুন্ডাদের দিয়ে আমার উপরে আক্রমণ করে বুখ দখল করে জিতেছিল ৷ এই এলাকায় মানুষ যে দলই করুক বা যে ধর্মেরই হোক, আমায় আশীর্বাদ করে ৷ 2010 সালে তৃণমূলের হাওয়ায় ভালো ভালো নেতারা পরাজিত হয়েছিলেন ৷ এই ওয়ার্ড থেকে মহিলা প্রার্থীকে আমি জিতিয়ে এনেছিলাম ৷ তিনি পরের টাকার প্রলোভনে দল বদলে তৃণমূলে চলে গিয়েছেন ৷ এটা দুর্ভাগ্যের ৷
ইটিভি ভারত: আপনি বলছেন তৃণমূল জমানায় মানুষ ঠিকঠাক ভোট দিতে পারেনি, বুথ দখল হয়েছে ৷ এবার নির্বাচন কমিশনের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একাধিক পদক্ষেপ করেছে ৷ কী মনে হচ্ছে, কেমন ভোট হবে ?
ফৈয়াজ আহমেদ খান: আসলে যতটা গর্জন হয়, ততটা বর্ষণ হয় না ৷ গর্জনটা ভালোই হচ্ছে ৷ এই গর্জনটা শেষ পর্যন্ত থাকবে তো ! নির্বাচন কমিশনকেও দেখেছি ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও দেখেছি ৷ থানায় বসে খাওয়া-দাওয়া করছে সব ৷ আমরা এবার ছাড়ব না ৷ এদের উপরেও নজর রাখব ৷ কে কী করছেন, গর্জন যেমন হচ্ছে, সেই পথেই যেতে হবে নির্বাচন কমিশনকে ৷ পথে থাকব আমরা ৷ কোথায় কী লুট করবে, এবার দেখব ৷ আগে মানুষের ভয় ছিল, এবার মানুষ নেমেই বুথ দখল আটকাবে ৷ তারাই আশীর্বাদ দেবেন ৷ তাঁরাই সমাজবিরোধীদের তাড়া করে বের করবেন ৷
ইটিভি ভারত: এই বিধানসভায় বিজেপি কি ধীরে ধীরে মাথা তুলছে ? এবার বিজেপির প্রার্থী রাকেশ সিং ৷
ফৈয়াজ আহমেদ খান: কলকাতা বন্দর এলাকায় ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত নির্বিশেষে মানুষের সমর্থন আমি পাচ্ছি ৷ কে কোথায় দাঁড়াল, তাতে কিছু যায়-আসে না ৷ সেটা বুঝেই মানুষ ভোট দেবে ৷
ইটিভি ভারত: নারী নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় ৷ আরজি করের মতো ঘটনায় সারা বিশ্বে প্রতিবাদ হয়েছিল ৷ আপনারা যদি ক্ষমতায় আসেন, নারী নিরাপত্তা কতটা সুনিশ্চিত করবেন ?
ফৈয়াজ আহমেদ খান: আমরা আমাদের ইস্তেহারে প্রকাশ করেছি মহিলাদের নিরাপত্তাবাহিনী তৈরি হবে ৷ আর্থিক সুবিধা দেওয়া হবে ৷ মা-বোনেদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হবে ৷ বাম জমানায় মেয়েরা বেরিয়ে রাতবিরেতে ফিরতেন ৷ বাড়ির লোকজন এত চিন্তায় পড়তেন না ৷ এই সরকার আসার পরে পার্ক স্ট্রিট থেকে কামদুনি, অভয়া কাণ্ড ৷ সুরক্ষা নেই ৷ মেয়ে বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কে থাকেন ৷ এই আতঙ্ক কাটানোর জন্যই বামফ্রন্ট সরকারকে দরকার ৷ বাম আমলে সমাজ বিরোধীদের মাথা উঁচু করে ঘুরতে দেওয়া হয়নি ৷ যে পুলিশের একাংশ আজ দলদাস, সেই পুলিশই বাম জমানায় মা-বোনেদের সম্মান রক্ষা করতে সক্রিয় ছিল ৷
ইটিভি ভারত: আপনার কলকাতা বন্দর বিধানসভায় বিভিন্ন মানুষের বসবাস ৷ অনুন্নয়ন আছে, কিছুটা উন্নয়নও ৷ এবারের ভোট কোন পথে হবে, উন্নয়ন বনাম অনুন্নয়ন নাকি মেরুকরণের রাজনীতির ভিত্তিতে ?
ফৈয়াজ আহমেদ খান: তৃণমূল বিজেপি দু'দলই মেরুকরণের রাজনীতি করছে ৷ নির্বাচনে ইস্যু হওয়া উচিত খাদ্য, বাসস্থান, চাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ৷ সেই সব ইস্যু ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে অনুপ্রবেশের দিকে ৷ এখন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, পুরনো আরএসএস খুব ভালো ছিল ৷ বিভাজনের রাজনীতি মানুষ বুঝতে পারছেন ৷ এখন তৃণমূল সেই 'শোলে' সিনেমার মতো ভয় দেখাচ্ছে ৷ স্ক্রিপ্টের ভিত্তিতে বিজেপি ও তৃণমূল দুই রাজনীতি করছে । আমরা মানুষকে নিয়ে চলি ৷ মানুষকে নিয়ে সেই লড়াই লড়ব ৷