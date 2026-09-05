ক্যামাক স্ট্রিট সাইনবোর্ড-কাণ্ড: ফের অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিতের বাড়িতে হাজিরার নোটিশ

ক্যামাক স্ট্রিট সাইনবোর্ড-কাণ্ড: ফের অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিতের বাড়িতে হাজিরার নোটিশ
2 সেপ্টেম্বর জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে সন্তুষ্ট নন তদন্তকারীরা ! ঘটনার দিনে সুমিত রায়ের ভূমিকা যাচাই করতে জিজ্ঞাসাবাদ ৷
Published : September 5, 2026 at 9:37 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস বিল্ডিং থেকে সাইনবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে হওয়া অশান্তির ঘটনায় ফের সক্রিয় কলকাতা পুলিশ ৷ অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমতি রায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরও একবার হাজিরার নোটিশ দিল শেক্সপিয়ার সরণি থানা ৷ শনিবার নিউ আলিপুরে সুমিতের বাড়িতে যায় তদন্তকারীদের একটি দল ৷ এর আগে গত 2 সেপ্টেম্বর পাঁচ ঘণ্টা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল পুলিশ ৷ ফের একবার তাঁর বাড়িতে পুলিশের উপস্থিতিতে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ৷
এই বিষয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, গতদিনের জিজ্ঞাসাবাদে অসন্তুষ্ট ছিলেন তদন্তকারীরা ৷ তাই ফের সুমিতকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । পুলিশ সূত্রে খবর, আগামী 7 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ, সোমবার সুমিতকে শেক্সপিয়ার সরণি থানায় হাজির হতে বলা হয়েছে ৷ বেলা 12টার সময় তাঁকে থানায় হাজিরার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
27 অগস্ট ক্যামাক স্ট্রিটে কলকাতা পুরনিগমের আধিকারিক এবং কর্মীরা পুলিশের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে ডায়মন্ডহারবারের সাংসদের অফিসে যান ৷ বিল্ডিংয়ের একদম উপরে অর্থাৎ, ছাদের রেলিংয়ের সঙ্গে লোহার কাঠামোয় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস লেখা একটি সাইনবোর্ড ছিল ৷ অভিযোগ, সেটি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ও অসুরক্ষিতভাবে সেখানে লাগানো হয়েছিল ৷ ফলে সেটি ভেঙে বা খুলে পড়লে নিচের ফুটপাথ দিয়ে যাতায়ারকারী লোকজনের প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে ৷
এই অভিযোগ, কলকাতা পুরিনগমের আধিকারিকরা সেই সাইনবোর্ড খুলতে যান ৷ কিন্তু, বহুতলটিতে ঢোকার সময়ই তাঁদের বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ পুলিশ আধিকারিকরা অভিষেকের অফিসের লোকজন ও নিরাপত্তারক্ষীদের সরিয়ে ঢোকার চেষ্টা করলে, তাঁদের উপরেও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ৷ মহিলা পুলিশ কর্মীদের মারধরের অভিযোগও উঠেছে ৷ যে ঘটনায় সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি-সহ বিএনএস-এর একাধিক ধারায় তিনটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷
অভিযোগ উঠেছে, গত বুধবারের জিজ্ঞাসাবাদে সুমিত রায় পুলিশের প্রায় অধিকাংশ প্রশ্নের জবাব সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন ৷ তা নিয়ে তদন্তকারীরা সন্তুষ্ট ছিলেন না ৷ তাই ফের একবার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শেক্সপিয়ার সরণি থানায় হাজিরার নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷
তদন্তকারীদের অনুমান, ঘটনার সময় কে, কোথায় ছিলেন ? সাইনবোর্ড খোলার বিষয়ে কারা আগে থেকে জানতেন ? ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কার, কী ভূমিকা ছিল ? এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ঘটনার আগে এবং পরে ফোনে কার সঙ্গে কার যোগাযোগ হয়েছিল, সেই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় থাকতে পারে ৷
এর আগে ক্যামাক স্ট্রিটের এই ঘটনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও শেক্সপিয়ার সরণি থানায় হাজির হয়ে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল ৷ তাঁকেও পাঁচ ঘণ্টার উপর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ এরপর তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন এবং অভিষেকের PA সুমিত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা ৷ তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই মামলায় একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনছে পুলিশ ৷