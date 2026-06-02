তোলাবাজি-জমি দখল-ভয় দেখানোর অভিযোগে গ্রেফতার কলকাতার তৃণমূল কাউন্সিলর

তোলাবাজি-জমি দখল-ভয় দেখানোর অভিযোগে গ্রেফতার কলকাতার তৃণমূল কাউন্সিলর
মঙ্গলবার কলকাতা পুরনিগমের 36 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শচীন সিং-কে গ্রেফতার করে পুলিশ৷
Published : June 2, 2026 at 5:53 PM IST
কলকাতা, 2 জুন: ফের গ্রেফতার আরও এক তৃণমূল কাউন্সিলর৷ এবার গ্রেফতার হলেন কলকাতা পুরনিগমের কাউন্সিলর শচীন সিং৷ তিনি 36 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর৷ মঙ্গলবার দুপুরে তাঁকে নারকেলডাঙা থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে৷ তাঁর বিরুদ্ধে এলাকায় তোলাবাজি, জমি দখল এবং সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে প্রভাব খাটানো-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা গ্রেফতার করেছি। তদন্ত চলছে৷’’
অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিভিন্ন অজুহাতে টাকা আদায় করতেন শচীন সিং। পাশাপাশি অন্যের জমি বেআইনিভাবে দখল করার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সম্প্রতি কয়েকজন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর বিরুদ্ধে৷ তদন্ত শুরু করে পুলিশ।
এদিকে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই স্থানীয়দের ক্ষোভ সামনে চলে আসছিল৷ যার বহিঃপ্রকাশ হয় মঙ্গলবার সকালে৷ শচীন সিং-এর বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বহু বাসিন্দা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের হুমকি ও চাপের মুখে থাকতে হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সরব হন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের একাংশের দাবি, বহুবার অভিযোগ জানানো হলেও এতদিন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি।
এর জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়৷ তার পর পুলিশ শচীন সিং-কে গ্রেফতার করে৷ পুলিশ সূত্রে খবর, আগে পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে প্রাথমিকভাবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে পেয়েছেন তদন্তকারীরা৷ সেই সূত্র ধরেই মঙ্গলবার দুপুরে শচীন সিং-কে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, অভিযোগে উল্লিখিত ঘটনাগুলির সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না!
পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে। আগামিকাল, বুধবার আদালতে পেশ করে ধৃতকে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।
এই গ্রেফতারির ঘটনায় এলাকায় স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হলেও তদন্তের অগ্রগতির দিকে এখন নজর রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁরা আশা করছেন, তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগের পূর্ণ সত্য সামনে আসবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর ওই দলের নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষ সরব হয়েছেন৷ অনেক জায়গায় তৃণমূল নেতারা দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতারও হয়েছেন৷ সম্প্রতি কলকাতা পুরনিগমের আরেক কাউন্সিলর তৃণমূলের সুদীপ পোল্লেকে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়৷