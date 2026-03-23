কলকাতায় কংগ্রেসের একমাত্র কাউন্সিলর যোগ দিলেন বিজেপিতে

কলকাতায় কংগ্রেসের একমাত্র কাউন্সিলর যোগ দিলেন বিজেপিতে
কলকাতা পুরনিগমে চারবারের কংগ্রেস কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠক বিজেপিতে যোগ দিলেন৷
Published : March 23, 2026 at 9:54 PM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: ভোটের মুখে কলকাতায় কংগ্রেসের একমাত্র কাউন্সিলরকে দলে টেনে নিল বিজেপি৷ সোমবার সন্ধ্যায় বিজেপিতে যোগদান করলেন কলকাতা পুরনিগমের 45 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কংগ্রেসের সন্তোষ পাঠক৷ বিজেপি এবার তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারবে, সেই বিশ্বাস নিয়েই তিনি গেরুয়া শিবিরে সামিল হলেন বলে জানিয়েছেন সন্তোষ পাঠক৷
এদিন সন্ধ্যায় তাঁর যোগদান নিয়ে বিজেপির কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক হয়৷ সেখানে তাঁর হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেন লোকসভার সাংসদ তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় এবং বঙ্গ বিজেপির পর্যবেক্ষক তথা কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য৷
সন্তোষ পাঠককে যোগদান করানোর আগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘কলকাতা কর্পোরেশনের চারবারের কাউন্সিলর, 22 বছর ধরে কাউন্সিলর৷ চার দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে তথাকথিত আয়ারাম-গয়ারামের রাজনীতি করেননি, দল পরিবর্তন করেননি৷ কিন্তু আজ পশ্চিমবঙ্গের এই চরম যুগসন্ধিক্ষণে যেখানে গোটা সমাজ একটা খোলা বাজার৷ আর পুরো পশ্চিমবঙ্গ কার্যত তৃণমূল নামক একটি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে৷ তার থেকে মুক্ত করতে তিনি আজ এই কষ্ট নিয়েই এই পরিবর্তনের স্বার্থে, 2026-এ তৃণমূল কংগ্রেসের বিসর্জনের স্বার্থে আজ তিনি আমাদের সঙ্গে সামিল হচ্ছেন৷ কলকাতায় কংগ্রেসের সঙ্গে যাঁর নাম সমার্থক, যাঁকে নতুন করে সংবাদমাধ্যমের সামনে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না৷ তিনি আজ বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন৷’’
এর পরই বিপ্লব দেবের হাত থেকে পতাকা নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে সামিল হন সন্তোষ পাঠক৷ তার পর তিনি বলেন, ‘‘একুশের নির্বাচনে 45 নম্বর ওয়ার্ডে পাঁচজন আইপিএস অফিসার ও 10 হাজার লোক আমার সিটটা নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সব করলেন৷ পুলিশ ওখানে ছাপ্পা মেরেছে৷ আমাকে দেখে মুখ লুকিয়ে রেখেছিল৷ আমি ধরলে ওরা পালিয়ে যায়৷ ওরা চায় না বিরোধীরা এখানে থাকুক৷’’
এর পর তাঁর সংযোজন, ‘‘আমার মনে হচ্ছে, এবার মোদিজির নেতৃত্বে পিসি ভাইপোর বিদায় হয়ে যাবে৷ বাংলার মানুষ এবার ভালোভাবে ওদের উৎখাত করে দেবে৷’’
উল্লেখ্য, সন্তোষ পাঠক দীর্ঘদিনের কংগ্রেস নেতা৷ 2005 সালে প্রথমবার তিনি কংগ্রেসের কাউন্সিলর হন৷ পরে আরও তিনবার তিনি জিতেছেন৷ এছাড়া বিধানসভা ও লোকসভা ভোটেও বেশ কয়েকবার তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন৷ কংগ্রেসের শক্তি ক্রমশ কমে গেলেও, অনেকে নেতা কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল বা বিজেপিতে যোগ দিলেও তিনি দলবদল করেননি৷ যা অবশেষে তিনি এদিন করলেন৷ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি তিনি এবার চৌরঙ্গীতে বিজেপির প্রার্থী হবেন? এর উত্তর তিনি দলের উপরই ছেড়েছেন৷
এদিকে সন্তোষ পাঠকের দলত্যাগ নিয়ে কংগ্রেসের সুমন রায়চৌধুরী জানান, সন্তোষ পাঠকের কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাওয়া দুর্ভাগ্যজনক৷ কেন তিনি বিজেপিতে গেলেন, সেই বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেস কিছুই জানে না৷