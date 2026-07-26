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দুয়ারে ছোট লালবাড়ির লড়াই, সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে নয়া রণকৌশল বিজেপির

আসন সংখ্যা বেড়ে 200 হতে পারে ৷ বিজেপির হিসেব 150টি আসনে থাকবে হিন্দু ভোটের আধিক্য ৷ বাকি 50টি আসনের জন্য নয়া পরিকল্পনা নিচ্ছে পদ্মশিবির ৷

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সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে নয়া রণকৌশল বিজেপির (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 26, 2026 at 7:21 AM IST

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কলকাতা, 26 জুলাই: চলছে কলকাতা কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের কাজ। সোমবার রিপোর্ট জমা পড়বে কমিশনার তথা প্রশাসকের টেবিলে। কাজ শেষে চলতি বছরের শেষের দিকে ভোট হবে পুরনিগমে ৷ আর তাই এখন থেকে ছোট লালবাড়ির দখলের লড়াইয়ে জয় ছিনিয়ে আনতে প্রাথমিক পরিকল্পনা সেরে রেখেছে বিজেপি। সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে রয়েছে বিশেষ পরিকল্পনা ৷

তাদের প্রাথমিক অনুমান, কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে সংখ্যাগুরু ভোটারের আধিক্য আছে এমন ওর্য়াডের সংখ্যা 150-র কাছাকাছি থাকতে পারে ৷ মোট আসন সংখ্যা হতে পারে কমবেশি 200 ৷ এই 150 আসনে সরাসরি লড়াই করবে বিজেপি ৷ বাকি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আধিক্য আছে এমন ওয়ার্ডগুলিতে নতুন তৈরি হওয়া কোনও ব্লককে সমর্থন জানাতে পারে গেরুয়া শিবির।

কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে ভালো ফল করতে ইতিমধ্যেই সবধরনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ দলের রাজ্য দফতরে বেশ কয়েকটি বৈঠকও হয়েছে ৷ সেখান থেকে উঠে এসেছে কয়েকটি মত ৷ বিজেপি চাইছে, ওয়ার্ডগুলির পুনর্বিন্যাস এমনভাবে হোক যাতে সংখ্যাগুরু ভোটার ও সংখ্যালঘু ভোটাদের মধ্যে সংখ্যার ফারাকটা চোখে পড়ার মতো হয়। মানে সমান সমান বা কাছাকাছি হোক- তেমনটা চাইছে না মুরলিধর সেন লেন ৷

দলের প্রাথমিক পরিকল্পনা, সংখ্যাগুরু ভোটারের আধিক্য থাকতে চলেছে এমন কমবেশি 150 টি ওয়ার্ডে তারা দলীয় প্রতীকে নির্বাচনে লড়াই করবে। আর আসন পুনর্বিন্যাসের পর এবার কলকাতা পুরসভার আসন সংখ্যা 200-র কাছাকাছি থাকতে চলেছে ৷ এখানেই প্রশ্ন বাকি 50টি ওয়ার্ডে কী করবে বিজেপি ? প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গেরুয়া শিবিরের এক নয়া পরিকল্পনার কথা জানা গিয়েছে ৷ তারা চাইছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটার বেশি এমন আসনে কোনও নতুন তৈরি হওয়া ব্লককে সমর্থন করতে। সেই ব্লকের প্রতিনিধিরা জয়লাভ করলেও তাতে ঘুরপথে বিজেপিরই লাভ হবে।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে অভিনব ঘটনার সাক্ষী বিধানসভা। প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল ভেঙে গিয়েছে ৷ দল থেকে বেরিয়ে আসা একটি শিবিরের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এখন বঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ৷ কিন্তু অনেকদিন আগেই তাঁকে দল থেকে বহিস্কার করেছে তৃণমূল ৷ নিজেদের 'আসল তৃণমূল' প্রমাণের কোনও সুযোগই তাঁরা হাতছাড়া করতে চান না ঋত ৷

অন্যদিকে, আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থাশীল বিধায়করা। কার্যক্ষেত্রে এই অংশই কঠোর সরকার বিরোধী অবস্থান নিয়েছে ৷ ঋত শিবির এখনও সেভাবে সরকার বিরোধিতায় সুর চড়ায়নি ৷ রাজনৈতিক মহলের একটা অংশ মনে করছে বিধানসভায় প্রায় চোখ সওয়া হয়ে যাওয়া এই 'বিচিত্র বিরোধিতা' এবার কলকাতা পুরনিগমেও দেখা যেতে পারে ৷ তবে গোটা ব্যাপারটাই এখনও পরিকল্পনার স্তরে আছে ৷ বিজেপির তরফে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকি ৷

নতুন সরকার শপথ নেওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, আগামী 6 মাসের মধ্যে হবে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন। তার আগে হবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস। রাজ্যের সরকারের তরফে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে সেই প্রস্তাব দেওয়া হবে বলেও জানান। 7 ডিসেম্বর মধ্যে নির্বাচিত বোর্ডের হাতে কলকাতা পুরনিগমকে তুলে দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করেছিলেন তিনি ৷ এখন সেই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের কাজই চলছে ৷

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BJP ELECTION STRATEGY
KOLKATA CORPORATION ELECTION
BJP KOLKATA VOTE PLAN
সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে পরিকল্পনা
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