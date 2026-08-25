মির্জা গালিব স্ট্রিট অগ্নিকাণ্ড: বিনা যাচাইয়ে 40টি লাইসেন্স ! বাম জমানার 'ইন্সপেক্টপ রাজ' ফেরাতে সওয়াল

মির্জা গালিব স্ট্রিট অগ্নিকাণ্ড: বিনা যাচাইয়ে 40টি লাইসেন্স ! বাম জমানার 'ইন্সপেক্টপ রাজ' ফেরাতে সওয়াল
লাইসেন্স ইস্যুর আগে পরিদর্শনের নিয়ম বাতিল করে তৃণমূল ৷ তার জেরেই কি বেআইনিভাবে হোটেল ব্যবসার রমরমা কলকাতায় ? ইটিভি ভারতের মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : August 25, 2026 at 5:21 PM IST
কলকাতা, 25 অগস্ট: মির্জা গালিব স্ট্রিটের অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য । নথি বলছে, ওই বাড়িটিতে মোট 40টি ব্যবসার লাইসেন্স ইস্যু করেছিল কলকাতা কর্পোরেশন ৷ দু-চারটি ছাড়া সবটাই তৃণমূল জমানায় ৷ কিন্তু, এতগুলি লাইসেন্স ইস্যু করলেও একবারও পুরনিগমের তরফে খোঁজ নেওয়া হয়নি ওই ভবনে 40টি ব্যবসা চালানোর মতো পর্যাপ্ত পরিকাঠামো আছে কি না ৷ আর এখানেই নজরে আসছে 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস'-এর নামে গাফিলতির অভিযোগ ৷
বাম জমানায় নিয়ম ছিল, কেউ নতুন লাইসেন্সের আবেদন করলে বা পুনর্নবীকরণ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে যাবেন ইন্সপেক্টর বা পরিদর্শক ৷ তিনি আবেদনকারীর আবেদনের তথ্যের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন । কতটা মিল রয়েছে জানার চেষ্টা করবেন ৷ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে ধরনের ব্যবসা করতে চাইছেন, তার উপযুক্ত পরিকাঠামো আছে কি না তা-ও দেখা হবে ৷ সেই সব খতিয়ে দেখার পর মিলত লাইসেন্স ৷
অন্যদিকে, লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করার ক্ষেত্রেও একইভাবে পরিদর্শক আগে পরিদর্শন করতেন, তারপর ছাড়পত্র দিতেন ৷ তবে, তৃণমূল জমানায় এই পদ্ধতিতে ঘিরে আপত্তি ওঠায় তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই সময় তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের তরফে এই পদ্ধতিকে বলা হয়েছিল 'ইন্সপেক্টর রাজ' ৷ অভিযোগ ছিল, পরিদর্শনে গিয়ে তোলাবাজি, টাকার বিনিময় লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করার মতো ঘটনা ঘটাতেন লাইসেন্স বিভাগের ইন্সপেক্টররা ৷
কর্পোরেশনের এক কর্মী বলেন, "অভিযোগ একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো ছিল না ৷ কিন্তু, এমন নয় যে সেটাই দস্তুর ছিল ৷ কিছু ঘটনা ঘটেছে যা ব্যতিক্রমী ৷ আর সেই ঘটনাগুলিকেই হাতিয়ার করে 'ইন্সপেক্টর রাজ বন্ধ করলাম' বলে পরিদর্শন বন্ধ করে দেয় তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড ৷" এরপর চালু হয় অনলাইন আবেদন ৷
কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে লাইসেন্সের আবেদনের ভিত্তিতে পরিদর্শন করা হত ৷ তবে, 2021 সাল নাগাদ 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস' প্রক্রিয়া শুরু হয় ৷ তাতে নিয়ম আছে, অনলাইনে আবেদনকারী 'সেলফ ডিক্লিয়ারেশন' বা হলফনামা দেওয়ার ভিত্তিতে নতুন লাইসেন্স পাবেন কয়েক ক্লিকেই ৷ লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করার পদ্ধতিও একই ৷ তবে, বকেয়া মেটাতে হবে পুনর্নবীকরণ করার আগে ৷
বর্তমান সময় এই লাইসেন্সের সঙ্গে যুক্ত হয়ছে এসডব্লিউএম ট্যাক্স ৷ সেটা আগে মেটাতে হয় ও তারপর লাইসেন্সের টাকা জমা দিলে পুনর্নবীকরণ হয় ৷ কিন্তু, গোটা প্রক্রিয়াতে কোন জায়গায়, কাকে, ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হল ? যাকে দেওয়া হল, তার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো আছে কি না-কিছুই খতিয়ে দেখার নিয়ম নেই ৷
অভিযোগ, সেই নিয়মের ফাঁক গলে 2021 সালের পর মির্জা গালিব স্ট্রিটের অগ্নিদগ্ধ ভবনে 40টি ব্যবসার লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে ৷ আর সেই নিয়মের ফাঁক দিয়েই ব্যবসায়ীরা নিয়মিত লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করতেন ৷ কিন্তু, পুর-কর্তৃপক্ষ একবারও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন মনে করেনি-যে ভবনে 40টি লাইসেন্স ইস্যু করা হল সেখানে ব্যবসার সঠিক পরিকাঠামো আছে কি না ৷
এই পরিস্থিতিতে কলকাতা কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে অনেকেই বলতে শুরু করছেন, অনলাইন আবেদন যতই থাক, পরিদর্শনের পদ্ধতি ফিরিয়ে আনা হোক ৷ পরিদর্শন হলে অনেক ক্ষেত্রে শুরুতেই বিপদ ঠেকানো যাবে ৷ কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে বছরে কমবেশি এক লক্ষ নতুন লাইসেন্স দেওয়া ও পুনর্নবীকরণ হয়ে থাকে ৷
তৃণমূল আমলে কলকাতা পুরনিগমের তরফে পরিদর্শনে ইতি টানায় আর নতুন করে ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ করা হয়নি ৷ তাই এই মুহূর্তে 100-র কিছু বেশি কর্মী লাইসেন্স বিভাগ কাজ করেন ৷ ফলে সব চাপ তাঁদের মাথায় ৷ এই প্রসঙ্গে এক আধিকারিক বলেন, "ইজ অফ ডুইং বিজনেস একটি আধুনিক প্রক্রিয়া ৷ সেটা আরও কীভাবে উন্নত করা যায়, কীভাবে সেটার মাধ্যমে লাইসেন্স বিভাগের নজরদারি বৃদ্ধি করা যায়, সেইসব খতিয়ে দেখতে পরিকল্পনা করা হবে ৷ এই ঘটনাটি (মির্জা গালিব স্ট্রিটের 40টি লাইসেন্স) নজরে আসায় আমরা বিষয়টি বিবেচনা করব ৷ তবে লোকবলের অভাব ৷ সেটা খানিকটা মিটলে বিভাগের কাজে সুবিধা হবে ৷" উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে কলকাতা শহরের গেস্ট হাউস, হোটেল, অ্যাসেমবেল পয়েন্ট সবমিলিয়ে 200-র বেশি ঝাঁপ বন্ধ করা হয়েছে ৷ বাতিল করা হয়েছে লাইসেন্সও ৷
এনিয়ে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "দেশের আর্থ সামাজিক যা শুধু পুরসভা এলাকাগুলির পরিস্থিতি বিচার করলে হবে না ৷ অনলাইনে আবেদন বা ইজ অব ডুইং বিজনেসের মতো কথা শুধু মুখে বলা আদতে মুর্খামি ৷ মাটির কাছে গিয়ে দেখতে হবে, কারা ব্যবসা করছেন, কী ব্যবসা করছেন, ফায়ার লাইসেন্স বা নিরাপত্তা আছে কি না ৷ সেই জন্য আমাদের সময় পরিদর্শক ছিলেন ৷ যাঁরা এসে তুলে দিলেন তাঁরা কাদের পরামর্শে এমনটা করলেন সেটা জানি না ৷ এইটুকু বলতে পারি ধান্দাবাজ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে নিয়মটিতে পরিবর্তন করা হয়েছিল ৷ আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকতে পারে ৷"
অন্যদিকে, বিগত তৃণমূলের বোর্ডের আইন বিভাগের মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন, ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিক কেন সশরীরে পরিদর্শন করেননি ? তিনি বলেন, "ট্রেড লাইসেন্সের আবেদন অনলাইনে করা যায় ৷ তারপর যদি কোনও গদল ধরা পড়ে বা কেউ অন্যায় বা নিয়ম বহির্ভূত কিছু করে তাহলে লাইসেন্স বাতিল করা যায় ৷ আগে লাইসেন্স পেতে অনেক সময় লাগত । আবেদনকারীরা বলতেন, লাইসেন্স পেতের জুতোর সোলই ক্ষয়ে গেল ৷ এই পরিস্থিতি বদলাতে কর্পোরেশনের আধিকারিকরা আমাদের বোর্ডের সময়ে নিয়মে বদল আনেন ৷ আর তার ফলে ট্যাক্স, মিউটেশন ও লাইসেন্স সব আবেদনই এখন অনলাইনে জানাতে হয় ৷ তবে একটা বাড়িতে 50টা (আদতে 40টি) ট্রেড লাইসেন্সের অনলাইন আবেদন হয়েছে কিনা সেটা সংশ্লিষ্ট আধিকারিক দেখবেন ৷ কীভাবে তিনি সেই আবেদন মঞ্জুর করে দিলেন ? কোনও ফিজিক্যাল পরিদর্শন না-করে এমনটা করলেন কেন ? কীভাবে যাচাই না-করে মঞ্জুর করে দিলেন ! এসব প্রশ্নের উত্তর পেতেই হবে । "