কেএমসি-তে অন্নপূর্ণা যোজনা'র সূচনায় একমঞ্চে পুর-কমিশনার, মেয়র পারিষদ ও কাউন্সিলরা

কেএমসি-তে অন্নপূর্ণা যোজনা'র সূচনায় একমঞ্চে পুর-কমিশনার, মেয়র পারিষদ ও কাউন্সিলরা
রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসাবে নয় ৷ সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনে মেয়র পারিষদ হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন, জানালেন মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : June 3, 2026 at 5:04 PM IST
কলকাতা, 3 জুন: কলকাতা পুরনিগমের পুুরবোর্ড বনাম প্রশাসনের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মাঝেও, বুধবার দেখা গেল এক টুকরো সৌজন্যের ছবি ৷ অন্নপূর্ণা যোজনার প্রকল্প উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের সঙ্গেই হাজির থাকলেন সামাজিক ক্ষেত্র বিভাগের মেয়র পারিষদ মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাজার বিভাগের মেয়র পারিষদ আমিরউদ্দিন ববি, 6 নম্বর বরোর চেয়ারম্যান সানা আহমেদ-সহ একাধিক কাউন্সিলর ৷
বুধবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে অন্নপূর্ণা যোজনায় উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা ট্রান্সফারের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিসভার বাকি পাঁচ মন্ত্রীও ৷ কলকাতা পুরনিগম থেকেও ভার্চুয়ালি সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে, সচিব কিশোরকুমার বিশ্বাস, সামাজিক প্রকল্প বিভাগের মেয়র পারিষদ সদস্য মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়র পারিষদ আমিরুদ্ধিন ববি, সানা আহমেদ-সহ অন্যান্য কাউন্সিলর । ছিলেন বেশকয়েকজন উপভোক্তা ৷ তাঁদের হাতে অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের প্রাপ্তির শংসাপত্র তুলে দেন স্মিতা পাণ্ডে, মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য কাউন্সিলররা ৷
মেয়র পারিষদ মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ ৷ আমরা থাকতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উদ্বোধন করেছিলাম ৷ বিরোধীদের ডেকেছিলাম ৷ আজও একই জিনিস হচ্ছে ৷ এতে দলের রং নেই ৷ আমি এই বিষয়ে মেয়র পারিষদ কলকাতা পুরনিগমের ৷ আমাদের বরো ও ওয়ার্ডগুলিতে এই কাজ হলে আমি তদারকি করতেই পারি ৷"
উপভোক্তা অঞ্জনা দত্ত বলেন, "এই 3000 টাকা পেয়ে আমার অনেক উপকার হবে ৷ আমার স্বামী ও দেওর দু’জনেই প্রচণ্ড অসুস্থ ৷ তাঁদের চিকিৎসায় এই টাকা প্রতিমাসে কিছুটা হলেও কাজে আসবে ৷ আমি খুব খুশি ৷ আগে 1500 পেতাম, এখন থেকে 3000 টাকা পাব ৷"
রুমা রোজার কথায়, "আমি আপ্লুত ৷ এখন থেকে প্রতি মাসে সরকারের থেকে সরাসরি 3000 টাকা পাব ৷ টাকাটা জমানোর চেষ্টা করব ৷ খুবই ভালো হল ৷ আমি গৃহ শিক্ষিকা, তাতে টেনেটুনে সংসার চালাই ৷ এই টাকা এলে কিছু সঞ্চয় হবে ৷" আরেক উপভোক্তা জ্যোতি সিং বলেন, "আমি হাউজ ওয়াইফ ৷ কিছু প্রয়োজন হলে স্বামীর কাছেই হাত পাততে হয় ৷ সেটা এই টাকাটা পেলে হবে না ৷ খুশি হয়েছি 3000 টাকা প্রতি মাসে পাব তাই ৷" কেএমসি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার পর্যন্ত 26 হাজার উপভোক্তার নাম চূড়ান্ত করার কাজ হয়েছে ৷