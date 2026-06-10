ভোট পরবর্তী হিংসা: গ্রেফতার কলকাতার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার

ভোট পরবর্তী হিংসা: গ্রেফতার কলকাতার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার
2021 সালে একটি ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা গ্রেফতার স্বপন সমাদ্দার ৷ নারকেলডাঙা থানায় তিনটি এফআইআর দায়ের ৷
Published : June 10, 2026 at 3:23 PM IST
কলকাতা, 10 জুন: ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারকে ৷ জানা গিয়েছে, কলকাতা পুলিশের তরফে তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে হিংসা-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে ৷ সেই মতো একাধিক ধারায় কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র পারিষদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় নারকেলডাঙা থানায় স্বপন সমাদ্দারের বিরুদ্ধে মোট তিনটি এফআইআর দায়ের হয়েছিল ৷ কলকাতা পুরনিগমের 56 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ছিলেন স্বপন সমাদ্দার ৷ জানা গিয়েছে, 2021 সালে একটি ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা ঘটেছিল ৷ সেই ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে মদত ছিল স্বপন সমাদ্দারের, এমনটাই অভিযোগ পুলিশের ৷ মঙ্গলবার দুপুরে স্বপন সমাদ্দারের বাড়িতে হাজির হয় পুলিশের একটি দল ৷ তারপর সেখানে তাঁকে জিজ্ঞাসা করার পর গ্রেফতার করা হয় ৷
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