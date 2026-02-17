ভোট এলে 'ট্যাঁর ট্যাঁর'! শাহকে বর্ষার ব্যাঙের সঙ্গে তুলনা, কীর্তির নিশানায় মোদির দাড়িও

ভোট এলে 'ট্যাঁর ট্যাঁর'! শাহকে বর্ষার ব্যাঙের সঙ্গে তুলনা, কীর্তির নিশানায় মোদির দাড়িও
দুর্গাপুর, যে শহর একদা শিল্পের প্রতীকে গর্ব করত, সেখানে কর্মসংস্থানের সঙ্কটই এবারের ভোটে শাসক-বিরোধীর প্রচারের প্রধান হাতিয়ার হতে চলেছে ৷
Published : February 17, 2026 at 4:53 PM IST
দুর্গাপুর, 17 ফেব্রুয়ারি: ভোটের আবহ ঘনাতেই রাজনৈতিক ভাষ্যেও চড়ছে তাপমাত্রা । সেই আবহেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে 'বর্ষার ব্যাঙ' বলে কটাক্ষ করে বিতর্কের আগুনে ঘি ঢাললেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ । তাঁর তির্যক মন্তব্য, "ভোট এলেই ব্যাঙ ডাকে, আর অমিত শাহও তখনই বাংলায় এসে ট্যাঁর ট্যাঁর করেন !" সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও 'ভোটের সময় দাড়ি রেখে রবীন্দ্রনাথ সাজার চেষ্টা করেন' বলে খোঁচা দেন তিনি ৷
মঙ্গলবার দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর বোকারো হস্টেল ও ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গনে ‘যুব সাথী’ প্রকল্পের শিবির ঘুরে দেখার পর সাংবাদিকদের সামনে কার্যত আক্রমণের ঝড় তোলেন কীর্তি । তাঁর অভিযোগ, "15 লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আজও হাওয়ায় । 24 কোটি বেকারকে চাকরি, তাও কাগজে-কলমে।” দুর্গাপুরের রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে কীর্তি বলেন, “কাজ তো দূরের কথা, উলটে শিল্পই গুটিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র ।”
2021 সালের বিধানসভা ভোটের প্রচারে বাংলায় 'দুশো পারে'র স্লোগান তুলেছিল পদ্ম শিবির ৷ ওই প্রসঙ্গেও এদিন বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল সাংসদ৷ তাঁরা কথায়, 'আব কি বার চারশো পার স্লোগান তুলেছিল, সেঞ্চুরিও করতে পারেনি' !
কীর্তির বক্তব্যে স্পষ্ট, জাতীয় প্রতিশ্রুতি বনাম স্থানীয় বাস্তবতা, এই দ্বন্দ্বকেই সামনে আনতে চাইছে তৃণমূল । ‘যুব সাথী’ প্রকল্পকে ঢাল করে তাঁর দাবি, বেকার যুবক-যুবতীদের প্রস্তুতি ও যাতায়াত খরচে সহায়তা দিচ্ছে রাজ্য । শিবিরে ভিড়কে তিনি ‘ভরসার ভোট’ বলে ব্যাখ্যা করেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কর্মসংস্থানের প্রশ্নে বিজেপিকে কোণঠাসা করাই এই আক্রমণের মূল লক্ষ্য।
তবে পাল্টা আক্রমণও কম ঝাঁঝালো নয় । বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুই কীর্তির মন্তব্যকে ‘চমক তৈরির চেষ্টা’ বলে কটাক্ষ করে বলেন, “কীর্তির কুকীর্তি নিয়ে কিছু বলব না । কয়লা ইস্যুতে চিঠি দিয়ে আবার তা প্রত্যাহার, ওটাই ওঁর রাজনীতি ।” তাঁর দাবি, “বিজেপি সরকার এলে শিল্প ফিরবে, বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে ।”
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের মতে, দুর্গাপুর, যে শহর একদা শিল্পের প্রতীকে গর্ব করত, সেখানে কর্মসংস্থানের সঙ্কটই এবারের ভোটে শাসক-বিরোধীর প্রচারের প্রধান হাতিয়ার হতে চলেছে৷ তৃণমূল জাতীয় প্রতিশ্রুতির অপূর্ণতা তুলে ধরে কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুলছে, আর বিজেপি শিল্পায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাল্টা স্বপ্ন দেখাচ্ছে । আপাতত ‘বর্ষার ব্যাঙ’ আর ‘রবীন্দ্রনাথের দাড়ি’, কীর্তির দুই উপমাই স্পষ্ট, নির্বাচনী লড়াই আর খুব দূরে নেই !