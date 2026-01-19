ETV Bharat / politics

দিল্লি-কাশ্মীরে কেন হামলা, কীভাবে ঢুকল অনুপ্রবেশকারীরা? মোদিকে পালটা কীর্তির

প্রধানমন্ত্রীকে জবাব দিতে কীর্তি আজাদ টেনে আনলেন দিল্লির বিস্ফোরণ ও কাশ্মীরের বৈসরণ উপত্যকার সন্ত্রাসবাদী হামলার কথা ৷

দুর্গাপুর, 18 জানুয়ারি: ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে অনুপ্রবেশকারীদের সেফ প্যাসেজ করে দিয়ে রাজ্যের শাসকদল জাতীয় সুরক্ষাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিচ্ছে ৷ রাজ্যে এসে রবিবার এমনই গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর সেই বক্তব্যের জবাব দিয়ে এবার দেশের সুরক্ষার প্রশ্নে সরাসরি নরেন্দ্র মোদির সরকারকেই কাঠগড়ায় তুললেন বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ ৷ প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধতে তিনি টেনে আনলেন দিল্লির বিস্ফোরণ ও কাশ্মীরের বৈসরণ উপত্যকার সন্ত্রাসবাদী হামলার কথা ৷

এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে যখন রাজনীতির পারদ তুঙ্গে, তখনই বঙ্গ সফরে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আর প্রতিবারের মতোই এবারও অনুপ্রবেশ প্রশ্নে রাজ্য সরকারকে তিনি তীব্র আক্রমণ করেছেন ৷ রবিবার সিঙ্গুরের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরাসরি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অভিযোগ আনেন ৷ তাঁর অভিযোগ, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি বজায় রাখতে, অনুপ্রবেশকারীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য তৃণমূল সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বা ফেন্সিং দেওয়ার কাজে বাধা সৃষ্টি করছে ৷

মোদির কথায়, "তৃণমূল এই অনুপ্রবেশকারীদের জাল কাগজ তৈরি করতে সাহায্য করেছে ৷ কেবলমাত্র নিজেদের নিশ্চিত ভোটব্যাঙ্ককে আশ্রয় দিতে ৷ এই অনুপ্রবেশকারীদের সবরকম সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে তৃণমূল ৷ যে সুযোগ-সুবিধাগুলি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পাওয়ার কথা, তা সুরক্ষিত ভোটব্যাঙ্ক অনুপ্রবেশকারীদের দেওয়া হচ্ছে ৷"

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যেরই পালটা জবাব দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ ৷ রবিবার দুর্গাপুরের একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "বিজেপি হচ্ছে গোটা বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বড় প্রতারকের দল । একজন এসে শুধু অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী বলে চিৎকার করে । বুরবক কাহিকাঁ ৷ দিল্লিতে তাদের সরকার রয়েছে, অথচ মাত্র কয়েকদিন আগে সেখানে লালকেল্লার কাছে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে বিস্ফোরণ ঘটাল । 50 জন লোক মারা গেলেন ৷ ওখানে অনুপ্রবেশকারীরা কীভাবে ঢুকল ? কাশ্মীরেও বৈসরণে 26 জনের প্রাণ চলে গেল, সেখানেও অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে বসেছিল । তারা সেখানে ঢুকল কী করে ? বিহারে নির্বাচনের আগে এসআইআর করে অনুপ্রবেশকারী বলে চিৎকার করছিলেন । অথচ মাত্র 350 জন অনুপ্রবেশকারী পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে 270 জন নেপালের বাসিন্দা ।"

উল্লেখ্য, এর আগে দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলন করে অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতেই রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন । তিনি অভিযোগ করেন, বাংলাদেশিদের ভোটে এ রাজ্যে শাসকদল সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে । কিন্তু শাসকদলের পক্ষ থেকে বারবার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলা হচ্ছে যে, এ রাজ্যে কত অনুপ্রবেশকারী সেই সংখ্যাটা বলুন বিজেপির নেতারা । সেই কথাই তুলে ধরতে গিয়ে এদিন কীর্তি আজাদ তীব্র কটাক্ষ করেন বিজেপিকে ।

গেরুয়া শিবিরের দুর্নীতি নিয়েও সরব হন কীর্তি আজাদ । তিনি বলেন, "আমি বিজেপির তিনবারের সাংসদ ছিলাম । বিজেপির অনেক সেবা করেছি । এই নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, 'না খায়ুঙ্গা, না খানে দুঙ্গা'। আজ আর আমাদের মধ্যে অরুণ জেটলি নেই । 400 কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছিল দিল্লি ক্রিকেট বোর্ডে । আমি নরেন্দ্র মোদিকে নিজে গিয়ে বলেছিলাম সেই দুর্নীতির কথা । সেই দুর্নীতি তুলে ধরেছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে । কী হল ? সেই দুর্নীতি চাপা দিয়ে দেওয়া হল ।"

