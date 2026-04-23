বাংলার ভোটে যত কেন্দ্রীয় বাহিনী, তাদের কাশ্মীরে রাখলে 26 জনের মৃত্যু হতো না: কীর্তি আজাদ
দুর্গাপুরে সকাল সকাল ভোট দেন সাংসদ কীর্তি আজাদ ৷ এদিন কমিশনকে একহাত নেন তিনি ৷
Published : April 23, 2026 at 11:21 AM IST
দুর্গাপুর, 23 এপ্রিল: প্রথমবার দুর্গাপুরে ভোট দিলেন সাংসদ কীর্তি আজাদ । সকাল সকাল দুর্গাপুরের ফাইন আর্টস ক্লাবের 48 নং বুথে ভোট দিলেন বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূল সাংসদ । ভোট দিয়ে বেরোনোর পর নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি ৷ বাংলায় এবারের ভোটে অত্যধিক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের অভিযোগেও সরব হন তিনি ৷
এদিন গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কীর্তি আজাদ বলেন, "ভোট দেওয়া গণতান্ত্রিক অধিকার । আমি আমার সেই অধিকার প্রয়োগ করলাম । নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য সবার কাছে অনুরোধ করছি ।"
এরপরেই রাজ্যের নির্বাচনে বিপুল পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কীর্তি আজাদ ৷ তাঁর কথায়, "এত কেন্দ্রীয় বাহিনী যদি কাশ্মীরে রাখা হতো তাহলে আজ 26 জনের মৃত্যু হতো না । দিল্লির লালকেল্লাতেও জঙ্গি আক্রমণ হতো না । এর আগে লোকসভা নির্বাচনের সময় আমরা দেখেছিলাম, সারাদেশে 3.4 লাখ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছিল । ভাবতে অবাক লাগছে যে, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের জন্য 2.4 লাখ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে । এর থেকে আপনারা সবাই স্পষ্টভাবেই সব কিছু বুঝতে পারছেন ৷ এবিষয়ে আমার আর কিছুই বলার নেই ।"
এখানেই না-থেমে তিনি আরও বলেন, "এর আগে আমরা নির্বাচন কমিশনের যেটা মূল উদ্দেশ্য বলে জানতাম তা হল, একজন ভোটারও যাতে ভোট নির্বিঘ্নে দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করা ৷ কিন্তু এবার এসআইআর-এর কারণে দেখা যাচ্ছে ঠিক উলটো ছবি । বহু মানুষ ভোটই দিতে পারছেন না ।"
প্রসঙ্গত, এর আগে, দেশের সুরক্ষার প্রশ্নে সরাসরি নরেন্দ্র মোদির সরকারকেই কাঠগড়ায় তুলেছিলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ ৷ প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধতে তিনি টেনে এনেছিলেন দিল্লির বিস্ফোরণ ও কাশ্মীরের বৈসরণ উপত্যকার সন্ত্রাসবাদী হামলার কথা ৷ মোদির বক্তব্যের পালটা জবাব দিয়ে কীর্তি বলেছিলেন, "বিজেপি হচ্ছে গোটা বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বড় প্রতারকের দল । একজন এসে শুধু অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী বলে চিৎকার করে । বুরবক কাহিকাঁ ৷ দিল্লিতে তাদের সরকার রয়েছে, অথচ মাত্র কয়েকদিন আগে সেখানে লালকেল্লার কাছে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে বিস্ফোরণ ঘটাল । 50 জন লোক মারা গেলেন ৷ ওখানে অনুপ্রবেশকারীরা কীভাবে ঢুকল ? কাশ্মীরেও বৈসরণে 26 জনের প্রাণ চলে গেল, সেখানেও অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে বসেছিল । তারা সেখানে ঢুকল কী করে ? বিহারে নির্বাচনের আগে এসআইআর করে অনুপ্রবেশকারী বলে চিৎকার করছিলেন । অথচ মাত্র 350 জন অনুপ্রবেশকারী পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে 270 জন নেপালের বাসিন্দা ।"
উল্লেখ্য, এদিন সকাল থেকেই দুর্গাপুরে ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ দেখা গিয়েছে ৷ প্রবল গরম থেকে বাঁচতে সকাল সকালই ভোট দেন প্রবীণ থেকে মহিলা ও সাধারণ ভোটাররা ৷ প্রার্থীদেরও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাতসকালে ভোট দিতে দেখা গিয়েছে ৷